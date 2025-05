Violento atraco en vía de La Guajira dejó a una joven nutricionnista muerta y dos heridos

La víctima viajaba en una camioneta rumbo a Riohacha cuando fueron atacados - crédito Federico Acuña Noticias/Facebook

Hay indignación por un aparente hecho de inseguridad registrado en la vía que de Riohacha conduce a Maicao (La Guajira), luego de que un grupo de personas a bordo de una camioneta fueran baleados.

El acto criminal, ocurrido hacia las 7:30 p. m. del viernes 9 de mayo en el kilómetro 46 de la Troncal del Caribe, cerca del peaje de Altopino, dejó como víctima fatal a una joven de 22 años identificada como Jhoannya Fuentes Martínez, mientras que sus dos acompañantes resultaron heridos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el vehículo se desplazaba desde Uribia hacia Riohacha cuando el conductor notó la presencia de hombres fuertemente armados junto a un carro estacionado en la carretera.

La camioneta fue atacada a disparos en un posible intento de hurto - crédito Ministerio de Transporte

Al intentar evitar el aparente atraco acelerando el vehículo, los delincuentes dispararon contra la camioneta. En el ataque, una bala impactó el tórax de Fuentes Martínez, mientras que Orlando Tomás González Ramírez, de 31 años, y Orlando Alberto Fernández Prieto, de 35 años, también fueron baleados. Este último sufrió una herida de proyectil en la espalda. Ambos hombres fueron trasladados a una clínica en Riohacha, donde reciben atención médica.

Fuentes Martínez, que se desempeñaba profesionalmente como nutricionista, fue llevada al mismo centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Según consignó la Policía, la principal hipótesis apunta a que el ataque fue un intento de hurto en esta zona de la carretera, conocida por ser un punto crítico para la seguridad vial. En el vehículo también viajaban dos personas vinculadas a la Alcaldía de Uribia, quienes salieron ilesas del ataque.

Entre tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del crimen. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Este nuevo ataque violento generó tristeza e indignación en los habitantes y allegados a la víctima, teniendo en cuenta que la joven trabajaba para niños de comunidades vulnerables del departamento.

La víctima era reconocida por su labor con niños en situación de vulnerabilidad en La Guajira - crédito Colprensa

“Me duele mucho decir esto, pero eso lleva años en la guajira lo más recomendado es no viajar hacia esos lugares y cuando digo años son años”; “Joda que carretera tan peligrosa a cada rato se escucha de sucesos de inseguridad”; “Hasta cuando van a ponerle mano dura a esos delincuentes de cada rato matando gente inocente porque no se dejan robar es que para ellos no hay ley (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Hallan cuerpo baleado en vía Riohacha-Cuestecita

En la tarde del viernes 9 de mayo, autoridades fueron informadas del hallazgo del cuerpo de un hombre abandonado en la carretera que conecta Riohacha, capital de La Guajira, con la zona rural del municipio de Albania.

De acuerdo con El Heraldo, la víctima presentaba múltiples heridas de bala y fue hallada en el kilómetro 11 de esta vía. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que ha generado conmoción en la región.

De acuerdo con el medio, la víctima sería Wilmer David Mojica Jandigua, que había sido detenido el 27 de abril en el barrio La Luchita de Riohacha. En esa ocasión, Mojica Jandigua fue aprehendido junto a Yair José Moscote Muñoz, conocido como alias Yao, presunto jefe de sicarios de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también denominadas Los Pachenca. Ambos fueron capturados en una operación conjunta entre militares y policías, que los ubicaron en una vivienda de lujo en la ciudad.

Las autoriades atribuyen el homicidio como un posible ajuste de cuentas - crédito @CTI/Sitio web

Tras su captura, Mojica Jandigua habría recibido el beneficio de casa por cárcel durante la diligencia judicial. Sin embargo, menos de dos semanas después, su cadáver fue encontrado en la mencionada carretera.