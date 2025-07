Álvaro Uribe reiteró que nunca envió obsequios a exparamilitar con curiosa confesión: “No le he mandado un reloj de regalo a mi señora”

Durante los alegatos de conclusión en el juicio, el expresidente rechazó las afirmaciones de Carlos Enrique Vélez que pone en tela de juicio su actuar - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

Durante los alegatos de conclusión en el juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se produjo una intervención que llamó la atención, puesto que se reiteraron varios elementos que fueron claves en su defensa desde el inicio del proceso.

En medio de su exposición ante la jueza Sandra Liliana Heredia, el exmandatario admitió que lo señalan por supuestamente haberle enviado un reloj como obsequio a Carlos Enrique Vélez, exparamilitar y testigo dentro del proceso judicial que inició formalmente en 2018. Lo llamativo del asunto es que, meses atrás, había desestimado públicamente la existencia de tal entrega y hasta se mostró molesto ante el señalamiento, por lo que se mantuvo en su punto.

“Aquí el único regalo que me imputan a mí es que le mandé un reloj de regalo a Vélez, cuando en 46 años de casado no le he mandado un reloj de regalo a mi señora”, expresó Uribe, en referencia directa al testimonio que involucra a Vélez, que es una de las piezas centrales en este caso.

En mayo de 2025, el expresidente Álvaro Uribe rechazó haberle regalado un reloj a Carlos Enrique Vélez - crédito @CeDemocratico/X

El comentario, además de insinuar que el presunto obsequio nunca se dio, evidenció que el expresidente reiteró lo que ya había señalado anteriormente durante una diligencia judicial en mayo, ocasión en la que, al ser cuestionado sobre el mismo asunto, respondió de manera sarcástica: “Eso es una manifestación juguetona (…) Ese testigo se siente feliz de mentir”.

De qué se trata el “obsequio” que llegó al exparamilitar, testigo del caso

El objeto al que se hace referencia, un reloj de la marca G-Shock, fue mencionado por la Fiscalía General de la Nación como un posible elemento con funciones de grabación, que habría sido entregado para obtener información dentro del centro carcelario La Picota. Sin embargo, la defensa insiste en que no existe evidencia material que confirme la entrega del accesorio, y que tampoco hay elementos que comprueben que dicho objeto tuviera una tecnología especial con propósitos de espionaje.

Durante su intervención final, Uribe también explicó que desde el inicio del proceso estuvo dispuesto a colaborar con la justicia y que nunca buscó alterar pruebas. “No he buscado testigos, he ido a verificar”, afirmó ante la jueza Heredia, recalcando que su intención era conocer de primera mano las versiones que lo involucraban y no influir sobre ellas.

El expresidente Álvaro Uribe respondió a los señalamientos de supuestamente haber entregado un reloj a un testigo clave - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Agregó que muchas de las actuaciones legales se adelantaron a través de su entonces abogado Diego Cadena, que también enfrenta cargos en este mismo proceso, pero él sigue en pie y convencido que todo es una estrategia para desprestigiarlo.

El expresidente habló del papel de la exagente de la CIA, contratada para aportar análisis al caso

Un componente adicional mencionado en su defensa fue la intervención de Lisa Ruth, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), contratada por su hijo Tomás Uribe en 2018. Según explicó el expresidente, la mujer fue contactada como investigadora privada con el fin de aportar elementos de análisis independientes sobre el caso.

Aclaró que en Estados Unidos este tipo de profesionales deben actuar conforme a la ley, y que Ruth explicó que cualquier violación a los principios éticos de la investigación privada puede acarrear consecuencias penales.

En ese escenario, el ex jefe de Estado hizo alusión a una anécdota contada por Ruth, en la que un testigo cambió su versión después de recibir un automóvil de lujo. Esta historia fue usada por el exmandatario para poner en perspectiva lo que él considera un señalamiento desproporcionado en su contra: “Yo he sufrido tanto con este juicio, señora juez (…) Los uso para mandar Rolls Royce”.

Uribe utilizó una anécdota expuesta por Lisa Ruth para referirse al tratamiento que ha recibido en el proceso - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

En su intervención, el expresidente también pidió que se investigue al senador Iván Cepeda, alegando que existe una posible coordinación indebida en el desarrollo del caso. “Esto no es una defensa política, es una defensa jurídica”, afirmó Uribe, al tiempo que insistió en que el proceso está permeado por motivaciones distintas a las estrictamente judiciales.

El proceso, que se desarrolla en los juzgados de Paloquemao, está en su recta final. La jueza Heredia anunció que dará a conocer su decisión en septiembre de 2025, ya que el caso prescribe en octubre del mismo año.