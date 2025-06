Systema Solar presentará su LP ‘Futurx Primitivx 20|25’ en el Teatro Colón como una celebración de las raíces y la naturaleza

Systema Solar presentará en vivo su álbum 'Futurx Primitivx 20|25' en el Teatro Colón de Bogotá el sábado 7 de junio - crédito cortesía Criteria Entertainment

El pasado 28 de mayo, Systema Solar publicó en plataformas digitales Futurx Primitivx 20|25, su cuarto trabajo discográfico y uno que trasciende lo musical para convertirse en un tributo a la ancestralidad, la tierra y las raíces multiculturales de este colectivo, que durante casi dos décadas se volvió fundamental para entender las fusiones musicales en Colombia.

Con su habitual mezcla de ritmos tradicionales y sonidos electrónicos, esta cuarta producción celebra la identidad, la resistencia y la vida comunitaria, oscilando entre la alegría, la melancolía y la necesidad de que la humanidad se reconecte con la naturaleza en un panorama más definido por la relación de esta con los avances tecnológicos.

Con esta placa, Systema Solar rinde sus respetos a las comunidades indígenas y su visión del mundo, y son los que impulsan la presentación oficial de esta producción el próximo sábado 7 de junio en el teatro Colón de Bogotá, prometiendo una experiencia multisensorial cargada de música, baile y visuales.

Además, se ofrecerán actividades complementarias para introducir y explorar junto a los asistentes las raíces culturales que impulsaron la creación de Futurx Primitivx 20|25, incluyendo talleres de percusión dirigidos a niños. Además, se sumaron a una campaña de reforestación con la que buscan poner de su parte en este afán de impulsar esta reconexión de la humanidad con la naturaleza.

A pocos días del estreno en vivo de esta producción (y coincidiendo curiosamente con el Día del Medio Ambiente, Infobae Colombia habló con Walter “Indigo” Hernández, Andrés “Andrew” Gutiérrez y DJ Corpas, tres de los miembros del colectivo sobre su nuevo álbum, la preparación de su nuevo espectáculo en vivo (que llevaran por Europa en las próximas semanas), y su activismo más allá de la música.

¿Por qué el Teatro Colón fue el elegido para el lanzamiento de Futurx Primitivx?

Walter “Indigo” Hernández: Debíamos recuperar el ritual de compartir los lanzamientos de discos. En este momento de plataformas, normalmente se mueven sencillos y ese tipo de lógica, y pues nuestra manera de compartir siempre con el público es la experiencia del en vivo.

Entonces, esta es una gran oportunidad de ritualizar el cuarto álbum, y Bogotá es la ciudad en donde más conexión hay. Establecimos una alianza con el Centro Nacional de las Artes y a partir de allí, bueno, el Teatro Colón es una un escenario emblemático. Entonces se conjugan todos esos elementos para poner en escena nuestro contenido, que lleva vestuarios nuevos, escenografía, trabajo músico visual, justamente conectado al contenido que tenemos.

Este es el momento, como lo hemos hecho en otros años, de ligar esta propuesta con campañas con relacionamiento temático a partir de la propuesta de cada canción. Este mundo puede cambiar en la medida en que cada una de nosotras, como personas, esté dispuesto o dispuesta a reconectarse con los principios, con los principios de la vida. Invocar al origen no es volver al pasado en sí mismo como un ejercicio nostálgico, sino conectarse con lo fundamental para poder moverse. Y nosotros no hacemos nada si no es bailando (risas).

Además del concierto, Systema Solar adelantará una serie de actividades alternas en la que los asistentes podrán participar junto al grupo, incluyendo talleres - crédito cortesía Criteria Entertainment

Cuando deben montar un espectáculo, y sobre todo si es en solitario, ¿Qué es lo más importante para Systema Solar? ¿Qué efecto buscan causar en el público?

Andrés “Andrew” Gutiérrez: ¡Que no sea en solitario! (risas) Todo el Systema Solar es un proyecto para sentir en comunidad, para construir sociedad, para hacer todo ,menos estar en solitario. Incluso la música de nosotros funciona estando todos juntos en un estudio, así sea el uno sentado escuchando lo que está haciendo la otra persona.

Si toda la banda vibra, es porque lo que estamos haciendo se está sintiendo bien en colectivo y por ende se va a sentir bien en un concierto. Creo que hoy día la tecnología ha como ensimismado o individualizado La música. Un productor hace toda la música, hace bajo, guitarra, canta, compone, mezcla, masteriza... ¿Sabes? Todo termina sonando a una persona. Se ha vuelto un proceso muy individual, cuando realmente debería construirse como un proceso muy colectivo.

En tiempos de crisis ambiental y social, ¿cómo ven el papel de la música como vehículo de transformación?

Andrés: Yo no la vería como un vehículo, la vería como una pista sobre dónde transitan las ideas. Y las letras son el vehículo, las ideas, el concepto de lo que se está tratando, eso es lo que se mueve.

Hoy día no hay mucho mensaje. Hay mucho puente, pero dentro no hay, o es el mismo mensaje, ¿sabes? Entonces, me parece importante tener en cuenta que tanto el concepto musical como la filosofía que se está transmitiendo tienen que ir de la mano.

Compuesto de nueve canciones, 'Futurx Primitivx 20|25' presenta a Systema Solar explorando la desconexión de la humanidad frente a la naturaleza y la necesidad de recuperar ese vínculo. "Pa' que lo bailen", "El Pum Pum" y "Futuro Primitivo" fueron elegidos como cortes de difusión - crédito cortesía Criteria Entertainment

Seguimos en el combate (Ave Fénix) es de los momentos más destacados de Futurx Primitivx. Primero porque la mezcla habitual de electrónica y folclor acá se hace más densa, y segundo porque la letra es como un manifiesto a seguir defendiendo las ideas, pero también a resurgir de los momentos oscuros. ¿Cómo surge esta canción?

Walter: Viene de la de la primera sesión, de este disco, que justo fue ahí, unos días antes de que se cerrara el mundo por la pandemia. Tiene unas conexiones de los aportes de cada uno.

Hay unos sintetizadores aportados por Daniboom (otro miembro de Systema Solar). Esa energía de sintetizadores, tiene una conexión con las gaitas y con toda esa tradición gaitera de los Montes de María.

Las frases van surgiendo en la medida en que todo ese sonido nos fue evocando un territorio también ancestral que es Turbaco. Esa frase “Seguimos en el combate” fue como un leitmotiv que nos animó, que nos siguió conectando a los demás, “No perder el sendero” fue algo que salió de las improvisaciones vocales, y automáticamente John Pri (cantante de Systema Solar junto a Walter) contestó eso.

Tiene su intensidad, es como bastante evocadora, tiene esa energía porque tiene una parte en donde no canta nadie, No cantamos mucho y se dice lo puntual, pero eso puntual es como un mantra.

Además del lanzamiento, hay una serie de actividades paralelas que Systema Solar va a adelantar entre talleres e iniciativas que buscan impulsar esa reconexión con la naturaleza, como su campaña de reforestación. ¿Qué esperan que el público, en especial el más joven, se lleve de estos espacios culturales y educativos que propone el grupo?

DJ Corpas: Que se encuentren con ellos. Que al final se den cuenta de que en ellos hay más sistemas solares, Y a que hay mucho futuro también, porque la gente que va a llegar ahí... Yo sé que hay muchos artistas, hay muchos músicos, creadores, y la idea es que nosotros podamos inspirarlos a ellos, también a seguir haciendo otras cosas más allá de la música. Yo sé que el sábado va a llegar mucho potencial. y esa es la idea.

Yo creo que en cada uno está el potencial. Muchas veces no somos víctimas. La vida no trajo víctimas aquí, trajo protagonistas, líderes. A veces tenemos muchas excusas y estamos como “Si no me dan, si el Gobierno no me da, yo no hago. Si no tengo plata, no hago”.

Entonces, el objetivo con todo esto es mostrar nuestro proceso, y al mismo tiempo darnos cuenta de que solo necesitamos, como decía Walter, ahora que hablábamos de Seguimos en el combate, o sea, seguimos combatiendo contra la pobreza, contra la escasez. Seguimos combatiendo todo eso y no hay que parar. Vamos a seguir haciendo con lo que tenemos. Y ese es el mensaje también.

Luego de su presentación en el Teatro Colón, Systema Solar dará inicio a su gira 'Futurx Primitivx 20|25 El Origen' con una serie de fechas por Europa - crédito cortesía Criteria Entertainment

¿Qué sigue para ustedes en 2025, luego de presentar Futurx Primitivx en el Teatro Colón?

Andrés: Después de la gira por Europa, seguir con el lanzamiento del disco y, simultáneamente, ir trabajando en el nuevo disco. Queremos que la energía se mantenga, porque en otras ocasiones pasa mucho que descuidamos lo que viene por el ahora. Quizás de pronto, por inexperiencia en años pasados, como nos dejamos llenar de toques y giras, cuando vienen a ver pasan tres años y ahí fue… ¿Y qué hacemos? Y entonces empieza a caer uno en la trampa de los sencillos. De sencillo en sencillo lo tiran a uno cada cuatro meses. Entonces es eso, aprovechar el buen momento, la buena energía de la banda.

Estamos muy orgullosos, muy contentos con este trabajo que hicimos. Futurx Primitivx se tomó su tiempo, tuvo que madurar, pero yo creo, y me atrevo a hablar por todos, que es un disco con el que todos nos sentimos totalmente identificados e involucrados. Y el Futurx Primitivx llega el sábado 7 de junio al Teatro Colón.