Maduro acusó a EE. UU. de orquestar un plan para derrocar a Gustavo Petro: “Está siendo dirigido por Marco Rubio”

El dictador Nicolás Maduro aseguró que bandas criminales están siendo usadas como herramienta para desestabilizar a Colombia - crédito redes sociales

En una declaración pública, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que existe un plan internacional cuyo objetivo sería desestabilizar al Gobierno de Gustavo Petro. Según el líder del régimen, este plan estaría siendo coordinado directamente desde Estados Unidos y tendría como figura central al secretario de Estado, Marco Rubio, supuestamente, debido a los hechos de violencia en el territorio colombiano.

Durante su intervención, Maduro hizo referencia directa a los acontecimientos ocurridos en Colombia, especialmente al atentado sufrido por el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay y a los ataques armados registrados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Es debido a esto que, el dictador venezolano sostuvo: “Ustedes ven lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Han activado un plan para derrocar al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio, de Estados Unidos, y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al Gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un Gobierno de extrema derecha, neofascista”.

Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de plan internacional para derrocar a Gustavo Petro - crédito Rayner Peña/EFE - Reuters - Presidencia de Colombia

Estas declaraciones se producen en medio de un ambiente de inestabilidad en varias regiones colombianas, donde se han reportado múltiples ataques armados por parte de grupos armados ilegales. Maduro señaló que estos actos no serían aislados, sino parte de una operación coordinada para fomentar el caos interno y propiciar un cambio de gobierno por vías no democráticas. A su juicio, la violencia sería utilizada como herramienta para generar una percepción de ingobernabilidad, debilitando así la legitimidad del Ejecutivo colombiano.

El líder del régimen agregó que, ante estos hechos, su país debe mantenerse alerta y reforzar sus mecanismos de seguridad interna, particularmente en las regiones fronterizas: “Por eso es tan importante que nosotros afinemos los instrumentos que tiene la sociedad venezolana en perfecta fusión popular, militar, policial, ahora con el gobernador Luis Calderón, en el Zulia, para que el Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafia, de narco”.

Maduro también emitió una advertencia sobre la tolerancia cero frente a cualquier manifestación de crimen organizado en su país, afirmando que no importaría el rango ni la identidad de los involucrados.

“Y el que se coma la luz para el pote, compadre. No me importa cómo se llame. No me importa el cargo que tenga. Caiga quien caiga, mano dura al delito y a la criminalidad (...) Paz. paz y paz para el pueblo de Zulia. Sí se puede, sí se puede tener un país en paz”.

Desde Caracas, Maduro señaló a Marco Rubio por liderar un supuesto plan que busca imponer un Gobierno “neofascista” en Colombia - crédito Yamil Lage/AFP

Estas afirmaciones del dictador venezolano se suman a una serie de acusaciones anteriores dirigidas contra gobiernos y actores internacionales, que responsabilizó de promover la inestabilidad en América Latina. En esta ocasión, su señalamiento recae en Marco Rubio, figura política estadounidense conocida por su postura crítica frente a las administraciones de orientación socialista en la región.

No obstante, hasta el momento no se ha registrado una respuesta oficial por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos ni del propio Marco Rubio frente a las afirmaciones emitidas por Maduro.

Por otro lado, con esta forma de ‘justificar’ los actos de violencia en Colombia, se refuerza indirectamente lo que diversos sectores han venido señalando: la posibilidad de que el presidente Petro mantenga algún tipo de alianza con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El silencio de Petro frente a las elecciones de Maduro ha generado especulaciones sobre un posible entendimiento político - crédito Pedro Rances Mattey/Europa Press

Estos señalamientos circulan con mayor fuerza desde que el jefe de Estado colombiano optó por guardar silencio frente a los resultados de las elecciones presidenciales celebradas a mediados de 2024 en Venezuela, las cuales fueron calificadas como fraudulentas por distintos presidentes de la región y del ámbito internacional. Esa reacción, o la ausencia de ella, fue interpretada por la oposición como una señal de cercanía entre ambos líderes, lo que llevó a insistir en que podría existir un entendimiento político entre el Ejecutivo colombiano y el régimen venezolano.