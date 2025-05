Andrea Valdiri se declaró fan de La Jesuu en ‘La casa de los famosos’, y le envió maleta llena de ropa nueva: “Te amo”

Andrea Valdiri tuvo gesto de reconciliación con La Jesuu y la sorprenderá con regalo que le envió a 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @andreavaldirisos/Instagram y cortesía Canal RCN

Luego de reflexionar acerca de los motivos que las distanciaron, Andrea Valdiri confesó que no le guarda rencor a La Jesuu e, incluso, aseguró que es su participante favorita de La casa de los famosos Colombia 2025 y que, aunque ella no lo sepa, la ha apoyado en todas las votaciones.

“Era mi única amiga de verdad, pero las personas comenten errores y por terceros nos apartamos”, aseguró.

Sin embargo, la bailarina barranquillera no se quedó solo en palabras y, para demostrar el cariño que aún le tiene a su colega, le mandó al reality una maleta con ropa que le compró para que estrene tanto en las galas como en el día a día del programa: “Va de todo, elegante, deportivo y pura narizona”.

Andrea Valdiri se sinceró con el público y habló de uno de los temas que más le piden aclarar sus seguidores y al que no había querido referirse antes. Sin embargo, después de que La Jesuu revelara en La casa de los famosos que le dolió perder su amistad, la bailarina se conmovió y reconoció que a ella también le causó decepción ese distanciamiento.

Además, Valdiri sorprendió al comentar que, a pesar de la traición que cometió su colega, ella todavía la quiere y, aunque no es televidente del reality de convivencia, sí le sigue los pasos a La Jesuu dentro del juego y desea que gane, tanto así que pidió a su fandom no dejar de apoyarla.

“Por ahí me llegó que La Jesuu comentó que a ella le dolía perder mi amistad. Vea, ¿saben por qué yo no tengo amigas de verdad? Mi única amiga era La Jesuu, ¿sí? Yo tuve un inconveniente que no voy a recordar, pero ya todo el mundo lo sabe. Y así hayamos tenido ese tipo de inconveniente, porque es que las amistades se forjan así. ¿Ustedes creen que con mi amiga, la que tengo hace 30 años, no he peleado? Nos hemos jalado del pelo, pero seguimos siendo amigas”.

A través de sus historias en Instagram, Andrea reveló que, si bien no quiere ahondar en ese capítulo del pasado, ella y Valentina Ruiz —a quien se conoce en el mundo digital como La Jesuu—, contrario a lo que la gente piensa, siguen siendo amigas.

“Tú, por un problema de una segunda persona, no tienes que acabar ninguna amistad. Y ella me mandó un mensaje, hermana, que si yo pudiera, lo mostraría. Un mensaje tan lindo, que recordé a la Jesús de hace cinco años. Mira, esa pelada, ahí donde está, yo la voy a apoyar. ¿Saben por qué? Porque ella necesita el trabajo. Las personas cometen errores, por eso uno no puede llamar ‘amigo’ a todo el mundo, ni salir a defender a fulano o a aparecer con fulanita, porque mañana te quedan mal, y es ahí donde tú sabes quiénes son tus verdaderos amigos".

Andrea Valdiri dio su apoyo a La Jesuu en ‘La casa de los famosos’

Por medio de un video que publicó en redes sociales, la influencer barranquillera enseñó todas las prendas que ella misma le compro a la creadora de contenido para que no sea criticada por su estilo durante las transmisiones del reality de convivencia al que regresó por el poder que ganó La Toxi Costeña.

“La amo, la adoro, la conozco, sé el talento que ella tiene. Por eso, si me toca decirles a ustedes: ‘Oye, mira, apoyen a esta pelada que es amiga mía’, por favor, háganlo. Háganlo porque ella lo necesita, ella les está dando contenido. Desde la primera vez que salió y volvió, volvió tras Jesús. Si ustedes la ven, ya está dando la batalla: se para, se pone su peluca… Uno tiene que aprender que lo laboral es lo laboral y lo personal es lo personal”, aseguró.