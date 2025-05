Melissa Gate se posicionó frente a Karina García y encendió la polémica en ‘La casa de los famosos’: “No confundas amabilidad con hipocresía”

Melissa Gate se despachó en contra de Karina García durante el posicionamiento - crédito cortesía del Canal RCN

En la noche del domingo 11 de mayo se produjo una de las salidas más comentadas de La casa de los famosos Colombia, donde Karina García y Yina Calderón quedaron casi que mano a mano por un cupo para seguir en competencia.

Como es habitual en cada eliminación, los famosos deben posicionarse frente a los que están en riesgo de quedar por fuera de la competencia para exponer los motivos por los que los quieren fuera de la competencia. Melissa se ubicó frente a Karina García y expuso sus razones, en las que, incluso, defendió a Mariana Zapata de los ataques de la modelo paisa.

Karina García se mostró afectada ante el ataque de sus compañeros que la querían fuera de competencia - crédito cortesía del Canal RCN

Inicialmente, Melissa recalcó a la participante eliminada que prefería hablarle a las cámaras y no a ella cara a cara, porque “cada vez que uno te dice algo a ti te victimizas o te pones a llorar”.

Continuando con su explicación, Gate aseguró que ya no soportaba más a Karina: “No aguanto más su llanto ni que esté diciendo que acá los compañeros la queremos destruir y acabar sus sueños”, agregó Melissa.

En una charla espontánea en ‘La casa de los famosos Colombia’, el cantante le sugirió a la paisa trasladar su encuentro íntimo a la sala - crédito cortesía del Canal RCN

Continuando con sus razones por las cuales no quería más a Karina en la casa estudio, la creadora de contenido afirmó que “lo mejor es que te vayas si estás tan aburrida … imagínate uno viviendo en una casa donde a uno no lo soporten”.

Sin mediar motivo, otro de los argumentos que entregó la participante era el discurso de doble moral que siempre, para ella, tenía García y le recordó la visita de su hija en el “congelado”.

“No aguanto tu discurso de doble moral, hablando y pidiendo respeto cuando tú ni siquiera te respetas a ti misma ... Y si Emiro y yo vimos lo que vimos en el televisor y nos quedamos traumatizados, no me imagino tus hijos como están en este momento. Entonces para que no la sigas cagando, mejor que te vayas para tu casa", agregó Melissa.

Emiro y Melisa espiaron a Karina y Altafulla en la noche - crédito @PietroMaxiimoff/X

Cabe aclarar que a lo que hizo referencia Melissa en su discurso, fue la ocasión en la que ella como Emiro, durante su liderazgo, espiaron las cámaras del cuarto donde dormía Karina con Altafulla y los vieron teniendo relaciones sexuales.

La respuesta de Karina García

Cuando llegó el turno para que Karina García diera su réplica, la modelo paisa no dudó en sacar sus garras afiladas afirmando que “tus palabras no me representan ni me definen como persona”. Además, recalcó que Melissa estaba frente a ella por estrategia.

Karina García no se guardó nada y respondió contundente a Melissa el posicionamiento en 'La cas de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

“La punica que sabe hasta donde aguantar el sufrimiento soy yo y si hice lo que hice, no me arreptiento. No menciones a mis hijos... Me dijiste que te parecía una jugadora muy fuerte y que por eso me querías sacar", agregó Karina a su discurso.

Cuando terminó la defensa de la modelo, nuevamente interviene Melissa, que le recuerda las veces en las que habló tratando de enlodar a Norma Nivia cuando mencionaba que la actriz hablaba mal de Gate.

Reacción de Karina García cuando Melissa le dijo que nunca habían sido amigas - crédio Canal RCN

“Y aunque Yina me ha tratado peor, prefiero que te vayas tu porque varias de las veces que Yina me trató mal, tú las provocaste... Y nunca fuimos amigas, yo solo estaba siendo amable, no confundas mi amabilidad con hipocresía", respondió Melissa.

el rifirrafe continuó entre las participantes, cuando Karina respondió al ataque con la frase “hipócrita tu que me sonreías”, cargada de una risa sarcástica. De inmediato, en contrarrespuesta Melissa le dice “Saludos de Mariana Zapata”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, algunos en defensa y otros atacando a Karina por haber despertado tarde: “Por fin abrió los ojos y respondió, esa debió ser su actitud lejos de Yina”; “creo que a esta vieja le han tirado muy duro, ya era hora de verla fuera en paz”; “empoderada, sí, pero dormida por mucho tiempo”, entre otros.