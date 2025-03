Colombiano visitó la taquería de México que obtuvo una estrella Michelin: esta feu su conclusión tras una fila de 50 minutos para ingresar

Las tortillas se van haciendo, conforme entran las ordenes - crédito El Dane

En su más reciente viaje a Ciudad de México, el creador de contenido Daniel Giraldo, conocido en redes sociales como El Dane, visitó El Califa de León, la taquería emplazada en el barrio San Rafael que recibió una estrella Michelin en mayo del 2024.

Según explicó en un video compartido en sus redes sociales,“esta es la única taquería, en todo México, que tiene una estrella Michelin: lo que podría convertirla en la mejor taquería del país y llama bastante la atención porque, al escuchar estrella Michelin, uno piensa en un restaurante bien chiquiluqui, de esos a los que usted entra y se le van cerrando los bolsillos”.

Sin embargo, El Califa “no es así, es una excepción. Un puestecito que ofrece solamente cuatro opciones de taco: bistec, costillas, gaonera y chuleta”.

Probar todo el menú del lugar le habría costado menos de 100.000 pesos colombianos - crédito El Dane

Al llegar, se encontró con 30 personas haciendo una fila, que lo obligó a esperar a las afueras del local durante, al menos, 50 minutos.

Y es que, a diferencia de otros restaurantes con estrella Michelin en los que puede o se necesita una reserva, El Califa nació como un local modesto con espacio para unas cinco o seis personas en la barra. Sin embargo, la mayoría prefiere pedir para llevar porque si afuera hace calor, “adentro está fuertisimo”.

La masa para las tortillas, así como la carne, va haciéndose al instante, pero “no está en un sector prestigios ni mucho menos. Es un corredor cualquiera en el centro de la ciudad de México”.

El costo total de su orden de cuatro tacos (uno de cada sabor) y una Coca-Cola fue de 320 pesos mexicanos (65.225 pesos colombianos al cambio de marzo del 2025) que fueron justificados por El Dane y su amigo mexicano, debido a que es un corte fino y no carne molida, como en otras taquerías.

Su reseña, no fue otra que los de El Califa, son unos tacos con “un sabor realzado y la tortilla es la mejor que me he comido en la vida. No se siente muy grasosa, pero sí muy deliciosa. Además, como está recién hecha, tiene todo el power. Mi amigo mexicano dijo que estaba una chima y el sabor sí es otro. La textura de la carne, el grosor, el sabor, todo, se siente premium en comparación con otros tacos y el picante está en un punto agradable”.

Entre sus experiencias gourmet, El Dane cuenta un paseo de olla en Suiza:

En un escenario completamente opuesto al habitual, el creador de contenido colombiano conocido como El Dane llevó a cabo un tradicional paseo de olla en Engelberg, un pequeño pueblo ubicado en los Alpes suizos. Esta experiencia, documentada en un video publicado en sus redes sociales, mostró los desafíos de adaptar una costumbre típicamente tropical a un entorno de temperaturas bajo cero y paisajes nevados.

El paseo de olla, una tradición profundamente arraigada en la cultura colombiana, consiste en un encuentro familiar o entre amigos en el que se prepara un sancocho —un guiso cocinado a fuego lento—, generalmente en un entorno natural como la orilla de un río o el campo. Esta práctica es un símbolo de unión y fraternidad en Colombia. Sin embargo, lo que pocos imaginarían es que esta costumbre pudiera trasladarse a un lugar tan distante y diferente como los Alpes suizos.

A pesar de los obstáculos, El Dane logró su objetivo: demostrar que la esencia colombiana trasciende cualquier límite geográfico - crédito El Dane/Facebook

El Dane decidió poner a prueba la adaptabilidad de esta tradición al organizar un paseo de olla en Engelberg, donde las condiciones climáticas y culturales contrastan radicalmente con las de Colombia. En lugar del clima cálido y los ríos que suelen acompañar esta actividad, el creador de contenido y sus amigos se enfrentaron a temperaturas de hasta -2°C (28,4°F), rodeados de nieve y montañas imponentes.

El primer desafío no fue el frío, sino los altos costos de vida en Suiza. Según expresó El Dane solo un café podía costar hasta 5 francos suizos (aproximadamente 21.000 pesos colombianos). Además, mencionó que incluso el acceso a un baño público tenía un costo de 3 francos suizos (alrededor de 12.600 pesos colombianos).

A pesar de estas dificultades, el grupo no se desanimó y continuó con su plan. Tras recorrer el pintoresco pueblo de Engelberg y maravillarse con sus paisajes, decidieron subir a la montaña en busca del lugar ideal para cocinar. Sin embargo, en lugar de encontrar un río con agua templada, como es habitual en Colombia, se enfrentaron a un suelo completamente congelado, lo que añadió un nivel extra de complejidad a la experiencia.

El paseo de olla ha sido un símbolo de unión familiar en Colombia. Pero esta vez, El Dane llevó esta costumbre a un escenario inesperado: los Alpes suizos - crédito montaje Infobae creado con kittl.com

El paseo de olla, tal como se vive en Colombia, está profundamente ligado a un ambiente cálido y relajado, donde las familias y amigos se reúnen con grandes ollas, carnes, tubérculos y bebidas como la cerveza. En este contexto, el sancocho se convierte en el centro de la celebración, mientras los asistentes disfrutan de la naturaleza y el tiempo compartido.

En Engelberg, las condiciones eran completamente diferentes. Según consignó el medio, El Dane y su grupo tuvieron que adaptarse a un entorno donde el frío extremo y la nieve eran protagonistas. Pero, a pesar de las dificultades, el creador de contenido logró mantener el espíritu de la tradición, demostrando que el paseo de olla puede trascender fronteras y hacerse sin importar el clima.