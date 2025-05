Yeison Jiménez confesó infidelidad a su esposa y habló del pacto que tiene con ella: “No he sido un santo”

Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo superaron una traición del artista - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez abrió su corazón al público y habló con honestidad sobre su matrimonio, revelando que, aunque sostiene una relación sentimental basada en la confianza y el respeto, no ha sido del todo fiel.

“Yo no soy un santo. Nunca me he vendido como tal ante los medios de comunicación”, dijo.

De acuerdo con lo que confesó el cantante de música popular, su vida en pareja no ha sido del todo color de rosa.

Sin embargo, encontró junto a su esposa y madre de sus hijos, Sonia Restrepo, una fórmula para mantener una relación sana, pero ante todo, feliz.

“El amor se transforma. Yo llevo 12 años con mi esposa y, en ese tiempo, el amor no es igual al de los primeros años”.

Yeison Jiménez compartió el acuerdo al que llegó con su esposa Sonia Restrepo, madre de sus hijos, para mantener un matrimonio feliz - crédito Tropicana Colombia/Youtube