Melissa Gate quiere eliminar a Karina García de ‘La casa de los famosos’: la ‘influencer’ se defendió

La modelo paisa busca defender su permanencia en el ‘reality’, mientras Melissa Gate intensifica una campaña en su contra - crédito cortesía del Canal RCN

El ambiente en La casa de los famosos Colombia se ha intensificado en los últimos días, especialmente tras la inesperada alianza entre Yina Calderón y Melissa Gate, que han unido fuerzas con un objetivo común: lograr la eliminación de Karina García del reality.

Esta unión ha sorprendido a los televidentes, ya que ambas participantes habían protagonizado enfrentamientos previos dentro de la competencia.

El cambio en la relación entre Calderón y Gate se evidenció el miércoles 7 de mayo, cuando Yina ofreció a Melissa algunas de sus prendas como parte de un canje, un gesto que marcó un giro inesperado en su relación.

Melissa Gate hizo comentarios contra Karina García, a quien consideran una amenaza en el ‘reality’ - crédito @luv_k_g/X

Este acercamiento, que parecía imposible al inicio del programa, se consolidó con bromas y comentarios dirigidos hacia Karina García, a quien ambas consideran una amenaza dentro del programa. Melissa incluso llegó a afirmar: “Aunque Yina me haya tratado peor, Karina es más peligrosa”.

Mientras tanto, Karina García reaccionó con molestia ante esta campaña en su contra. La modelo antioqueña expresó su descontento tras una dinámica del detector de mentiras liderada por el Jefe, en la que Melissa Gate confirmó abiertamente que deseaba su eliminación.

Karina, visiblemente afectada, manifestó su frustración a su pareja dentro del reality, Andrés Altafulla, indicando que nunca había tenido conflictos con Melissa y que no entendía por qué era el blanco de sus ataques.

La modelo mostró su rabia ante la campaña en su contra, expresando su malestar por ser el objetivo de los ataques de Melissa Gate - crédito @sTaXxDicta/X

“Me da rabia que esta pelada diga que quiere que yo me vaya de La casa de los famosos Colombia, que porque sí. Yo con esa pelada nunca me he metido, yo le voy a preguntar ahorita. Aquí la han tratado de lo peor, entonces por qué me tiene que mencionar a mí, por qué soy yo quien se tiene que ir de la casa, eso me da demasiada rabia, antes yo aguanto mucho”, expresó la influencer en una conversación privada con el cantante.

El “detector de mentiras”, una actividad que permitió a los participantes formular preguntas directas entre ellos, fue el detonante de nuevas tensiones. Yina Calderón aprovechó la dinámica para preguntar a Melissa Gate si realmente deseaba la salida de Karina García. La respuesta afirmativa de Melissa, validada por el detector, dejó en claro su pensamiento. Posteriormente, Melissa explicó que considera a Karina una participante fuerte y, por lo tanto, una amenaza estratégica. Además, mencionó que no está de acuerdo con ciertos comportamientos nocturnos de Karina con Andrés Altafulla, lo que refuerza su deseo de que sea eliminada.

En medio de esta situación, Karina García ha intentado defender su permanencia en el programa. Durante la mañana del 7 de mayo, la modelo se dirigió a las cámaras para pedir al público que no voten en su contra, argumentando que su esfuerzo y dedicación merecen ser reconocidos. Sin embargo, Melissa Gate y Emiro Navarro, otro participante del reality, intervinieron en la misma transmisión para burlarse de sus palabras y pedir al público que voten por su eliminación. Este enfrentamiento culminó con una advertencia de Melissa hacia Karina: “Ojo que lo que digas puede ser utilizado en tu contra”.

Melissa Gate considera a Karina García una amenaza en el juego por su influencia - crédito cortesía del Canal RCN

La estrategia de Melissa Gate es en una semana crucial para el reality, ya que las votaciones se realizan en negativo, lo que significa que los televidentes deben elegir al participante que desean eliminar. Esta modalidad ha aumentado las campañas de los concursantes, que buscan convencer al público de que merecen continuar en la competencia. En medio de esto Melissa ha reiterado que su objetivo es sacar a Karina, a quien considera una amenaza tanto por su fortaleza en el juego como por su influencia en las votaciones.

La tensión entre los participantes continúa aumentando, y el desenlace de esta semana será decisivo para el futuro de Karina García en La Casa de los Famosos Colombia. Mientras tanto, los televidentes del reality permanecen atentos a los próximos movimientos de los concursantes y al impacto que estas estrategias tendrán en las votaciones.