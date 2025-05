Karina García se refirió a las declaraciones que hizo de Blessd en ‘La casa de los famosos’: “Trataba de evadir muchísimo ese tema”

La modelo e influenciadora paisa habló sobre cómo inició su relación con el cantante de reguetón y por qué terminó - crédito @blessd/Instagram - cortesía del Canal RCN

La modelo e influencer paisa Karina García reveló nuevos detalles sobre su relación con el cantante de reguetón Blessd tras su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, transmitido por el Canal RCN.

La relación entre ambos, que duró tres años, comenzó de manera profesional y evolucionó hacia un vínculo emocional. Sin embargo, la modelo destacó que el amor no era recíproco, lo que la llevó a tomar la decisión de seguir adelante con su vida.

Durante su paso por el programa, Karina compartió con sus compañeros algunos aspectos de su historia con Blessd, aunque aseguró que nunca fue su intención exponer detalles íntimos de la relación.

En una entrevista con revista Semana, aclaró que evitaba hablar del tema y que solo respondía cuando sus compañeros lo mencionaban directamente: “No recuerdo qué fue lo que dije acerca de él. Incluso, yo siento que trataba de evadir muchísimo ese tema; nunca me interesó hablar casi de eso, la verdad (...) Las veces que lo mencionaban era porque me lo mencionaban a mí, pero no porque yo empezara con ese tema ”.

La relación entre Karina y Blessd fue un tema recurrente dentro del reality, generando múltiples reacciones tanto dentro como fuera del programa. La modelo confesó que, a pesar de los momentos difíciles, la relación le permitió superar situaciones complicadas en su vida. Sin embargo, también reflexionó sobre la falta de reciprocidad en el amor, lo que marcó un punto de quiebre en su vínculo con el cantante.

“Duré tres años ahí y fueron muy intensos, demasiado. Eso es un enredo ni el hijueputa (...) Esa relación me hizo sufrir mucho, pero él me hacía volver a reír y olvidarme de cosas fuertes. Me sentía sola y vacía, y en él encontré un refugio (...) Yo sabía que él no era para mí, pero lo viví. Fue una experiencia muy chimba, pero uno suelta y sigue adelante”, contó la paisa en el programa.

El reguetonero reaccionó públicamente a las declaraciones de la modelo durante el programa. A través de sus redes sociales, el artista expresó su incomodidad con los comentarios que circulaban sobre él y advirtió que tomaría medidas legales si no se dejaba de hablar del tema: “Un mundo de fantasías esa casa, qué falta de respeto. Ya está llegando el momento de tomar cartas en el asunto. Me he callado mucho”.

Además, recientemente el reguetonero aclaró que su canción Yogurcito no está dedicada a la modelo ni a ninguna de sus temas: “No puedo sacar una puta canción porque de una vez le ponen ‘que se la hice a no sé quién’. Dejen de chimbear pues con esa pelada, hermano, que a nadie le he hecho ni una puta sola canción (...) Que Yogurcito es para yo no sé quién, ¡que no es para nadie! (...) Yogurcito la escribimos entre Nelson y yo, que es un productor muy duro de San Andrés”.

En el programa, Karina también compartió que llegó a soñar con el artista, lo que la llevó a reflexionar sobre los momentos compartidos con él. Aunque evitó mencionar su nombre directamente, sus palabras dejaron claro a quién se refería.

A pesar de la controversia generada, Karina dejó claro en la reciente entrevista que siente respeto por Blessd y que le desea lo mejor en su vida: “Él y yo no tenemos comunicación desde octubre (...) A él le deseo lo mejor. Fue una persona súper importante en mi vida y ya. Cada uno está por su lado. Le deseo que sea súper feliz”.

La relación entre Karina García y Blessd se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales durante la emisión de La casa de los famosos Colombia. El vínculo entre ambos, que comenzó de manera profesional, evolucionó hacia una conexión emocional que dejó huella en la vida de ambos, aunque finalmente tomaron caminos separados.