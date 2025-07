‘Desafío Siglo XXI’: tras la prueba de sentencia y bienestar, dos de los concursantes se pelearon, “No me da miedo”

Zambrano y Leo han tenido varias discusiones - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI sigue siendo uno de los concursos favoritos de los colombianos, pues noche a noche los participantes deben medirse en pruebas de fuerza y resistencia tanto física como mental, además de llevar relaciones de camaradería, romance y rivalidades entre equipos, que con el pasar de los días y las condiciones del juego se incrementan cada vez más.

Precisamente, Zambrano, del equipo Gamma, y Leo, de Alpha, continúan demostrando sus desacuerdos y al finalizar la prueba que se llevó a cabo en la jornada del 7 de julio de 2025, lo hicieron frente a sus compañeros y la presentadora, Andrea Serna.

Todo ocurrió después de que en medio de la victoria, el participante del equipo naranja gritara: “Pa’ que respeten”. De inmediato, esta frase fue interpretada por Leo como una indirecta para él, teniendo en cuenta que en la prueba anterior este decidió levantar a su compañero, lo que causó molestias en él, llegando a asegurar que le declaraba la guerra a su compañero.

La pelea entre los dos participantes parece escalar cada vez más - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Tras esta celebración, la famosa conductora del concurso Andrea Serna le preguntó a Zambrano si su frase de victoria estaba dirigida a alguien, a lo que él respondió con certeza que el mensaje efectivamente estaba dirigido para: “El hombre supuestamente más fuerte de Alpha que es Leo, vuelvo y se lo repito: el king kong soy yo, me ves flaco, pero fuerte e inteligente. He competido con gente más fuerte que él, cada vez que voy a competencia veo a 120.000 personas, 200.000 personas en una tribuna y no me da miedo y ahora que estamos aquí y somos 32 competidores no le voy a tener miedo“.

Ante esta situación, Leo respondió lo siguiente a su compañero: “Yo estoy aquí con un objetivo principal y es algo personal, yo aquí no vine a competir con nadie ni tener rivales realmente, aquí el olímpico es él, la figura es él, yo soy una persona normal (...) Y si él tiene una competencia conmigo, pues la está teniendo él. Yo no me creo ni más ni menos que nadie aquí, no me voy a dejar afectar por las críticas del compañero. Entre la raza no nos podemos tirar, pero si él quiere competencia, pues competencia duro le vamos a dar y aquí estamos ready pa’ lo que sea”.

Después de regresar a sus casas, los concursantes contaron detalles de la pelea a sus compañeros y Leo se desahogó con sus compañeros de la siguiente manera: “Cuando ganaron, dijeron: Para que respete, Andrea le preguntó que para quién y él dijo que para el que se cree más musculoso y fuerte del Desafío (...) El parcero ya la tiene personal conmigo”, declaró.

A su vez, Zambrano dijo: “Papi, esto es un Desafío, hay que mostrar la cara de cada uno“, indicó el participante del equipo naranja. A su vez, el concursante del equipo morado continuó asegurando que todo se trataba de una competencia entre la raza: “Por eso es que no progresan porque todo el tiempo vivimos una competencia en vez de apoyarnos”.

El participante no golpeó a su compañero - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que en medio de la prueba, los participantes tuvieron un encontrón, pues Leo aseguró que Zambrano intentó golpearlo, lo que, al verificar las imágenes, se puede apreciar que no es real, teniendo en cuenta que había un obstáculo frente al participante de Gamma y solo fue percepción desde la perspectiva en la que él estaba. Con este nuevo episodio, la pelea entre los dos participantes continúa y preocupa a sus compañeros, pues las cosas podrían escalar aún más.