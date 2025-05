María José Pizarro pidió garantías al presidente del Senado para elección de nueva mesa directiva, luego de decisión del Consejo de Estado

María José Pizarro pidió garantías para la escogencia de la nueva mesa directiva del Senado, en la que se incluyan mujeres - crédito Colprensa

La decisión del Consejo de Estado de anular la escogencia de los dos vicepresidentes del Senado para la vigencia comprendida entre 2024 y 2025, debido a que se violó la alternancia de género, llevó a que el presidente de la corporación, el conservador Efraín Cepeda Sarabia, convoque para el miércoles 14 de mayo la plenaria en la que tendrán que escogerse, nuevamente, los titulares de estas representatividades, en reemplazo de John Jairo Roldán y Alirio Barrera, que se desempeñaban en estos cargos.

En la comunicación firmada por el secretario General del Senado, Diego Alejandro González, se precisó la instrucción dada por Cepeda con miras para cumplir con esta escogencia para el periodo que resta del actual año legislativo, que culminará el 20 de junio de 2025. Lo anterior, conforme lo que está dispuesto en el artículo 138 de la Ley 5 de 1992, en el que se establecen una serie de pasos para volver a escoger a los miembros de la mesa directiva del cuerpo legislativo; siendo uno de los requisitos que la sesión se fije con mínimo tres días de anticipación.

Tras la decisión del Consejo de Estado, el Senado citó a plenaria para elección de dos vicepresidentes - crédito suministrada a Infobae Colombia

Así pues, los 105 senadores que hacen parte de la corporación, teniendo en cuenta el regreso de Ciro Ramírez, del Centro Democrático, a la que la Corte Suprema dejó en libertad; y la ausencia de Iván Name Vásquez, capturado por orden del mismo alto tribunal, tendrán que escoger los acompañantes de Cepeda en lo que resta de este periodo. No obstante, de cara a esta elección, la senadora María José Pizarro hizo una urgente petición al presidente del Senado, para que se lleve a cabo en la antesala de este acto.

¿Cuál es la petición de María José Pizarro?

En un mensaje publicado en su perfil de X, la congresista, que es hija del asesinado excandidato presidencial y excabecilla de la guerrilla del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, expresó la necesidad de que se convoque por parte del titular del Senado una reunión con los compromisarios de las bancadas que fueron partícipes de los acuerdos al inicio de la legislatura, desde el 2022. Y todo con el fin de que la sesión se pueda adelantar teniendo en cuenta los requisitos necesarios para tal propósito; que se garanticen las condiciones para una escogencia democrática.

Josué Alirio Barrera y John Jairo Roldán no pudieron culminar el periodo legislativo como los vicepresidentes del Senado, tras el fallo de una demanda en su contra - crédito @johnjairoroldan - @SenadoGovCo/X

“Senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, le solicito convoque una reunión URGENTE con los compromisarios de las bancadas que participamos en los acuerdos de 2022. Desde la Bancada del Pacto le exigimos garantías para la conformación de una mesa directiva democrática”, fue el mensaje que publicó la mujer, que ya fue primera vicepresidenta del Senado; justamente durante el periodo anterior, en el que el titular del cuerpo legislativo es el hoy capturado Name Vásquez.

Es válido precisar que, en su argumentación, la Sección Quinta del alto tribunal determinó que en la escogencia de Roldán y Barrera no se había ajustado a la ley; toda vez que no se cumplió con los requerimientos de alternancia de género, en una decisión contra la que no procedió ningún recurso. Y en la que, de hecho, hizo una clara advertencia sobre la necesidad de “promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”.

Con esta publicación, la senadora María José Pizarro lanzó un claro mensaje al presidente del Congreso, Efraín Cepeda - crédito @PizarroMariaJo/X

“Aquellas debían ser postuladas a la dignidad de la segunda vicepresidencia y no, como se probó, a un senador de género masculino. En efecto, es pertinente traer a colación que la norma alegada como desconocida impone que la representación de los partidos declarados en oposición ‘debe alternarse’, esto es, que tienen la obligación y no la posibilidad que tanto hombres como mujeres ocupen la segunda vicepresidencia del Senado de la República“, se leyó en el referido fallo, con lo que ambos, de los partidos Liberal y Centro Democrático, tuvieron que dejar sus dignidades.