Andrea Echeverri confesó haber sido víctima de acoso cuando apenas era niña: “Estaba esperando el bus”

Andrea Echeverri, vocalista del grupo Aterciopelados, contó episodio de su infancia que la llevó a elevar su voz como mujer - crédito @andrea_chevere/Instagram

Andrea Echeverri abrió su corazón y develó un difícil capítulo de su infancia que la marcó como mujer.

La cantante, que se hizo famosa por liderar la agrupación de rock bogotano Aterciopelados, reveló que fue víctima de acoso cuando era niña. “Tendría menos de 7 años”, dijo.

De acuerdo con el relato de la también artista plástica, nunca pudo olvidar este episodio y afirmó que esa es una de las motivaciones por las que eleva su voz en defensa de su género. “A todas nos ha pasado algo”.

Andrea Echeverri reveló una de las razones por las que es defensora de las mujeres, ya que, confesó haber sido víctima de acoso en su niñez - crédito @vibra.fme/Instagram

“Todas nos ha pasado, o sea, yo le puedo preguntar a ella y le puedo preguntar a ella y seguro que algo les ha pasado. Aunque sea chiquito, ¿no? O sea, porque como a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nada. Pero, niña, fui a esperar el bus y un hijueputa se paró allá y se sacó el pipí. O sea, yo me acuerdo que nosotras éramos tres niñas temblando. O sea, eso es... eso es una violación. Claro, a los niños sí, eso es abuso”, reveló Andrea.

La cantante bogotana, que actualmente tiene 59 años, agregó que aunque no recuerda la edad exacta que tenía en ese entonces, afirmó que ocurrió cuando estaba muy pequeña y que, por esto, es que en sus composiciones imprime mensajes contra la sexualización de la mujer.

“Creo que tenía menos de siete. Esto generó un trauma total”. Por esto es que en la letra de la canción Cosita seria le dejó saber la incomodidad que le provocó recibir piropos y comentarios referentes a su físico.

La cantante colombiana Andrea Echeverri, del grupo Aterciopelados, actúa durante la 25ta edición del festival de música Vive Latino, en la Ciudad de Mëxico, el 16 de marzo de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario)

“Qué me dices de las cochinadas que le gritaban a uno en la calle, eso también es abuso, no sé si eso me empoderó, pero si trato de expresarme desde la música porque las mujeres hemos sido muy silenciadas, las familias normalizaban todo”, agregó.

Andrea Echeverri recordó por qué no es seguidora de la música de Shakira

La cantante bogotana, que en el pasado ya ha expresado en diversas ocasiones que las canciones de ‘La Loba’ no es de su agrado, pese a que reconoce que es una gran cantante, revivió el motivo por el que no milita con los mensajes de sus canciones. “Eso no es para nada libertad, por el contrario, es un yugo”, expresó.

Andrea Echeverri salió de nuevo a hablar en contra de Shakira y esta vez la comparó con Madonna - crédito @eslomazzz/TikTok

En esta oportunidad, la vocalista de banda de rock bogotano Aterciopelados reiteró que considera a “La Loba” como símbolo sexual y la comparó con Madonna, artista norteamericana que tampoco le agrada. “A todo mundo le gusta, pero a mí no”.

En redes sociales comenzó a cobrar fuerza fragmento de entrevista que Andrea Echeverri concedió con la Radio Nacional de Colombia, en donde le hicieron de nuevo la recurrente pregunta acerca de sus preferencias sonoras, puntualmente, si escucha o le gusta Shakira, artistas que actualmente rompe récords con su gira mundial Las mujeres ya no lloran. “No”, contestó Andrea sin titubear ni dar más explicaciones, no obstante, la locutora quiso ampliar en las razones.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales: “No todos por ser colombianos tenemos que admirar a Shakira”, “Shakira jamás ha sido un símbolo sexual”, “Andrea siempre le ha tenido envidia a Shakira”, “dime que eres envidiosa sin decir que eres envidiosa”, entre otras.

Desde el 2007, Andrea viene dejando claro que acepta la figura que representa Shakira en el mundo y lo alto que ha dejado el nombre del país, sin embargo, asimismo ha mencionado sin pelos en la lengua que su estética, estilo y género musical no es de sus afectos. Así lo hizo cuando critico su vestuario y desde el 2013 viene diciendo que ve a “La Lola” como un símbolo sexualizado.

“De alguna manera siguió los pasos de Madonna o algo así ¿sí o qué? Ese tipo de artista no me gusta… esa chica que utiliza su cuerpo y energía para atraer a las audiencias. Es una gran cantante, pero a mí la vaina de símbolo sexual no va conmigo. Por eso mismo es que tampoco me gusta Madonna, es como que todo el mundo la ama y que gracias a ella somos libres. A mí me parece Que eso no es nada libertad, eso es un yugo”, este es el discurso que Andrea repite en contra de su coterránea.