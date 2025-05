“Love Wheel” de ASTRO se convierte en la canción de K-pop más escuchada en Colombia tras anuncio de Cha Eun-woo

El artista surcoreano pisará escenarios mexicanos. (@eunwo.o_c)

El éxito de 2019 Love Wheel, del grupo de K-pop ASTRO, encabeza actualmente la lista de canciones de este género más escuchadas en Colombia en iTunes, según datos de la plataforma. El repunte de esta balada, que no figuraba en los listados internacionales desde su lanzamiento hace cinco años, coincide con el reciente anuncio de que Cha Eun-woo, uno de los miembros más populares del grupo, comenzará su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El actor y cantante, cuyo nombre real es Lee Dong-min, inició el proceso de inscripción militar el pasado 9 de mayo, según confirmaron sus representantes a medios coreanos. De ser aceptado, comenzaría su servicio en julio, lo que implicaría una pausa de 18 meses en sus actividades artísticas.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales por parte del fandom AROHA, que parece haber recurrido a la música de ASTRO como forma de despedida simbólica. La escucha masiva de Love Wheel refleja el vínculo emocional que los seguidores mantienen con el artista, especialmente en países de América Latina donde el K-pop ha consolidado una base sólida de fans.

Antes de su retiro temporal, Cha Eun-woo participará en un último evento junto a sus compañeros de grupo: el concierto The 4th ASTROAD [Stargraphy], programado para los días 7 y 8 de junio en la Inspire Arena de Incheon. Este será el primer espectáculo completo de ASTRO en varios años, y contará con la participación especial de Rocky, exintegrante del grupo, así como con la presencia simbólica del fallecido Moonbin, cuyo nombre aparece en el cartel. La expectativa por el evento ha contribuido a renovar el interés por el repertorio clásico del grupo, marcando un momento de conexión especial entre ASTRO y su audiencia global.

Las 10 canciones más importantes este día

1. Love WheelArtista: ASTRO

2. Love MazeArtista: BTS

3. I Like ItArtista: Stray Kids

4. WHERE AM IArtista: 차은우

5. Your LoveArtista: JISOO

6. EchoArtista: ablume

7. Stop The Rain (TABLO X RM)Artista: TABLO & RM

8. Pink VenomArtista: BLACKPINK

9. How You Like ThatArtista: BLACKPINK

10.Kill This LoveArtista: BLACKPINK

El K-pop y algunos exponentes importantes

Super Junior, una de las bandas pioneras en el K-pop, debutó en 2005 bajo la dirección de SM Entertainment. Conocidos por sus elaboradas coreografías y diversidad musical, que incluye géneros como pop, R&B y electrónica, Super Junior ha tenido un impacto duradero en la escena musical coreana e internacional. Su sencillo “Sorry, Sorry” catapultó al grupo a la fama internacional y les permitió realizar múltiples giras mundiales, consolidando su estatus como leyendas del K-pop.

BTS, también conocido como Bangtan Boys, es una de las agrupaciones más destacadas del K-pop. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo ha alcanzado fama mundial gracias a su música, coreografías y letras que abordan diversos temas. BTS ha roto numerosos récords, como ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural los llevó a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.

¿Sabías qué..?

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación. Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo. La influencia del K-pop se extiende a diferentes áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana (“Hallyu”) que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.