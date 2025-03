Petro estaría promocionando el que sería el nuevo himno de su Gobierno para las elecciones 2026: “Es una respuesta a la tiranía y el engaño”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para las elecciones de 2026 con una nueva canción - crédito Luisa González/Reuters

Las elecciones presidenciales de 2026 están a la vuelta de la esquina, por lo que los aspirantes ya comenzaron a hacer campaña para liderar el país. Entre ellos, miembros de la oposición que buscan alianzas para frenar a la izquierda en Colombia.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, implementará la consulta popular para aprobar sus reformas sociales y con Armando Benedetti como ministro del Interior alista motores con el fin de que su proyecto político se mantenga en la Casa de Nariño.

A estas acciones se suma una publicación que hizo Petro en sus redes sociales en la que compartió una canción que enaltece su Gobierno. Así mismo, pidió a sus seguidores que compartan el tema que, según él, podría ser el nuevo himno de la revolución que busca imponer su administración.

Gustavo Petro estaría promocionando su nuevo himno - crédito @petrogustavo/X

“Este podría ser un buen himno para la revolución colombiana que quiero comience como respuesta a la tiranía y el engaño. Es un himno moderno de puños cerrados y multitudes unidas. Los elementos fundamentales de toda revolución. Dale un RT revolucionario”, escribió en su cuenta de X.

La canción publicada en el canal de Youtube RitmosRevolucionarios tiene en su descripción que la composición busca promover el cambio social en Colombia con letras como:

“¡Señor presidente, cuente conmigo! (¡Y conmigo, y conmigo!) Por los que cayeron, por los que han sufrido, ¡Colombia despierta, la oligarquía es mi enemigo Desde el monte, desde el río, desde el pueblo que no olvida, se levantan con su grito los que en sombras resistían. Desde el campo hasta las fábricas, en las calles retumbando, va el clamor de los obreros, es el pueblo que está hablando”.

Esta es la canción que está promoviendo Petro - crédito RitmosRevolucionarios/YouTube

El video llama la atención porque incluye varias tomas de las protestas sociales de los últimos años, además de utilizar fotos y clips de varios políticos de oposición. Entre los cuales destaca el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, la senadora María Fernanda Cabal, el senador Miguel Uribe, la senadora Paloma Valencia, la candidata Vicky Dávila y el exsenador David Luna.

Según la reseña, se usó inteligencia artificial para la selección de las imágenes y puestas en escena, con el propósito de no influenciar el odio hacia nadie, sino representar de manera creativa los sucesos del país.

“El canal Ritmos Revolucionarios es un espacio de expresión artística donde la música y los videos son generados por inteligencia artificial (IA). Queremos enfatizar que las imágenes y puestas en escena presentadas no son reales, sino una forma creativa de relatar sucesos del país a través del arte. No pretendemos clonar imágenes reales ni hacer denuncias o demandas reales”.

Petro y la consulta popular

Petro busca implementar una consulta popular para que Colombia decida si se implementan o no las reformas - crédito Colprensa

Desde que se hundió la reforma laboral en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro ha recrudecido su discurso y convocó a todos los ciudadanos del país a apoyar una consulta popular para que decidan si sus reformas sociales deberían o no ser implementadas.

Así las cosas, sostuvo que una de las preguntas que incluirá será si los colombianos quieren que la jornada laboral finalice a las 6:00 p. m., lo que traería cambios profundos en los gastos de las empresas para pagar los salarios de sus trabajadores.

“Que todo trabajo que se realice después las seis de la tarde deba tener un recargo, porque son horas extras (…) Lo mismo si se trabaja sábado y domingo”, explicó el primer mandatario durante un discurso en la costa Caribe.

En ese sentido, Petro señaló que está a la espera de enviar las preguntas de la consulta popular al Congreso para que los colombianos puedan decidir por ellos mismos el futuro del país.

“Le corresponde al Senado votar para permitir que el pueblo hable, porque le corresponde hoy al pueblo hablar. No va a permitir que lo callen, primero se irá la clase política del Congreso que a callar al pueblo. Daremos todo hasta la última energía para que el pueblo no se silencie, para que grite en todas las plazas, porque cuando lo traicionan, le toca al pueblo decidir y llegó el momento de decidir. Por eso, la propuesta de la consulta popular me parece fundamental”, agregó.