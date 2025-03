Aida Victoria Merlano anunció el nombre de su hijo con emotivas imágenes y confirmó su cambio de look

Las imágenes se volvieron virales en poco tiempo - crédito Aida Victoria / Instagram

Aida Victoria Merlano, reconocida creadora de contenido digital, continúa compartiendo momentos significativos de su embarazo con sus seguidores y uno de los más relevantes, sin duda, fue la revelación de género, pues es un niño. Aunque en su más reciente publicación sorprendió al dar a conocer el nombre que llevará su primer hijo, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

La noticia la dio por medio de una galería en su cuenta de Instagram, donde acumula casi siete millones de seguidores y la serie de fotografías no solo llamaron la atención por su avanzado estado de gestación, sino por el mensaje del que estaban acompañadas y que emocionó a sus fanáticos: “El primer post de Emi y sus papás 🩵 24/03/2025”, confirmando que su primer hijo se llamará Emi.

La publicación, que está a punto de llegar al millón de likes muestra a la pareja en un ambiente íntimo y romántico, mientras celebran la próxima llegada de su hijo. Los seguidores de la influenciadora no tardaron en reaccionar, llenando el post de comentarios con mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa en la vida de Merlano.

Y es que antes de anunciar el nombre de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada organizaron una lujosa fiesta para revelar el género del bebé. En el evento estuvieron rodeados de familiares y amigos cercanos, donde descubrieron que esperan un niño. Las imágenes de la celebración, compartidas en redes sociales, mostraron a Aida Merlano luciendo un estilo característico con cabello largo, recogido en una moña, y un flequillo que resaltaba su look.

Sin embargo, poco después de esta celebración, la influenciadora no solo sorprendió a sus seguidores con la confirmación del nombre del pequeño, sino que mostró su nuevo cambio de imagen. A través de sus historias en Instagram, Merlano mostró su nuevo estilo, dejando atrás las extensiones y optando por un cabello corto de color negro, sin flequillo. En el video, explicó que esta sería la última vez que llevaría el cabello corto, aunque afirmó que planea dejarlo crecer a partir de ahora.

El cambio de imagen de Aida Victoria Merlano no pasó desapercibido entre sus seguidores, que destacaron su belleza natural y lo bien que luce durante su embarazo, entusiasmando así a sus fanáticos, que han seguido de cerca cada detalle de esta etapa.

“Me quité las extensiones y me volví a cortar el cabello. Esta es la última vez que lo tendré corto, a partir de aquí ya me lo dejaré crecer”, comentó en el video. La decisión fue bien recibida por sus seguidores, que la llenaron de elogios y destacaron lo “tierna” que se ve en esta etapa de su vida.

La felicidad de la pareja ante la llegada de su primer hijo

El empresario Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano, también compartió su entusiasmo por la llegada de su primer hijo, pues demostró estar emocionado por convertirse en padre, acompañando a Merlano en cada paso de este proceso. Las publicaciones de la pareja reflejan la felicidad que ambos sienten al prepararse para esta nueva etapa como familia.

Por el momento, Aida Victoria Merlano continúa compartiendo momentos significativos de su embarazo en sus redes sociales, permitiendo a sus seguidores ser parte de esta experiencia. Desde la revelación del género del bebé hasta los cambios en su estilo personal, la creadora de contenido ha mantenido a su audiencia al tanto de cada detalle, consolidándose como una figura cercana y transparente para sus millones de fanáticos.

La pareja sigue disfrutando de esta etapa de preparación y espera para la llegada de Emi, mientras comparten su alegría con aquellos que los apoyan desde las plataformas digitales.