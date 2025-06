La plenaria del Senado aprobó la reforma laboral: esto es lo que debe saber del último debate de la iniciativa

El Senado colombiano avanzó en la reforma laboral al debatir artículos clave y eliminar propuestas controvertidas como la estabilidad laboral reforzada - crédito @SenadoGovCo / X

En el marco del cuarto y último debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado de Colombia, se discutieron los 77 artículos que componen esta iniciativa legislativa, de los cuales siete fueron eliminados.

El proceso enfrenta un plazo límite hasta el 20 de junio para ser votado y conciliado con el texto previamente avalado por la Cámara de Representantes. La discusión del martes 17 estuvo marcada por tensiones y desacuerdos.

La plenaria aprobó, con 57 votos a favor y 31 en contra, el título del Proyecto de Ley No. 311 de 2024, una propuesta que busca implementar una reforma laboral orientada a garantizar condiciones de trabajo decentes y dignas en el país. Este proyecto unifica las iniciativas legislativas No. 166 de 2023 Cámara, No. 192 de 2023 Cámara y No. 256 de 2023 Cámara, y propone ajustes parciales a las normas laborales vigentes.

Bajo el título oficial “Por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”, el objetivo central es actualizar el marco normativo laboral para mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores.

Se eliminó el artículo 9

Entre los puntos más controvertidos estuvo el artículo 9, que proponía una estabilidad laboral reforzada para trabajadores como madres gestantes y pre pensionados. Este artículo fue eliminado con 45 votos a favor y 23 en contra, bajo el argumento de que dichas protecciones ya están contempladas en el Código Procesal del Trabajo, aprobado recientemente por el Congreso. El Pacto Histórico, junto con los senadores ponentes, respaldó esta eliminación, destacando que no era necesario duplicar disposiciones legales ya existentes.

reforma laboral en el cuarto y último debate - crédito @AntonioSanguino/X

El debate estuvo acompañado de acusaciones sobre la existencia de un supuesto acuerdo entre el Gobierno y los senadores para agilizar la aprobación de los artículos más complejos. Sin embargo, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, negó la existencia de tal acuerdo, afirmando que solo se habían discutido fórmulas preliminares que requerían la aprobación de las bancadas y del presidente de la República. “Es irresponsable acusar al presidente de querer violar un acuerdo que no se ha celebrado”, declaró Sanguino en la plenaria.

Debate sobre los aprendices del Sena

Uno de los artículos más debatidos fue el 23, que aborda la contratación de aprendices del Sena. Inicialmente, el Gobierno propuso transformar los contratos de aprendizaje en contratos laborales, otorgando a los aprendices derechos como cotización a salud, pensión, cesantías, vacaciones y primas.

Sin embargo, la Comisión Cuarta del Senado aprobó mantener el carácter de aprendizaje en estos contratos, pero con mejoras significativas: los aprendices recibirán el 75% del salario mínimo en su etapa lectiva y el 100% en la práctica, además de cobertura en salud, riesgos laborales y pensión. Finalmente, la plenaria aprobó este artículo con una proposición aditiva del senador Ariel Ávila (Alianza Verde), que establece un carácter laboral para estos contratos por un periodo no superior a tres años.

La plenaria del Senado aprobó un cambio clave al contrato de aprendizaje del Sena - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Aprobado el artículo 74

Otro artículo relevante aprobado fue el 74, que busca formalizar a los manipuladores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en su mayoría madres comunitarias. Según explicó el senador ponente Juan Felipe Lemos, este artículo garantiza que estas trabajadoras sean contratadas como empleadas oficiales de manera progresiva, sujeto a la disponibilidad presupuestal y al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Se eliminaron los artículos 37 y 38

En contraste, los artículos 37 y 38 fueron eliminados. El primero proponía permitir la cotización a seguridad social para trabajadores a tiempo parcial, mientras que el segundo planteaba la creación de una Unidad de Trabajo Especial para trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo. Los críticos de estas iniciativas argumentaron que ya existen disposiciones similares en el Código Sustantivo del Trabajo y que podrían fomentar la precarización laboral.

Un intenso debate culminó en el Senado colombiano con decisiones clave para la reforma laboral antes de la fecha límite del 20 de junio - crédito Canal Congreso Colombia / YouTube

Artículos 62 y 25, aprobados

El artículo 62, relacionado con la protección laboral en procesos de descarbonización y transición energética, fue aprobado con 67 votos a favor y 25 en contra. Este artículo establece que el Estado y las empresas en sectores como la minería y el petróleo deberán formular planes de cierre y reconversión laboral para proteger a los trabajadores afectados por estos procesos. Entre las medidas contempladas se incluyen incentivos y mecanismos de protección laboral.

Asimismo, artículo 25, que regula la cuota de aprendizaje, también fue aprobado con modificaciones. La propuesta sustitutiva del senador Ariel Ávila establece que las empresas que no cumplan con la contratación de aprendices deberán pagar una sanción equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. Además, se eliminó un parágrafo que permitía a las empresas eximirse de esta obligación bajo ciertas condiciones, argumentando que podría ser utilizado como una vía para evadir responsabilidades.

Aprobado articulo 25 - crédito @SenadoGovCo / X

Aprobado los artículos 11 y 15

El artículo 11, aprobado con 56 votos a favor y 40 en contra, redefine las jornadas diurnas y nocturnas. La jornada nocturna comenzará a las 7:00 p. m. y terminará a las 6:00 a. m., alcanzando un punto intermedio tras debates previos. Inicialmente, el Gobierno sugería iniciar esta jornada a las 6:00 p. m., lo que generó oposición debido al aumento en costos laborales por el recargo nocturno.

De otro lado, aprobado con 69 votos a favor y 23 en contra, el artículo 15 establece un recargo del 100% por trabajo en domingos y festivos, proporcional al tiempo laborado. Este aumento se implementará gradualmente: 80% desde julio de 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027. Asimismo, permite que empleadores y empleados pacten por escrito trasladar el día de descanso, brindando mayor flexibilidad, siempre con acuerdos mutuos.

Modificación de la Jornada Laboral

En cuanto al artículo 12, aprobado con 59 votos a favor y 33 en contra, la jornada ordinaria se limita a ocho horas diarias y 42 horas semanales, distribuibles en cinco o seis días sin afectar salarios ni días de descanso. Se incorpora flexibilidad en la distribución de horarios, permitiendo jornadas de entre 4 y 9 horas continuas bajo acuerdo, siempre dentro del límite semanal. Trabajos insalubres pueden tener reducciones adicionales, y para menores de edad se fijaron límites específicos: seis horas diarias y 30 semanales para jóvenes de 15 a 17 años, y ocho horas diarias y 40 semanales para mayores de 17.

Aprobación de la nueva ley en el Senado - crédito REUTERS

Además, el artículo elimina la modalidad de concentrar jornadas en cuatro días con tres días de descanso. Todo tiempo laborado fuera de los horarios pactados será considerado como tiempo extra. También se prohíbe asignar dos turnos diarios a un mismo empleado, salvo en cargos especiales. Para garantizar operaciones continuas, los turnos rotativos se limitarán a seis horas diarias y 36 horas semanales, manteniendo salarios y beneficios ordinarios.

Eliminación del artículo 76

Con 77 votos a favor y 1 en contra, el Senado eliminó el artículo 76, que proponía una política pública enfocada en la formalización y los derechos laborales de transportadores de carga y pasajeros. Esta decisión se tomó debido a posibles irregularidades en el procedimiento legislativo, señaladas por el senador John Jairo Roldán del Partido Liberal, que aclaró que el texto no había sido aprobado previamente por la Comisión Cuarta.

El artículo, parte de los acuerdos alcanzados tras el paro de transportadores de septiembre de 2024, buscaba mejorar las condiciones laborales en este sector. Sin embargo, la plenaria decidió suprimirlo para ajustarlo a lo aprobado en la Cámara de Representantes, asegurando que los compromisos previos con los transportadores serán respetados en una futura conciliación.

Aprobado el artículo 77

El Senado aprobó el artículo 77 con 59 votos a favor y 32 en contra, estableciendo que la nueva ley entrará en vigor tras su promulgación. Este artículo deroga normativas incompatibles con la ley, incluyendo el literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo. También se otorga un plazo de 30 días para que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (o su reemplazo) ajuste la tarifa mínima regulada de servicios de vigilancia, asegurando la cobertura de las modificaciones laborales según el artículo 92 del Decreto Ley 135 de 1994.

La plenaria rechazó con 72 votos favorables y 7 en contra la inclusión de nuevos artículos propuestos durante el debate. Los senadores argumentaron que la incorporación de estas disposiciones podría complicar el proceso legislativo, considerando el límite de tiempo para la aprobación y conciliación con la Cámara de Representantes, cuyo plazo vence el viernes 20 de junio.

Las discusiones del Congreso se vieron interrumpidas brevemente debido a la presencia de personas no autorizadas en el recinto, situación que obligó a suspender la sesión. Según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, las deliberaciones quedaron cerradas y se decidió avanzar con las votaciones de los artículos restantes.