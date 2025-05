Carlos Calero publicó sentido mensaje de despedida para su hija: “Siempre llevarás contigo el amor con el que creciste”

Carlos Calero y su hija Sofía Calero se despidieron con un emotivo video - crédito @carloscalero29/IG

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, Paulina Ceballos y Carlos Calero compartieron las imágenes de la despedida de su hija Sofía Calero, a la que le llegó la hora de abandonar su hogar.

El presentador y la mánager de talentos colombianos, dejaron ver que la joven empacó todas sus pertenencias y emprendió al camino a la que será su nueva casa porque es el momento de juntarse con su futuro esposo.

"Hijita de mi corazón, te vas para construir tu propio hogar, pero siempre llevarás contigo el amor con el que creciste. Esta será siempre tu casa, llevas contigo pedacitos de este hogar y en cada paso, el eco suave de mi amor te acompaña", dicen en primer lugar las palabras que le dejaron sus padres en la descripción del clip.

Carlos Calero y su esposa, Paulina Ceballos, mostraron que Sofía se despidió de cada uno de los integrantes de su casa de infancia, incluida la mujer que les ayuda con los servicios del hogar. Luego aparecen en el aeropuerto y con lágrimas se dieron el abrazo final.

Carlos Calero y Paulina Ceballos se despidieron de su hija que se casará próximamente - crédito @pauceballos19/IG

“En tu equipaje, amor, risas y memorias. Formas tu hogar, pero sigues siendo mi niña, esa que ahora camina hacia su propio ‘para siempre’ con el corazón lleno de luz y un amor que eligió quedarse“, escribieron los padres de Sofía Calero.

En la publicación también queda en evidencia que la joven lleva con ella su mascota, un perrito de raza yorkie, que la acompañará en la nueva aventura y de la que Paulina se despidió compartiendo el momento.

Más adelante, en el mismo mensaje posteado, le dedicaron unas palabras al futuro esposo de la hija de la familia Calero, pidiéndole lo que esperan que le brinde en el nuevo hogar y el siguiente paso que tendrá su relación sentimental, teniendo en cuenta lo que ella recibió durante sus 27 años de vida en la casa con sus padres y hermano.

“Nicolás Alonso, ámala y cuídala, como lo hicimos sus papás”, puntualizaron.

Finalmente, Carlos Calero reposteo una foto en sus historias de Instagram, mientras esperaban en el aeropuerto la salida del avión, y expresó que la situación no estaba siendo fácil para él, es un paso grande que van a dar todos como familia.

“Dios mío, esto sí que me está dando duro”, indicó.

Carlos Calero y Paulina despidieron a Sofía Calero porque inicia nuevo camino en su relación - crédito @pauceballos19/IG

La joven, que ha mantenido una presencia activa, pero discreta en redes sociales, compartió historias y fotos en Instagram donde mostró el anillo de compromiso, la pedida de mano y el emotivo momento que vivió con su prometido, Nicolás Alonso, oficializando la noticia de que se va a casar.

Sofía dejó ver que el emotivo momento ocurrió durante un viaje en Milán, Italia, parte de un recorrido por varios países europeos que estuvo compartiendo en sus redes sociales. Las románticas postales desde lugares emblemáticos del país europeo acompañaron el anuncio del compromiso, lo que generó múltiples reacciones y felicitaciones por parte de sus seguidores.

Sofía también mostró que tanto su padre, Carlos Calero, como su madre, Paulina Ceballos aprobaron y bendijeron la unión, expresando su felicidad por esta nueva etapa que inicia su hija.

El futuro esposo de Sofía Calero se llama Nicolás Alonso Escobar, un profesional del Derecho egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, una de las instituciones más reconocidas del país.

La hija del presentador Carlos Calero se comprometió en Milán, Italia -crédito @sofiacalero/Instagram

Actualmente, ejerce como abogado y dirige un estudio jurídico en Bogotá, lo que sugiere que ha consolidado una carrera estable dentro del sector legal colombiano. Además de su vida profesional, Nicolás también comparte otras pasiones, como el deporte.

Según lo que muestra en sus redes sociales, es un entusiasta del atletismo, actividad que practica con frecuencia y que forma parte importante de su estilo de vida saludable.

En una entrevista con La Red, el presentador Carlos Calero recordó el momento en que Nicolás Alonso, su futuro yerno, le pidió la mano de Sofía Calero.

“Esto fue planeado meses antes. Nico llegó a mí y me dijo que tenía algo que preguntarme sobre el trabajo. Yo, inocentemente, fui a tomarme un café con él y, de un momento a otro, me soltó la noticia; me dijo que iba a aprovechar el viaje a Europa y que le iba a proponer matrimonio a Sofi. Me habló, obviamente, bellezas de mi hija, me habló de esa relación que hemos visto Pau (su esposa) y yo durante estos cinco años que llevan. Lo único que les dije es que les daba mi bendición, que sean felices y que se amen, así como ustedes han visto el ejemplo en mi casa”, contó Carlos Calero.