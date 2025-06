Atentado Miguel Uribe: concejal que acompañaba al precandidato aseguró que ese día estaban “completamente emboscados, y no lo sabíamos”

Concejal Andrés Barrios dio más detalles sobre el atentado contra el senador del Centro Democrático en el barrio Modelia- crédito Montaje Infobae (X)

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, sufrió un atentado el sábado 7 de junio de 2025 mientras participaba en un evento en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Durante el incidente, el político de 39 años recibió tres disparos, uno lo rozó, otro hirió de gravedad su cabeza y otro en una pierna, y permanece en la UCI de la Fundación Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, el análisis de los videos del ataque ocurrido en el parque El Golfito permitió a Andrés Barrios, concejal de Bogotá, descubrir que él y el equipo de Miguel Uribe estaban totalmente envueltos por los atacantes, lo que demostró que fueron objeto de una emboscada durante un evento público en Bogotá.

En diálogos con el medio regional El Colombiano, el cabildante la jornada inició con una reunión en la panadería Pan Pan, donde participaron entre 20 y 30 personas.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer completamente los móviles del ataque y determinar la implicación de los detenidos en el acto violento- crédito Montaje Infobae (Colprensa/X)

Posteriormente, el grupo realizó un recorrido por 15 a 20 locales comerciales antes de llegar al parque, donde improvisaron una tarima para el evento. Barrios explicó que durante su intervención, notó la presencia de tres o cuatro hombres que no mostraban conexión con el mensaje, a diferencia del resto del público.

“Cuando yo digo: con Miguel Uribe vamos a barrer las drogas de las calles de Colombia, la gran mayoría de personas que nos rodeaban y que eran invitados, nos aplaudían, conectaron con el mensaje. Ellos no”, relató Barrios.

Además, el concejal detalló que, al analizar los videos tras el atentado, se percató de que los agresores habían triangulado su posición y la de Uribe, lo que facilitó la ejecución del ataque. “Al ver los videos me queda clarísimo. Era una emboscada y posicionalmente nosotros estábamos triangulados por ellos completamente”, afirmó Barrios en la entrevista con El Colombiano.

El sicario se ubicó al costado izquierdo de Barrios, junto a una mujer con un morral, mientras que otros sospechosos permanecían atentos y desconectados del evento.

El precandidato estaba acompañado del edil Mosquera y el concejal Andrés Barrios - crédito Prensa Andrés Barrios

En el momento de los disparos, Barrios cayó al suelo y fue protegido por miembros de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Tras el ataque, buscó desesperadamente a Uribe y, junto con el equipo de seguridad, lo trasladó rápidamente a un vehículo. “A los cinco segundos aparece una ambulancia enviada por Dios”, recordó Barrios, quien acompañó a Uribe hasta el hospital.

Durante el trayecto, la puerta de la ambulancia se abrió y Barrios tuvo que sujetarse a la camilla y a la pierna de Uribe para evitar que cayera. “En ese trayecto, más que preguntarme si estaba vivo o muerto, yo estaba orando pidiéndole a Dios que protegiera y guardara su vida”, relató el concejal.

Al llegar al centro médico, los médicos cortaron la ropa de Uribe para atenderlo de inmediato. Barrios recibió el celular y el anillo de matrimonio del senador, y se encargó de informar a la familia sobre lo sucedido. “El celular estaba disparado de llamadas, yo contesto a las llamadas de la familia y les cuento tratando de tener empatía”, explicó a El Colombiano.

El concejal también relató que, en medio de la angustia, logró comunicarse con su propio padre para pedirle que orara por la vida de Uribe. Barrios señaló que el esquema de seguridad de Uribe había presentado deficiencias previas al atentado.

El precandidato presidencial compartió con comerciantes antes de ser atacado por el adolescente de 14 años - crédito Captura video

Según reportó El Colombiano, existían más de 25 solicitudes formales a la Unidad Nacional de Protección para reforzar la seguridad del senador, quien es el congresista más votado de Colombia y un opositor destacado.

Barrios responsabilizó a la UNP por no atender estas solicitudes y consideró que la situación pudo haberse evitado. “Todo esto se pudo haber prevenido, no deberíamos estar aquí hoy. Pasó porque no se atendió el esquema del senador más votado de Colombia”, declaró.

El concejal también denunció represalias tras exigir la renuncia del director de la UNP. Según su testimonio, después de la denuncia, la entidad solicitó la devolución del vehículo de repuesto que utilizaban, pese a que previamente habían informado que ya estaba listo para su uso.

Barrios expresó su desconfianza hacia la UNP y criticó la gestión de la seguridad para figuras públicas, mencionando el caso del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, a quien también le retiraron el esquema de protección. “No le pidan al Centro Democrático que confíe en la UNP porque el senador más votado de Colombia está en estas condiciones porque la Unidad se hizo la sorda, la muda y la ciega”, afirmó.