Juan Manuel Mendoza reveló accidente que ocasionaron sus fanáticas; Karoll Márquez intervino: “Se me vinieron cuatro mujeres”

Juan Manuel Mendoza perdió parte de su diente, pero tuvo que continuar con el show - crédito Desnúdate con Eva/IG

Karoll Márquez y Juan Manuel Mendoza son dos actores colombianos ampliamente reconocidos por los televidentes por su trabajo en producciones como Enfermeras y El General Naranjo, respectivamente. No obstante, su proyección laboral no solo se ha basado en el mundo de la televisión y la actuación.

Ambos se embarcaron en un nuevo proyecto musical llamado V de Vinilo, en el cual también están otros reconocidos artistas colombianos: Carlos Montaño, Alejandro González y Juan Manuel Medina. El lanzamiento de esta nueva agrupación se llevará a cabo el 10 de mayo en el Teatro Astor Plaza.

En todo caso, tanto Márquez como Mendoza han trabajado juntos y compartido escenarios. Ese trabajo no solo ha significado la llegada del éxito a nivel musical, sino también momentos de estrés, atención y agilidad que los han puesto a prueba.

Karoll Márquez y Juan Manuel Mendoza hacen parte de la agrupación V de Vinilo - crédito @karollmarquez/IG y @juanmamendozah/IG

Así lo confirmaron en una entrevista con la periodista y presentadora Eva Rey, en su programa Desnúdate con Eva. Según contaron, en un show, Juan Manuel Mendoza sufrió un pequeño accidente mientras estaba cantando. El problema surgió por el entusiasmo de sus fanáticas, que se acercaron a él mientras se presentaba.

“Me quebraron el diente (…). Un día a mí se me vinieron cuatro viejas, perdón, cuatro mujeres, muy rápido. Yo estaba cantando y se me rompió un diente. Y yo seguí cantando”, contó el reconocido actor colombiano.

Según detalló, perdió parte de su diente porque las mujeres que se le acercaron golpearon, por accidente, el micrófono que entonces tenía frente a su boca. El golpe fue tal, que una parte del diente se rompió de inmediato y cayó en su boca, pero tuvo que continuar con el show.

Karoll Márquez solucionó el problema de Juan Manuel Mendoza: buscó pegamento y volvió a ubicar la parte del diente que perdió - crédito @karollmarquez/IG

Sin embargo, el problema tuvo una solución espontánea que funcionó a la perfección durante el resto de la presentación y Karoll Márquez fue clave en el proceso. Pues, el también actor tomó el “pedacito de diente” y le puso pegamento para después ubicarlo de nuevo en su lugar.

“Me lo pegó y quedó. Y seguí el show como si nada. Me limó el pegante y todo. O sea, un profesional”, detalló Mendoza entre risas.

En la entrevista, Márquez confesó, además, que su compañero de escenario disfruta de la llamada “putivuelta”, que consiste en hacer un recorrido por el lugar para identificar personas que sean de su agrado. “Mi querido Juan Manuel ha estado muy cercano al público y es algo que le encanta: dar la putivuelta”, afirmó el cantautor.

No obstante, hizo la salvedad de que este tipo de recorrido no es “tan chévere” cuando está presente la esposa del actor: Melina Ramírez. “No está muy chévere la putivuelta cuando está Meli, advierto de una vez”, dijo.

Las "putivueltas" que disfruta hacer Juan Manuel Mendoza no resultarían "tan chéveres" si está presente Melina Ramírez, su esposa - crédito @melinaramirez90/Instagram

La vida sentimental de Karoll Márquez: ¿pareja e hijos?

En la conversación, Márquez también se destapó sobre su vida sentimental, asegurando que disfrutaría de tener una pareja con la cual pasar el tiempo e, incluso, llegar a una formalización. Sin embargo, confirmó que no está interesado en ser padre.

“Una pareja, sí; pero un hijo, no (…). En una mujer puede que la situación sea diferente, porque tú tienes, poco, el control. El día en que a ti te apetece dices: quiero ser mamá. A los hombres nos queda más difícil y más costoso (...). A mí no se me antoja todavía la cosa”, precisó.

Según explicó, las mujeres que tienen dificultades para quedar en embarazo tienen varias alternativas que les permiten lograrlo, en cambio, en el caso de los hombres es distinto, porque su cuerpo no tiene esa posibilidad. En todo coso, insistió en que por ahora no desea tener hijos, reconociendo, además, que ha resultado difícil encontrar a una pareja para ese propósito. “La calle está dura”, dijo.