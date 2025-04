Exalcalde de Cali Maurice Armitage compartió tres consejos para los negocios y la vida: uno es “importantísimo para sacar a Colombia adelante”

El empresario vallecaucano se ha mostrado activo compartiendo sus impresiones frente a varios hechos de la realidad nacional, donde también ha dejado anécdotas inolvidables, como la vez que recibió de visita a Kanye West - crédito @MauriceArmitage/X

A través de un video que compartió en su cuenta de X, el exalcalde de Cali y empresario vallecaucano Maurice Armitage dejó una sentida reflexión que consta de tres consejos útiles, y que según él mismo, lo pueden ayudar en los negocios y la vida. Hasta aseguró que uno de ellos puede servirle a todo el país.

En un mensaje dirigido a emprendedores y empresarios, Armitage (que estuvo a cargo de la capital del Valle entre 2016 y 2019) se destacó la relevancia de tres principios fundamentales que pueden marcar la diferencia en el camino hacia el éxito: la importancia de la justicia, la responsabilidad y el cumplimiento en el éxito empresarial.

Según lo informado, estos pilares no solo son esenciales para el desarrollo personal y profesional, sino que también tienen el potencial de generar un impacto positivo en la sociedad.

Estos tres valores señalados como claves por Maurice Armitage, deben guiar las acciones de quienes buscan sobresalir en el competitivo mundo de los negocios. “Como emprendedor que fui y como empresario que soy ahora, les quiero dar tres consejos fundamentales para que con esos tres consejos no se olviden y estoy seguro que con esos consejos van a tener una ventaja sobre todo el resto de sus competidores”, así inició el video que compartió el empresario.

Armitage expuso el dibujo que realizó Kanye West durante su encuentro - crédito Montaje Infobae (@MauriceArmitage/Instagram)

Los tres consejos del exalcalde de Cali, Maurice Armitage

El primer consejo enfatiza la importancia del cumplimiento. Este principio se traduce en la puntualidad y en el respeto por los compromisos adquiridos. Ser reconocido como una persona cumplida puede convertirse en una ventaja competitiva significativa, debido a que genera confianza y credibilidad en el entorno laboral y empresarial.

Este enfoque no solo refuerza la reputación personal, sino que también establece una base sólida para construir relaciones profesionales duraderas. “Nunca lleguen tarde a nada, sean cumplidos, sean famosos por el cumplimiento, esa es una norma que yo he aplicado toda mi vida”, indicó Armitage.

El segundo consejo se centra en la responsabilidad, descrita como el atributo humano más importante para alcanzar el éxito y “salir adelante”, según el empresario.

El exalcalde de Cali dijo que la responsabilidad implica asumir las consecuencias de las propias acciones y cumplir con las obligaciones de manera consistente.

Este valor, cuando se aplica de manera constante, permite a las personas avanzar en sus metas y objetivos en sus proyectos. “En la medida que uno es responsable, tiene ganado un porcentaje muy alto del éxito”, mencionó Maurice Armitage.

"Apliquen esas tres normas y verá que todos salimos adelante", indicó Armitage - crédito @MauriceArmitage/X

La responsabilidad no solo beneficia a nivel individual, sino que también contribuye al desarrollo de equipos y organizaciones más eficientes y confiables.

Por último, y el tercer principio destacado es la justicia, un valor que, en palabras de Armitage, resulta esencial para generar un cambio positivo en la sociedad. Ser justo, aunque puede ser un desafío, es fundamental para construir un entorno más equitativo y armonioso.

En el contexto de Colombia, este hombre de negocios hizo hincapié en la necesidad de fomentar la justicia como un medio para impulsar el progreso colectivo. “Seamos justos. Ser justos es bien complicado y lo que nos hace falta en Colombia es ser justos”.

Al final, el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, cerró el video invitando a aplicar los tres principios a los usuarios y ciudadanos mediante las redes sociales: “Bueno, que apliquen esas tres normas y verá que todos salimos adelante”.

El empresario compartió un video inédito de West en Cali - crédito @MauriceArmitage/Instagram

El día que el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, recibió la visita de Kanye West

En un relato que ha captado la atención de las redes sociales, el exalcalde de Santiago de Cali, Maurice Armitage, contó por primera vez los pormenores de un encuentro que sostuvo con el reconocido rapero estadounidense Kanye West durante su visita a Colombia en 2018.

El artista llegó a la ciudad por motivos personales (practicarse un procedimiento dental), pero su presencia no pasó desapercibida, al punto de que solicitó reunirse con el entonces mandatario local.

De acuerdo con lo narrado por Armitage en un video publicado en su cuenta de Instagram, la noticia de la llegada de Kanye West le fue comunicada de manera inesperada por uno de sus nietos. “Me llama mi nieto y me dice: ‘Kanye West viene berraco y vos lo tenés que atender, invitame’”, recordó el exalcalde. Según detalló, el motivo principal de la visita del rapero a Cali fue someterse a un procedimiento odontológico, aunque también expresó interés en conocer al alcalde de la ciudad.

Una cena improvisada y dudas sobre la comunicación

El encuentro entre el exalcalde y Kanye West tuvo lugar en el mismo hotel donde el artista se hospedaba. Armitage explicó que, al no estar familiarizado con la figura del rapero, decidió llevar a dos de sus nietos mayores a la cena para que le explicaran quién era y le ayudaran a entender la magnitud de la visita. “Yo no sabía quién era Kanye West, pero mis nietos sí. Ellos me explicaron en el camino quién era ese señor”, comentó.

El exalcalde reveló como término comiendo con el rapero estadounidense - crédito @MauriceArmitage/Instagram

Uno de los aspectos que más preocupaba al exmandatario era la barrera del idioma. Según relató, no se sentía seguro de poder comunicarse en inglés con el artista, lo que generó cierta incertidumbre antes del encuentro. “Yo no sabía cómo iba a hablar con él, porque mi inglés es muy limitado. Ese gringo habla rápido”, confesó Armitage en tono anecdótico.

La visita de Kanye West a Colombia, y en particular a Cali, no solo generó curiosidad por tratarse de una figura internacional de gran renombre, sino también por el contexto en el que se dio. El rapero es conocido por sus múltiples facetas como músico, empresario y diseñador.

La publicación de Armitage ha generado reacciones diversas en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su sorpresa al enterarse de que una figura como Kanye West visitó Cali y se reunió con el entonces alcalde.