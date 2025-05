Lina Tejeiro explicó por qué no se considera una mujer feminista, pero tampoco machista: “Me pueden llamar tibia”

Lina Tejeiro habló de su empoderamiento y de por qué no sigue corrientes feministas - crédito @linatejeiro/Instagram

La actriz Lina Tejeiro volvió a encender las redes sociales con un nuevo debate, pero esta vez en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, ya que, la protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre, sentó su opinión frente al feminismo:

“Tampoco estoy de acuerdo con el machismo, estoy como en un punto medio. Me podrán llamar tibia si de pronto puede sonar así, pero el feminismo no me representa”, mencionó.

Según declaró la también empresaria de la cosmética, ni su empoderamiento ni su amor propio, así como tampoco su estabilidad económica dependen de tener un hombre al lado que la acompañe o le ayude, sin embargo, si esta figura existiera, no se sentiría incómoda: “Puedo sola, pero si llega a estar alguien conmigo, también magnífico, bienvenido sea“.

Lina Tejeiro y Felipe Saruma fueron pillados compartiendo en Bogotá - crédito @santamaria1.1/TikTok

En conversación con el programa Sin filtro para la revista Semana, Lina Tejeiro habló con franqueza acerca de sus dos años de soltería y las razones por las que no milita o sigue ninguna corriente social ni política.

Sin embargo, la actriz llanera de 33 años hizo la salvedad de que está a favor de la igualdad de genero en cuanto derechos y oportunidades así como también condenó la violencia contra las mujeres.

“No me considero feminista. Estoy a favor de la igualdad de género. Pero siento que a veces hay una delgada línea que a veces pasa pasamos o hacia el machismo o hacia el feminismo y es ahí donde empezamos a a cometer errores y es una delgada línea que donde uno diga lo que no es, ay, Dios mío, se nos se nos arma un boroló aquí. “Pero no me apoyo desde el feminismo. Tal vez porque me hace falta también entender un poco más o instruirme un poco más de lo que significa”, reconoció.

Lina Tejeiro y Felipe Saruma fueron vistos juntos paseando en centro comercial de Bogotá y su cercanía generó sospechas de que podrían ser pareja - crédito @maria.c535/TikTok

De igual manera, Lina a quien sus seguidores captaron recientemente con el influencer Felipe Saruma, se refirió a lo que representa la figura de una pareja en su vida.

“Es que he visto He visto feministas actuar de manera que no me identifico, entonces no me siento representada, pero tampoco con el machismo, puedo conseguir mis sueños”.

Lina Tejeiro habló de la posibilidad de tener un romance con su coprotagónico de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ Juan Guilera

La actriz colombiana Lina Tejeiro volvió a ser tema de conversación en las redes sociales por el papel protagónico en la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, producción que ha revivido la nostalgia de los televidentes y despertado curiosidad por detalles de su vida que hasta la fecha ha mantenido más en privado, especialmente la sentimental.

Lina Tejeiro habló de su relación con Juan Guilera - crédito @linatejeiro/IG

De hecho, hubo un tiempo en el que se especuló que había una conexión entre Lina y su compañero de elenco, el actor Juan Guilera, por lo que creció el interés del público por conocer si esta situación sería real o si las celebridades estarían saliendo por separado con otros famosos.

Es por esto que en una reciente entrevista en El Klub de La Kalle, la actriz colombiana decidió aclarar los rumores y contar lo que pasó entre ella y el actor argentino.

Lina Tejeiro habló sin rodeos sobre su relación con Juan Guilera, su compañero de elenco, y despejó las dudas sobre un supuesto romance entre ambos, si el gusto surgió en algún momento entre los dos y cómo es su relación actualmente.

De acuerdo con las declaraciones de Lina, la conexión con Juan no siempre fue clara, y a pesar de la aparente química que proyectan en la pantalla como Rosmery y Andrés, detrás de cámaras trabajar con Guilera no fue tan sencillo.

“Él entró un mes después, no tenemos el mismo sentido del humor. Yo hacía chistes y él ni se reía. Yo decía: ‘¡ay no, qué pereza!’”, expresó entre risas Lina Tejeiro.

Tejeiro explicó que no conocía previamente al actor argentino, a diferencia de otros compañeros como Variel Sánchez, con el que ya tenía una relación de amistad desde años atrás y sabía que iban a tener una buena química en el proyecto televisivo.

Esta falta de familiaridad la llevó a preocuparse por cómo se vería la conexión entre sus personajes en pantalla, pero terminó teniendo un buen momento junto al argentino y el trabajo fluyo.

“Me sorprendí cuando vi que en cámara sí fluía, aunque fuera diferente detrás de escena. Yo me veo con Andrés y digo: ‘Deberíamos ser novio en la vida real (risas)’”, admitió.