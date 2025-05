Video: Yeferson Cossio fue captado consumiendo, aparentemente, estupefacientes y así reaccionaron las redes sociales

Un video difundido en plataformas digitales captó a Cossio mientras, presumiblemente consumía una droga sintética - crédito @yefersoncossio/Instagram y @ColombiaOscura/X

Yeferson Cossio viene sonando con fuerza durante las últimas semanas, ya fuese por la broma que gastó a sus seguidores anunciando que terminaba su compromiso con su pareja Carolina Gómez (algo que finalmente no sucedió), o por su reacción al nuevo peinado de Yina Calderón en La casa de los famosos, pues en redes sociales se le comparó con el del mismo Cossio.

Pero, en las últimas horas, la razón de su notoriedad fue en otra dirección, luego de que un video se hiciera viral en plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las imágenes difundidas por la cuenta Colombia Oscura, de X, se observa al influenciador en lo que parece ser una fiesta mientras sostiene una bolsa con un polvo azul, que posteriormente parece consumir, generando especulaciones sobre el tipo de sustancia, que varios usuarios apuntaron que sería “tusi”, nombre coloquial que recibe la droga sintética.

El video se difundió en plataformas digitales y provocó reacciones encendidas - crédito @ColombiaOscura/X

Pese al contenido del video, un considerable porcentaje de los usuarios defendió a Cossio y calificó como algo que formaba parte de su vida privada y no merecía ser juzgado por ello.

“Normal, se ve colocado, todos lo hacemos”, “Que cada uno haga lo que quiera con su vida”, " La verdad ni a ustedes ni a nosotros ni a nadie le debe de importar lo que la gente haga", “Yo opino que roten eso”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Incluso hubo quienes se tomaron el asunto a modo de broma. “La gente si es malpensada ush. El papasitoo de las imágenes está probando el nuevo Gatorade en polvo pero como no ha salido está en esa bolsa y tiene una cucharita para diluirlo en agua“, escribió un usuario.

Hasta el momento, Cossio no ha realizado ninguna declaración sobre el video ni ha respondido a los comentarios en redes sociales. No obstante, varios usuarios afirmaron que en el pasado el paisa fue sincero sobre su consumo habitual de drogas recreativas, motivo por el cual consideran que el hecho no es una sorpresa por parte del paisa.

Hermana de Yina Calderón la defendió de las ofensas que ‘le tiró’ Yeferson Cossio luego de que los compararan

La polémica sigue encendida, pues algunos señalan que los famosos se parecen - crédito X

Luego de que Melissa Gate le hiciera un cambio de look a la empresaria y DJ en su salón de belleza en La casa de los famosos, el resultado final provocó una ola de memes en los que se dijo que la huilense quedó con un peinado idéntico al de Cossio. Este respondió al parecido en sus redes sociales con humor.

“La chimba, respeten, yo no me meto con nadie. Me voy a cortar el pelo, haré lo que sea, así me tenga que rapar para que no digan que me parezco a ella”, dijo el creador de contenido.

Leonela Calderón, hermana de Yina Calderón, no se quedó callada ante lo dicho por Cossio y en sus historias instantáneas cargó contra el paisa.

Leonela Calderón arremetió contra Yeferson Cossio tras las declaraciones que hizo el 'influencer' después de que le dijeran que Yina Calderón se había cortado el pelo igual a él - crédito @elescandalotv/Instagram

“Señor Cossio, debería agradecerle a mi hermana que le cortaron el cabello de esa forma para que usted resucite, para que usted suene otra vez un poquito”, dijo inicialmente.

Adicionalmente, Leonela le echó en cara a Cossio las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido en el tiempo reciente para cambiar su aspecto físico, incluyendo su alargamiento de piernas. Adicionalmente, lo llamó “ladrón” por las sanciones que recibió por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por el “método Cossio”.

“Venga, una preguntica, ¿usted que está diciendo que mi hermana tiene la cabeza de motor? Déjeme decirle que mi hermana, a diferencia suya, no tuvo que robar a través de un método, ¿o sí? ¿El método Cossio, para tener lo que tiene? Segundo, si mi hermana tiene la cabeza de motor, ¿sus rodillas de qué son?”, preguntó la hermana, actualmente a cargo de los negocios de Yina Calderón, mientras esta participa en el reality show.