Green Day confirmó su gira ‘The Saviors Tour’ en Colombia: esta es la fecha del concierto en el escenario Vive Claro en Bogotá

La espera terminó y la agrupación estadounidense Green Day confirmó que regresa a Bogotá con su gira The Savious Tour después de casi ocho años de su última presentación en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool llegarán con su espectáculo musica el 24 de agosto de 2025, en el nuevo escenario que tendrá la capital del país en el occidente de Bogotá. Vive Claro Distrito Cultural será el espacio en el que los seguidores de la banda escuchen los temas Boulevard of Broken Dreams, Basket Case y Holiday.

En esta visita, el trío celebrará dos hitos clave en su carrera: Los 30 años de Dookie, el disco que los catapultó a la fama, y los 20 años de American Idiot, álbumes que revolucionaron la escena musical y marcaron generaciones enteras.

El concierto contará, además, con la participación de Bad Nerves, banda británica que ha ganado reconocimiento internacional por su sonido garage punk y su energía desbordante en vivo, sumando aún más potencia a esta cita imperdible para los amantes del rock.

Boletería del concierto de Green Day en Bogotá

De acuerdo con la información proporcionada por Ticketmaster en su página web, la preventa para clientes Claro se llevará a cabo el 21 de mayo de 2025, desde las 9:00 a. m., y para los usuarios con tarjetas Falabella, el mismo día a partir de las 10:00 a. m.

Para el público en general, la venta de boletas comenzará el 23 de mayo de 2025, a partir de las 10:00 a. m.

Asimismo, el portal encargado de distribuir las entradas confirmó que el precio de las boletas inicia en 263.000 pesos, incluyendo el costo del servicio, y llega hasta 841.000 pesos, valor que ya incluye el servicio.

Así las cosas, los más de 42.000 asistentes podrán disfrutar desde cualquier ángulo de acuerdo con la acomodación que elijan, la presentación de los estadounidenses que regresan al país.

Su última aparición en Bogotá

El 17 de noviembre de 2017, la banda estadounidense Green Day se presentó por segunda vez en Colombia como parte de su gira Revolution Radio Tour, que promocionaba su duodécimo álbum de estudio, Revolution Radio estrenado. El concierto se presentó casi una década después de su primera visita en 2010 durante la gira de 21st Century Breakdown.

Para ese año, la agrupación regresó al país en un momento de consolidación global. La gira Revolution Radio los llevó por más de 100 ciudades del mundo, marcando el retorno a una línea musical más crítica y contestataria, con letras que abordaban temas como la violencia armada en Estados Unidos, la desilusión política y el conflicto social.

El álbum, que debutó en el primer lugar del Billboard 200, fue visto como un intento por reconectarse con la energía de trabajos anteriores como American Idiot (2004), sin dejar de abordar problemáticas contemporáneas.

En Bogotá, el espectáculo musical tuvo una asistencia cercana a las 30.000 personas y se caracterizó por una producción de alto nivel. El repertorio abarcó más de dos horas con una selección de canciones que incluyó clásicos como When I Come Around y American Idiot, junto a temas del nuevo disco como Bang Bang y Still Breathing. El público colombiano respondió con entusiasmo, evidenciando la vigencia de la banda entre varias generaciones.

La participación de los fanáticos fue protagonista en varios momentos del show, pues Billie Joe Armstrong invitó a varios asistentes a subir al escenario, incluyendo a un joven que interpretó la guitarra durante uno de los temas. Este gesto, ya tradicional en los conciertos de la banda, reforzó el vínculo con una audiencia que ha seguido su evolución desde los años noventa.