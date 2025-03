Humorista de ‘Sábados felices’ relató que fue secuestrado por un grupo armado: “Me confundieron con el hijo de un señor importante en el pueblo”

Lucumí contó cómo enfrentó incertidumbre durante un secuestro en 2020- crédito @humorlucumi - @lakalle/Instagram

Hugo Neimer González, conocido popularmente como Lucumí, compartió detalles de su vida personal y profesional que han marcado su trayectoria como humorista.

El comediante recordó un episodio que cambió su vida en 2020: un secuestro que, aunque breve, dejó una huella en su carrera.

De acuerdo con el relato de Lucumí en una entrevista con el programa El Klub, de la emisora La Kalle, el incidente ocurrió por una confusión. Fue retenido durante aproximadamente cuatro horas por un grupo de delincuentes que lo confundieron con el hijo de un hombre influyente en un pueblo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante cuatro horas, fue retenido por delincuentes que lo confundieron con el hijo de un hombre influyente en un pueblo - crédito @lakalle/Instagram

“Yo te he tenido años difíciles. En el año 2020, que fue el de la pandemia (...) Me confundieron con el hijo de un señor importante en el pueblo y estuve retenido por cerca de cuatro horas”, explicó el humorista, que intentó aclarar el error sin éxito.

Incluso, en medio de la tensión, no perdió su característico sentido del humor: “Yo decía: ‘Yo no soy, a mí tampoco me gusta la lenteja’”.

El comediante, que para ese entonces ya formaba parte del elenco de Sábados felices, relató que sus captores finalmente se dieron cuenta de la equivocación y lo liberaron.

El humorista compartió su experiencia de crecimiento con un padre ausente, quien reapareció en su vida cuando ya era famoso por su participación en ‘Sábados Felices’ - crédito @lakalle/Instagram

“Creo que los camaradas se dieron cuenta de que no era yo, todo bien, incluso, el pueblo en este momento está un poco complicado, pero yo subo allá sin ningún problema”.

Lucumí reveló que su padre apareció se volvió famoso

Otro aspecto de su vida que el humorista Lucumí abordó durante la entrevista fue la relación con su padre, que estuvo ausente durante gran parte de su vida. Su progenitor reapareció cuando el comediante comenzó a ganar notoriedad en Sábados Felices: “Mi papá se dejó de mi mamá cuando yo ni siquiera había nacido. Y luego, cuando gané el programa, apareció. Pero bueno, la buena pa’l cucho”.

El comediante también reflexionó sobre lo difícil que fue para él asimilar esta situación, especialmente porque nunca tuvo un vínculo cercano con su padre. Sin embargo, dejó claro que no guarda rencores y que ha aprendido a aceptar las circunstancias con humor y madurez.

Lucumí habló de su relación con Jhovanoty, su compañero en Sábados Felices - crédito captura de video

Lucumí contó cómo es su relación con Jhovanoty: rivalidad o amistad

En el ámbito profesional, Lucumí también habló sobre su relación con Jhovanoty, su compañero en Sábados Felices. Ambos comparten una amistad marcada por una sana rivalidad que comenzó en 2013, cuando Jhovanoty lo venció en una competencia de comedia. “Desde el día que me ganó la final en 2013, lo odiaba”, bromeó.

Sin embargo, en 2016, el destino le permitió tomar revancha al derrotar a Jhovanoty en una nueva competencia. “No le sirvió que llevara asistente ni piano. Le gané con una marimba”, recordó entre risas. A pesar de estas competencias, ambos han construido una relación de amistad y compañerismo, que ha dado lugar a innumerables anécdotas.

Entre las historias compartidas, una de las más llamativas fue la de un show en una zona remota de la Orinoquía, donde Lucumí y Jhovanoty enfrentaron una serie de complicaciones. Todo comenzó cuando un problema logístico obligó a alterar el orden de las presentaciones, lo que generó el descontento del empresario del evento.

Lucumí y Jhovanoty enfrentaron una complicada situación en una zona remota de la Orinoquía, donde, tras problemas logísticos en un show, se quedaron sin transporte - crédito @peretantico/Instagram

La situación se tornó aún más tensa cuando, al finalizar el espectáculo, ambos humoristas se encontraron sin transporte para salir del lugar. “Nos quedamos embalados en una zona complicada, con mucho dinero en efectivo encima y sin forma de salir”, contó Jhovanoty, que es el director del programa El Klub de la emisora La Kalle.

Para evitar riesgos, Lucumí tomó una medida inusual: escondió los billetes en su afro. “Me dijo: ‘Métase la plata donde no se la pillen’. Y allá me tienen, enrollando billetes en el pelo”, contó entre carcajadas. Finalmente, lograron alquilar un vehículo, pero el conductor, que resultó ser cercano al empresario, complicó aún más la situación al realizar paradas innecesarias por la ciudad.

El apoyo incondicional de la familia de Lucumí en su carrera

Más allá de las adversidades, Lucumí destacó el papel fundamental que han jugado su esposa y su madre en su vida y carrera. Fue su esposa que le brindó el apoyo económico necesario para viajar a Bogotá y presentar su casting en Sábados Felices.

El comediante reveló que su esposa le dio los 45.000 pesos para viajar a Bogotá y presentarse al casting de Sábados Felices - crédito @lakalle/Instagram

“Fue ella quien me dio los 45.000 pesos para ir a la prueba, me dijo que me las ingeniara para los viáticos”, recordó el comediante en la entrevista citada. En ese momento, el comediante atravesaba una difícil situación económica. “No tenía ni un peso, ni un peine para peinarme el afro”, confesó con humor.

Además, el humorista también resaltó el esfuerzo de su madre, que trabajó como empleada doméstica para sacar adelante a sus tres hijos en Cali. “Mi mamá nos enseñó a lavar, a cocinar... Ahí fue donde me quemé”, comentó con su característico estilo.

Como muestra de gratitud, Lucumí utilizó parte del premio que ganó en Sábados Felices para comprarle una casa en Jamundí: “Cuando me gané la final de Sábados Felices y el premio de 100 millones de pesos, lo primero que hice fue comprarle una casita en Jamundí”.