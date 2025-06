Así fue como Margarita Moreno conquistó el monte Everest para Colombia: “Fue absolutamente un sueño”

Margarita Moreno con la bandera de Colombia en la cima del monte Everest, el más alto del mundo - crédito Prensa Margarita Moreno

Escalar el monte Everest es uno de los retos deportivos más importantes en el mundo, pues se trata de la montaña de mayor altura en el planeta, con 8.848 metros y hace parte las siete cumbres de altura en los siete continentes, toda una proeza para el ser humano y para una mujer colombiana.

Margarita Moreno es una de las tantas escaladoras que logró el ascenso, a las 6:40 p. m. del sábado 24 de mayo, afrontando no solo el inclemente clima, sino enfermedades y momentos de debilidad, pero con mucha fuerza física y mental izó la bandera Tricolor en la punta de la cumbre.

En entrevista con Infobae Colombia, la deportista relató cómo fueron esos momentos no solo para subir el Everest, sino que el mismo día ascendió otra montaña importante, afrontó un cuadro de tos que por poco la obliga a renunciar y lo que sigue en su carrera.

Infobae Colombia: Al momento de llegar a la cumbre, ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza?

Margarita Moreno: Lo primero que me llegó a la cabeza fue una sensación de alivio, de haber llegado a la cumbre, de alegría y descanso, porque venía muy concentrada. Es un primer momento donde pude sentarme a descansar. También como la satisfacción de completar esta meta que me puse hace mucho tiempo. No lo había completado, desgraciadamente la mitad del camino, pero llegar a la cumbre era como la meta. Entonces fue también una alegría muy grande. Ahí mismo fue donde saqué mi bandera de Colombia, muy orgullosa.

Margarita Moreno se convirtió en la primera mujer colombiana en escalar la siete cumbres más altas del mundo - crédito Prensa Margarita Moreno

¿Da más satisfacción al saber que es la primera mujer colombiana en escalar las siete cumbres más altas del mundo?

Las siete cumbres es un proyecto que llevo haciendo hace mucho tiempo, gradualmente, pero nunca lo hice con la intención de ser la primera, sino hacerlo. Que se dio en el tiempo de ser la primera mujer es un plus, pero lo importante fue completarlo.

Durante el ascenso al Everest, pasó por un momento complicado de salud. ¿Cómo fue eso?

Yo estuve muy fuerte todo el tiempo que estuve allá, no me enfermé, pero a la mayoría de la gente le dio gripa, estaba tosiendo, y también es muy normal que haya la gente tenga tos, le llaman la tos del Khumbu porque el aire es muy seco y es muy frío. Entonces es muy normal escuchar a la gente tosiendo y hasta el último momento fue cuando me cogió la tos y y empecé a subir así, pero no fue grave, no fue serio, pude manejar la respiración, tomar agua caliente y tener claro tenía claro hasta donde podía llegar, porque sabía que en cualquier momento tenía que devolverme, ya que si la tos escalaba y me ponía enferma, me ponía muy mal, Tendría que que dar la vuelta.

Uno de los obstáculos a superar por Margarita Moreno en la subida al Everest fue un cuadro de tos que afectó a varios escaladores - crédito Prensa Margarita Moreno

Mes y medio no solamente te bastó para llegar a la cima del Everest, también escaló el monte Lhotse…

Es la cuarta montaña más alta del mundo. Yo tenía muy claro que quería hacer las dos cumbres desde el principio y no es fácil, muy pocas personas en el mundo lo han hecho. La mayoría van solamente al Everest, porque es la más grande, pero es una montaña también muy bonita y la escalada me la disfruté mucho. Es bien empinada, pero uno tiene la vista del Everest y es la mejor vista porque es la montaña que está justo al frente. Fue absolutamente un sueño poder ver las dos montañas, una un día al frente de la otra y ver donde estuve o donde iba a estar a lo largo del recorrido.

¿Cómo fue la preparación mental para lograr esta hazaña?

La preparación mental abarca muchas cosas, desde lo que yo consumí por los últimos tres años, las películas que vi, los documentales, los libros, los podcasts que escuché, hasta técnicas de de relajación, concentración, respiración, creer en mí, confiar en que las cosas van a salir bien y ha sido un proceso de de crecimiento y de convencimiento de que sí puedo y también a lo largo de distintos cursos que he hecho, que me han preparado para la montaña, tener la seguridad de que voy a hacer las cosas bien y y tengo la experiencia suficiente para no tener sorpresas, sino saber cómo se escala, saber qué hacer en caso de emergencia. Entonces, llegar muy preparada fue para mí la clave que lo vengo haciendo por mucho tiempo y tener esa creencia de que los sueños sí se pueden cumplir con mucha fuerza, con mucha voluntad.

Margarita Moreno comentó que su preparación física abarcó desde la comida, hasta la parte mental - crédito Prensa Margarita Moreno

De las siete cumbres, ¿cuál diría que fue la más complicada?

Yo creo que el Everest fue la más dura, sin lugar a dudas.

¿Qué sigue ahora en su carrera deportiva?

Pues siguen muchas cosas. Yo tengo un proyecto que se llama Vertex y es ahí es donde reúno todos estos elementos que estoy haciendo. El segundo semestre de este año solamente me voy a dedicar a correr, tengo dos medias maratones y tengo dos maratones, también estoy haciendo los siete volcanes más altos de cada continente. Así que también voy por ese proyecto y otras montañas en Europa.