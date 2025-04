Dua Lipa en Colombia: la cantante llegaría al país para finales del 2025, el anuncio fue hecho en el cierre del FEP

La cantante británica regresaría al país a finales del 2025 con tu gira 'Radical Optimism' - crédito @dualipa / Instagram - @dualipanoticia / X

La cantante Dua Lipa se ha convertido en una de las promesas de la industria de la música por su impacto global en el pop.

Con la llegada de su tercer álbum, lanzado en 2024, Radical Optimism, la intérprete dio paso al inicio de su segunda gira mundial que lleva el mismo nombre del disco, con presentaciones en Australia, varias ciudades de Europa y Norteamérica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En medio de las numerosas peticiones de sus fanáticos por la confirmación de fechas en Latinoamérica, en el cierre del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, el domingo 30 de marzo, se presentó un inesperado anuncio en uno de los escenarios principales.

En una de las pantallas apareció en letras blancas con fondo azul: “Nuevas Reglas. No le contestes, no lo dejes entrar, no seas su amigo”. Después de este mensaje apareció la fecha “20 de noviembre”, lo que desató la euforia de los fans de la cantante en Colombia.

La cantante regresaría de nuevo a Colombia en noviembre del 2025 - crédito @dualipanoticia / X

Estas palabras hacen referencia a la exitosa canción de Lua Lipa New Rules (Nuevas Reglas) lanzada en 2017, que en su contenido tiene las mismas palabras que aparecieron en la pantalla del festival y que confirmaría su regreso en noviembre del 202

Los fans de Dua Lipa en Colombia están a la espera de la confirmación por parte de la artista y su equipo, pues hasta ahora la posibilidad de la gira en el país es parte de un fuerte rumor.

Mientras Radical Optimism Tour confirma sus fechas en Latinoamérica, los fanáticos capitalinos reaccionaron al anuncio que se hizo en el Estéreo Picnic asegurando que la llegada de Dua a Colombia está a pocos días de ser confirmada.

“Necesito verla de cerca de nuevo, pero no en un parqueadero”, “qué emoción volver a ver a Dua Lipa”, “dios mío, necesito que confirme ya”, “Esperemos que esta vez sea en mejores condiciones 🙌”, “Dua va a volver a Colombia, la necesito aquí”, “Menos mal y con la experiencia de Dua Lipa cuando se presentó en el Salitre, ya no harán más conciertos allá”, fueron algunas de las reacciones.

Fanáticos están a la espera de las confirmaciones en Latinoamérica - crédito @dualipa / Instagram

Dua Lipa estuvo en Colombia en el 2022, pero las condiciones fueron cuestionables

En septiembre del 2022 la cantante de Houdini estuvo en Bogotá con su gira Future Nostalgia World Tour, y aunque fue una de las presentaciones más esperadas de ese año, los problemas iniciaron cuando la cantante no fue confirmada en ningún escandio oficial de la capital, por lo que tuvo que presentarse en el parqueadero de Satélite Mágico.

La decisión de tener a Dua Lipa en un espacio poco convencional desató varios problemas logísticos que terminaron incluso por terminar con problemas en la infraestructura del evento.

La cantante británica cantó en el parqueadero de Salite Mágico en 2022 - crédito @dualipa / Instagram

Desde el ingreso al concierto, los asistentes enfrentaron desorganización y falta de control. Testigos señalaron que varias personas lograron colarse en estampidas, sin que los organizadores o las autoridades pudieran intervenir de manera eficaz.

Asistentes y usuarios en redes sociales criticaron el lugar, señalando que no era adecuado para un evento de esta magnitud. La ubicación dificultó la visibilidad en varios puntos del recinto, y las pantallas gigantes instaladas para mejorar la experiencia visual parecían brindar mejor vista desde fuera del lugar que para quienes estaban dentro.

La organización del evento estuvo a cargo de Ocesa Colombia, la misma empresa responsable de los conciertos de Coldplay que habían tenido lugar los días 16 y 17 de septiembre en el estadio El Campín. A pesar de los elogios por la organización de estos últimos eventos, el espectáculo de Dua Lipa no logró cumplir con las expectativas en términos de logística y comodidad para el público, generando comparaciones desfavorables.

Aunque la presentación de la cantante en Bogotá estuvo llena de críticas, logró conquistar con su talento - crédito @musictrendscol/ X

A pesar de los problemas relacionados con la organización, la actuación de Dua Lipa fue ampliamente elogiada. La cantante deleitó al público con éxitos como Don’t Start Now, One Kiss y Boys Will Be Boys, acompañados de coreografías y efectos de iluminación que emocionaron a los asistentes. La energía y profesionalismo de la artista lograron mitigar, al menos en parte, las deficiencias percibidas en la organización, según los comentarios de sus fans en redes sociales.