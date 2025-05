Ella es Rochy, la exnovia de Altafulla, participante en ‘La casa de los famosos’

Andrés Altafulla generó curiosidad entre los televidentes del programa al referirse a su exnovia Rochy en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

El cantante barranquillero Andrés Altafulla, participante de La casa de los famosos Colombia, generó gran interés tanto dentro como fuera del reality debido a las constantes menciones de su expareja Rochy, una persona, que según él, es clave en su vida personal.

El artista describió a Rochy como una mujer excepcional, ajena al mundo del entretenimiento, que trabaja en un banco y mantiene un perfil bajo en redes sociales. Aunque su relación terminó hace aproximadamente dos años, el barranquillero destacó que ambos conservan una amistad, al punto de considerarla como una hermana.

Durante una conversación en el programa, Altafulla explicó que la ruptura con su expareja se dio porque ambos tenían proyectos y visiones diferentes para el futuro: “Cuando tú te das cuenta de que alguien vale la pena y merece algo bueno, intentas estar a la altura. Pero yo no podía dejar que pasaran los años, así que un día dijimos: soltemos”.

A pesar de la ruptura, Andrés Altafulla resaltó el fuerte vínculo de amistad que mantiene con Rochy, a quien considera como una hermana - crédito @Veolacasadelosfamososco/TikTok

A pesar de la separación, Rochy lo apoyó en momentos importantes, como su campaña para ingresar al reality, lo que demuestra la cercanía que aún existe entre ellos. “Eso fue hace casi como dos años y somos panas, superrelajados, somos llaves y entre nosotros no pasa ni un mal pensamiento, es mi hermana, Dios me regaló una hermana, te lo juro (...) No podía frenar su camino, pero siempre estará en mi vida”, añadió.

El vínculo entre Altafulla y Rochy generó reacciones diversas dentro de La casa de los famosos Colombia. La actual pareja del cantante Karina García expresó su incomodidad por las constantes menciones a la exnovia. Durante una dinámica grupal, la paisa expresó su malestar, indicando que no le agrada que el artista hable de Rochy con tanta frecuencia. “No me gusta que hagas eso todo el tiempo”, expresó García y Altafulla respondió: “No hay nada de que preocuparse, pero entiendo que pueda malinterpretarse”.

La relación entre Altafulla y Karina comenzó dentro del reality y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por los televidentes. El romance entre el cantante y la modelo ha sido objeto de opiniones divididas entre sus compañeros de casa. Algunos, como Yina Calderón y La Toxi Costeña, han cuestionado la veracidad de su amor, mientras que otros han mostrado apoyo. Además, la pareja ha protagonizado momentos de alta tensión, como discusiones y escenas íntimas captadas por las cámaras del programa.

El equipo del cantante barranquillero compartió una fotografía de Rochy durante una actividad en Instagram, causando comentarios entre sus seguidores - crédito @famososhastala/Instagram

En medio de tantas menciones a Rochy en el programa, el equipo de trabajo de Altafulla en redes sociales también contribuyó a mantener vivo el interés por la expareja del cantante. Durante una actividad de preguntas y respuestas en Instagram, los administradores de la cuenta del artista compartieron una fotografía de él con su exnovia, acompañada de la respuesta a una pregunta sobre su ruptura más dolorosa: “Rochy”. Esta publicación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores debatieron sobre los sentimientos de Altafulla y el impacto de Rochy en su relación actual.

“Es muy parecida a Karina”; “Guapa y natural”; “Hermosa esa mujer”; “Ella es hermosa , trabajadora es gerente de un banco”; “Tiene aire a Melisa con razón”; “Hay no que pereza y si metemos a la Rochy a la casa”; “Vuelvan, es divina”, son algunas reacciones de los internautas a la foto de la exnovia del artista.

Por otro lado, el pasado amoroso de Altafulla no se limita a Rochy. Antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, el cantante tuvo una relación con Laura González, con quien compartió pantalla en el reality Protagonistas de Nuestra Tele 2017. Sin embargo, su vínculo con Karina García parece haber robado la atención del público.

Usuarios compartieron una imagen que sería de Rochy, la exnovia de Altafulla - crédito @melissagateiconic/TikTok

Con el reality avanzando y las nominaciones acercándose, la pareja enfrenta la presión de consolidar su relación mientras lidian con las críticas y los conflictos internos. El premio de 400 millones de pesos en juego añade un componente adicional de tensión, ya que cada acción y palabra dentro de la casa es analizada por los televidentes y los demás concursantes.

La participación de Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia ha estado marcada por su vida amorosa, tanto pasada como presente. Las menciones a Rochy, su relación con Karina García y los conflictos con otros participantes han convertido al cantante en uno de los protagonistas más comentados de esta temporada, generando un debate constante entre los seguidores del programa.