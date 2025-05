Karina García aseguró que demandará a Yina Calderón por “injuria y calumnia” en ‘La casa de los famosos Colombia’

La modelo paisa aseguró que tomará acciones legales por el tema de sus gustos - crédito @replay_97/TikTok

Karina García y Yina Calderón forjaron una amistad casi que inquebrantable en La casa de los famosos Colombia desde los primeros días que comenzaron a interactuar en el programa de convivencia.

Sin embargo, las cosas cambiaron entre las dos en la semana en la que se desarrolló el llamado Apocalipsis de la casa.

En la mañana del 11 de mayo se llevó a cabo el brunch, espacio en el que los participantes disfrutan de la que podría ser su última comida en la casa estudio y que ofrece el Jefe.

Durante el desarrollo de esta dinámica, hubo varios momentos que marcaron la interacción entre los famosos, especialmente entre Karina, Yina y la Toxicosteña.

La amistad de Karina García y Yina Calderón se quebró por completo - crédito Canal RCN

Durante el desayuno, se produjo un intercambio de palabras entre la Toxicosteña y Karina, al punto de que a cantante barranquillera llamó “vagabunda” a la modelo antioqueña.

De inmediato, García le dice “¿Vagabunda? Jefe, me dijo vagabunda, hasta donde sé, no se puede insultar”, mientras que la artista le dice: “Vagabunda no es un insulto, es alguien que recoge cosas en la calle”.

Mientras pedía respeto, el líder de la semana pide que se calmen los ánimos, mientras Karina expone su descontento: “Jefe, me dicen cosas, me dicen vagabunda, Jefe ¿qué es esto? … Que me respete, Mateo, tú eres el líder, modera”.

Karina García sacó a la luz su lado celoso en 'La casa de los famosos' luego del acercamiento que está teniendo Altafulla con Melissa Gate - crédito cortesía Canal RCN

Con la intervención del líder de la semana, Yina tiene la palabra para hablar y aprovechó para despacharse contra la modelo, que ha estado envuelta en varios escándalos de infidelidad con personas cercanas a su círculo social. “Primero, ella no es vagabunda Tóxica, ella es scort… Tengo cómo probarlo así que tranquilos, métame los abogados que quiera”, aseguró la empresaria de fajas.

En respuesta, Karina le dice a Calderón que “Dios mío, qué miedo. Demanda para ti por difamación”, que tuvo como reacción de la DJ “la espero, tengo pruebas y los hombres que te has comido”. Esto provocó una ola de comentarios por los ataques que lanzó Yina en contra de su excompañera del cuarto Fuego, que desapareció recientemente.

El actor habló de posibles encuentros con Karina García fuera del reality - crédito cortesía del Canal RCN

Entre los mensajes que destacan, están: “Cómo la gente justifica el maltrato hacia una persona, Karina puede no ser una santa, pero no merece ese mal trato”; “es poco lo que le dijo, tremenda Yina, te felicito”; “Jefe protéjala, que a Karina se le está cayendo la actuación de niña buena”; “creo que el Jefe dio muestras de que quería a Karina por fuera de la casa”, entre otros.

La pelea con Melissa Gate en la casa

Durante la dinámica del robo de salvación en la que estuvo Altafulla compitiendo contra Emiro, Karina se acercó a hablar con “Peluche” para tratar de aclarar el enredo que hay con respecto a comentarios en contra de su relación con Norma Nivia.

Sin embargo, Mateo no creyó en las justificaciones de Karina y en ese momento, en el fondo de la discusión se pudo oír un grito de Melissa donde acusaba a la modelo paisa de haberle hecho bulliying a Norma y “Peluche”.

Esta fue la discusión entre Melissa Gate y Karina García en donde la influenciadora le dijo a la modelo todo lo que no le gusta de ella - crédito @lacasadelofamosocol/TikTok

En ese momento, Melissa se acercó a la modelo y al confrontarla, Karina negó todo asegurando que de parte de ella nunca hubo eso y que fueron sus examigas de programa, pero Gate estalló y arremetió: “No mientas, no digas mentiras. Mentirosa, estoy harta de tus mentiras y que después te hagas la huevona. Ubícate, me parece increíble lo descarada que eres. Ya todos en tu contra, pero porque te lo has ganado“.

Adicionalmente, Melissa le recordó a la modelo y enfermera que a pesar de que tratara de decir que ella nunca la atacó, ella se las recordaría:

“Vos, a mí sí me has hecho. ¿Quieres que te las recuerde? Te las voy a recordar: dijiste que había hablado mal de Norma y después, gracias a tus comentarios, Yina vino y me insultó, gracias a ti. Después me cambiaste de cuarto, entonces no digas que no me has hecho nada porque sí lo has hecho”, concluyó Melissa