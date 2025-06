Gustavo Bolívar criticó medidas de Carlos Fernando Galán para imponer multas a conductores: “Persiguiendo a los bogotanos”

Gustavo Bolívar catalogó como “negocio” el uso de cámaras de buses para imponer multas, propuesto por Carlos Fernando Galán - crédito Colprensa

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Movilidad, está centrando sus esfuerzos en mejorar la movilidad de los ciudadanos, que se enfrentan diariamente a congestiones vehiculares en las principales vías de la capital colombiana. Por eso, desde el lunes 26 de mayo de 2025, empezaron a regir las multas por invadir el carril de buses en la carrera Séptima.

Esto se está llevando a cabo gracias a la instalación de cámaras de fotomultas en puntos estratégicos del importante corredor vial. Pero, además de eso, la administración de Galán pretende intensificar la vigilancia y las sanciones a conductores infractores de las normas de tránsito.

Por eso, según informó el alcalde Carlos Fernando Galán en conversación con Blu Radio, se está buscando utilizar las cámaras instaladas en los buses de servicio público para identificar a ciudadanos que ubiquen sus vehículos en zonas donde no está permitido parquear, sobre todo, en las principales vías de la capital. También, a quienes bloqueen el carril de los buses y las intersecciones.

Así lo confirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, a Red+ Noticias: “Tenemos cinco puntos con cámaras semiautomáticas que están adosadas en los semáforos. Aquí estaremos haciendo esa vigilancia del corredor y en el momento en que la gente que está en nuestro centro de gestión de tránsito identifica estas malas conductas, mal parqueo y bloqueo en la intersección, se toma la evidencia y la persona será notificada”.

De acuerdo con la funcionaria, solo en ciertos casos se permitirá el bloqueo eventual de las intersecciones: para ingresar a un inmueble y para girar y tomar otra vía. También se incluye el ascenso y el descenso de pasajeros de los vehículos, pero no puede tardar. “Efectivamente, lo que nosotros vamos a vigilar a través de nuestras cámaras es que se vea y sea claro ese ascenso y descenso de pasajeros y no tendría ningún problema”, precisó.

Crítica de Gustavo Bolívar por estrategias para detectar infractores

La nueva medida que pretende implementar la administración de Galán molestó al exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, que a través de su cuenta de X cuestionó la instalación de cámaras de fotodetección y el uso de las cámaras de los buses del servicio público para la imposición de multas.

Su postura se centra en un presunto desequilibrio entre la vigilancia del Distrito sobre los posibles infractores de las normas de tránsito y la vigilancia sobre los delincuentes, que a diario aterrorizan a los ciudadanos con atracos, agresiones y asesinatos.

Según indicó, los dispositivos de grabación de la ciudad, utilizados para la seguridad de los capitalinos, son pocos y, además, algunos están en mal estado. No obstante, no reveló cifras ni información que soporte su denuncia.

“Alcalde anuncia Cámaras en principales vías de Bogotá para imponer multas”. Muy eficientes para montar negocios persiguiendo a los bogotanos. Pero las cámaras de seguridad para cuidarlos en una ciudadanos tomada por el hampa, son escasas o están dañadas (sic)”, escribió el exfuncionario.

Cuando se anunció el inicio del cobro de multas por invadir el carril exclusivo de los buses del servicio público en la carrera Séptima, la congresista María del Mar Pizarro informó que en Bogotá hay menos de dos cámaras de seguridad por barrio.

Además, indicó que, para marzo de 2025, de 5.828 cámaras de videovigilancia instaladas en toda la ciudad, 1.855 no estaban en funcionamiento. Esta situación no es nueva: según sus datos, desde 2024, la cantidad de dispositivos dañados o que no estaban operando se incrementó exponencialmente; pasó del 25% al 32%. “Pero sí que hay eficiencia en los fotocomparendos”, criticó.

Añadió: “Ahora van a tomar foto multas a diestra y siniestra por la carrera séptima. Se prioriza el negocio sobre la vida en la alcaldía de Galán”.

