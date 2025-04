César Escola dijo qué es lo más bonito de Amparo Grisales para él y con ejemplos explicó la razón de su respuesta

César Escola elogió a Amparo Grisales - crédito @cesarescola/IG

En entrevista para Los 40 Colombia, el jurado y maestro musical César Escola se refirió a su compañera de trabajo Amparo Grisales, a quien conoce desde hace varios años tanto en el ámbito laboral como personal.

El jurado de Yo me llamo compartió algunas impresiones que tiene sobre la artista, especialmente de las positivas, ya que hay muchas personas que desconocen el lado amable de Grisales porque la recuerdan como la estricta jurado del programa de música de Caracol Televisión.

En el programa Los Impresentables le preguntaron sobre qué es lo más bonito de Amparo Grisales y César no dudó en responder que es una mujer bondadosa, pero para justificar su calificativo contó algunos detalles de lo que conoce de la mujer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Uy, su bondad. Es una persona muy bondadosa, ella es sponsor (patrocinadora) de más de 60 perros recogidos en la calle y ella es la que mes a mes pone la comida, la salud de más de 60 mascotas que están en un criadero en La Calera”, aseguró el maestro musical.

César Escola habló de Amparo Grisales y lo que él ve más bonito de ella - crédito @los40colombia/TikTok

César también indicó que aunque ella lo ha mencionado varias veces, hay personas que todavía no conocen esos detalles de su personalidad ni las acciones que ella realiza para ayudar a los necesitados, como en este caso que contó que les brinda apoyo a los animales de refugios.

De acuerdo con sus declaraciones, Amparo es muy sensible al dolor y sufrimiento de las mascotas que son abandonadas y le gusta poder darles ayuda en la mayor medida posible, por eso se esfuerza en encontrar alternativas con las que logré cumplir su objetivo.

“Ella hace eso porque no soporta que se mueran ni que pasen hambre y se preocupa y busca algún patrocinio de que le ayude con el tema porque imagínate lo que es darle de comer a 60 animales diariamente”, explicó.

Finalmente, Escola se refirió a la personalidad y forma de ser de Amparo Grisales con su círculo social, del que él ha hecho parte, e indicó lo que ha podido ver y vivir en ese ámbito.

“Y con sus amistades es muy muy bondadosa, ella es muy bondadosa”, afirmó el jurado de Yo me llamo.

César Escola aseguró que Amparo Grisales es una mujer bondadosa - crédito Caracol TV

En la entrevista también habló de la buena relación y amistad que mantiene con la actriz y aprovechó para explicar qué piensa con respecto a los comentarios negativos que ha recibido su compañera de que no sabe de música y por ende no debería estar como jurado del programa de música.

“Amparo lleva muchos años en esto del entretenimiento, Amparo tiene muy buen oído y sabe mucho para poder juzgar, no hay que ser un profesor diplomado de música para ser jurado y calificar a un imitador, es solo tener conocimiento, estudiar todos los días. Esa es la magia de Yo me llamo. Por ejemplo, el público, ellos también son jurados, porque una señora que no ha estudiado música, pero que ama a Juan Gabriel y lo ha oído toda la vida, esa señora en su casa sabe si el participante si llama o no”, dijo el jurado para los Impresentables de Los 40 Colombia.

Finalmente, Escola confesó que todas las opiniones son subjetivas, incluso si se trata del programa de música, porque todos tienen una opinión respecto a lo que conocen, por lo que está seguro de que hay decisiones que los jurados han tomado, que al público no le han gustado.

Incluso, para hacer una aclaración en el tema, usó como ejemplo que hay ganadores de otras temporadas que considera no se parecían físicamente, pero que las opiniones de otros jurados y del público en general los destacaron como los mejores.