Lina Tejeiro aceptó que subió 10 kilos y reveló cuál fue la razón

Lina Tejeiro compartió su proceso personal tras enfrentar críticas sobre su físico - crédito @linatejeiro/Instagram

La actriz Lina Tejeiro habló abiertamente sobre su reciente aumento de peso y los factores emocionales y sociales que lo rodean.

Durante una entrevista en el programa Bravíssimo de CityTV, la villavicense compartió detalles sobre su proceso personal, abordando temas como el duelo, la presión social y la aceptación corporal.

Tejeiro explicó que, tras finalizar las grabaciones de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, decidió relajarse con su alimentación y ejercicio, lo que coincidió con una serie de eventos personales que impactaron su bienestar emocional.

La actriz compartió detalles sobre cómo su cambio físico le permitió priorizar el bienestar personal y reflexionar sobre la presión social - crédito @Bravissimocity/TikTok

“Termino la novela y empiezo a permitirme comer lo que quiero, porque era muy estricta. Dejé de hacer ejercicio, mi abuelo muere, llega diciembre y empiezan a juntarse un montón de cosas… Me permití comer lo que mi cuerpo me pedía y, evidentemente, me subí de peso”, contó la actriz.

La empresaria reveló que su peso pasó de 57 a 66 kilogramos, un cambio que generó comentarios en redes sociales y en el ámbito público. Sin embargo, más allá de las cifras, Tejeiro utilizó esta oportunidad para reflexionar sobre la presión que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas en el ojo público, respecto a su apariencia física.