Yeison Jiménez reveló su lucha contra la depresión y la ansiedad: “Me quería morir”

Yeison Jiménez relata los momentos más oscuros de su vida, incluyendo graves episodios emocionales - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez compartió detalles profundamente personales sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad, en una conversación que dejó entrever los momentos más oscuros de su vida. Durante su participación en el pódcast Los hombres también lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, el artista habló abiertamente sobre los desafíos emocionales que ha enfrentado, llegando incluso a experimentar pensamientos suicidas. El artista oriundo de Manzanares, Caldas, relató cómo estas experiencias afectaron su salud mental y física, marcando un antes y un después en su vida personal y profesional.

En el pódcast, el cantautor sorprendió al público y al propio anfitrión al describir episodios de ansiedad tan intensos que llegaron a manifestarse físicamente. El empresario explicó que, en medio de su carrera musical y sus múltiples compromisos, comenzó a experimentar síntomas como mareos, insomnio, dificultad para respirar y entumecimiento en diferentes partes del cuerpo. Estas señales de alarma lo llevaron a buscar ayuda profesional, reconociendo que estaba enfrentando una presión abrumadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cantante colombiano busca visibilizar el impacto de la depresión en las figuras públicas - crédito Instagram

De acuerdo con lo compartido por Yeison Jiménez, el peso de la fama y las responsabilidades acumuladas durante años fueron factores determinantes en el deterioro de su bienestar emocional. El artista confesó que, en el punto más crítico de su lucha, llegó a sentir que no podía continuar: “Estoy cantando y se me empiezan a venir las lágrimas y yo digo qué es esta mierda, que estoy haciendo acá, yo no quiero estar acá”. Estas palabras reflejan el nivel de desesperación que alcanzó, al punto de considerar que su vida carecía de sentido.

El intérprete de Maldita traga también señaló que su desconexión espiritual contribuyó a agravar su situación. “Me había alejado mucho de Dios”, afirmó, destacando la importancia que la fe ha tenido en su vida. Según el cantante, esta distancia lo hizo más vulnerable a lo que describió como “demonios” que lo atacaron en su momento de mayor fragilidad.

Ansiedad, insomnio y respiración dificultosa llevaron a Jiménez a buscar ayuda profesional -crédito @yeison_jimenez/Instagram

El impacto de la ansiedad y la depresión no se limitó al ámbito emocional. Yeison relató que los síntomas físicos comenzaron a manifestarse de manera alarmante, afectando su día a día. “Se me iba la respiración, se me dormían las manos, la cara, los labios, me empezaba el tic en el ojo y yo decía, me voy a morir”, relató. Estos episodios lo llevaron en varias ocasiones a recibir atención médica de emergencia, donde le proporcionaban técnicas para controlar su respiración, como el uso de una bolsa de papel.

A pesar de la gravedad de la situación, el caldense tomó la decisión de buscar ayuda psicológica, reconociendo la necesidad de enfrentar sus problemas de salud mental de manera profesional. Este paso marcó el inicio de un proceso de recuperación que, aunque difícil, le permitió comenzar a reconstruir su bienestar.

"Me había alejado de Dios", confesó Jiménez sobre su desconexión espiritual durante la depresión - crédito Los Hombres Sí Lloran / YouTube

A lo largo de la entrevista, el artista enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental, especialmente en un contexto donde estos temas aún son considerados tabú para muchos. Su participación en el pódcast Los hombres también lloran permitió visibilizar su experiencia personal, al tiempo que envió un mensaje de esperanza a quienes enfrentan desafíos similares.

El cantante dejó claro que, aunque la presión y las expectativas pueden ser abrumadoras, buscar ayuda y reconectar con lo que realmente importa en la vida son pasos fundamentales para superar los momentos más oscuros. Su testimonio es un recordatorio de que incluso las figuras públicas, a menudo idealizadas por su éxito, también enfrentan luchas internas que merecen atención y comprensión. Las palabras de Yeison resuenan como un llamado a la empatía y a la acción, destacando la importancia de priorizar la salud mental en todos los aspectos de la vida.