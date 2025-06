Señalan que Petro no fundó Asocapitales ante la polémica por evento con criminales en Medellín

Con documento en mano, el concejal de Bogotá Daniel Briceño desmintió que el presidente Petro hubiese estado en la fundación de Asocapitales. (Crédito: Presidencia de la República / @Danielbricen / X)

Aun sigue latente la controversia que desencadenó el evento presidencial que se llevó a cabo el pasado sábado en la plaza de La Alpujarra en el centro de Medellín, a donde fueron trasladados, desde la cárcel de Itagüí, nueve jefes criminales de las bandas que azotan a esa ciudad.

De esta manera en el icónico lugar de la capital antioqueña estuvieron presentes José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, recogieron en el periódico regional El Colombiano.

Ante ese acto, que descalificó incluso el mismo alcalde de esa ciudad, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, llovieron críticas contra el jefe de Estado, Gustavo Petro, ya que se consideró como una ofensa contra la ciudadanía.

Precisamente, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) fue una de las entidades que públicamente expresó su desconcierto por ese hecho, a través de un comunicado.

En la tarima estuvieron el presidente Gustavo Petro y algunos de los capos de la cárcel de Itagüí, trasladados desde el centro penitenciario hasta el sector de La Alpujarra - crédito Presidencia

“Trasladar criminales desde las cárceles para participar en actos públicos con presencia de población civil representa una afrenta contra la institucionalidad, desmoraliza a la fuerza pública y a los encargados de investigar a las organizaciones criminales. Además, contribuye a escalar la polarización por la que atraviesa el país”, reprocharon.

Ante esa dura crítica, el jefe de Estado reaccionó duramente contra esa organización que aseguró que había constituido.

“La asociación de ciudades capitales, que yo fundé, no puede estar por encima del derecho constitucional a la paz [sic]”, afirmó en su cuenta oficial de la red social X.

Cabecillas condenados fueron trasladados en bus hasta La Alpujarra - crédito @DenunciasAntio2/X

Sin embargo, con documento en mano, el concejal de Bogotá del Centro Democrático Daniel Briceño sostuvo que Petro ni siquiera aparece en el acta de constitución de esa entidad.

“Petro NO estuvo en el acto de fundación de ASOCAPITALES. Aquí les dejo el acta de los alcaldes que se reunieron inicialmente para fundar esta organización el 31 de octubre de 2012 [sic]”, afirmó junto con una imagen del documento.

Trino de Daniel Briceño con acta de la constitución de Asocapitales. (Crédito: @Danielbricen / X)

De hecho se indica que nombraban como presidente de la naciente Asocapitales al entonces alcalde de Medellín Aníbal Gaviria.

Pero no es la primera vez que el mandatario se jacta de señalar que fue el creador de esa organización de las ciudades capitales colombianas.

“Con los alcades y alcaldesas de las capitales de Colombia, en los 10 años de asocapitales, asociacion que fundé desde mi alcaldía de Bogotá. Hablé de la emergencia climática el hambre y el nuevo urbanismo y la movilidad eléctrica que debemos alcanzar [sic]”, publicó recién dos meses después de su posesión como presidente.

Lo mismo hizo en diciembre de 2022, cuando criticó que se hubiera aumentado el precio de los pasajes del transporte público en el país, pese a que no se había incrementado el precio de los combustibles para esos automotores por decisión de Asocapitales, según señalaba un titular que anexó Petro en su publicación.

“¿Si el diesel no aumenta de precio, porque si los pasajes de los buses? (...) Asocapitales , entidad que ayude a fundar, no es autoridad tarifaria. No se puede indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte [sic]”, afirmó en esa ocasión.

Trinos de Petro asegurando que fundó Asocapitales. (Crédito: @petrogustavo / X)

Aparte de Asocapitales, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) también cuestionaron la presencia de los señalados delincuentes en La Alpujarra.

“Desde la ANDI y la ANDI Seccional Antioquiamanifestamos nuestra profunda preocupacióncon lo sucedido en los actos adelantados, este fin de semana, en la plaza pública en Medellín por lapresencia de personas que han cometido delitos, algunos de ellos, atroces, o de lesa humanidad, que están siendo tratados con gran indulgencia y preferencia,sabiendo que han sido actores, muy protagonistas de las violencias de nuestro país [sic]”, señalaron.