La cronología del feminicidio de Emily Villalba, la niña de 15 años asesinada en Chocontá

Emily Villalba, de 15 años, fue vista por última vez caminando junto a Marco Antonio Parra Rodríguez, un vecino de 44 años, la tarde del 12 de marzo - crédito Policía de Cundinamarca y redes sociales

La comunidad de Chocontá, en el departamento de Cundinamarca, está conmocionada tras el feminicidio de Emily Villalba, una joven de 15 años que fue hallada sin vida el pasado 12 de marzo.

Su asesinato ha generado indignación y abierto, de nuevo, el debate sobre la violencia de género en Colombia. Esta es la cronología de los hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Miércoles 12 de marzo: la desaparición

Emily fue vista por última vez alrededor de las 6:00 p. m. en una cámara de seguridad, caminando junto a un hombre en dirección a su vivienda en la vereda Pueblo Viejo Alto.

Ese día no tomó la ruta escolar habitual porque tenía una cita odontológica, por lo que tuvo que regresar sola a casa. Su desaparición fue reportada a las autoridades a las 7:15 p. m. y se inició un operativo de búsqueda.

Emily Villalba fue captada por última vez por una cámara de seguridad, mientras caminaba junto a su presunto asesino, Marco Antonio Parra Rodríguez, en la noche del 12 de marzo, en Chocontá, Cundinamarca - crédito redes sociales

Hallazgo del cuerpo

Durante la búsqueda, un agente de Policía pidió el número de celular de Emily a uno de sus hermanos menores. El sonido del dispositivo permitió ubicar su cuerpo en una zona boscosa alrededor de las 8:30 p. m.

Según el Coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, la joven presentaba laceraciones y hematomas en el cuello. Aunque inicialmente se informó que tenía signos vitales, llegó sin vida al Hospital San Martín de Porres de Chocontá.

Identificación del presunto responsable

El principal sospechoso del crimen fue identificado como Marco Antonio Parra Rodríguez, un vecino de 44 años que se había ganado la confianza de la familia.

La Policía Nacional emitió una orden de captura en su contra. Según informó la Gobernación de Cundinamarca, Parra Rodríguez era un hombre de confianza en la comunidad, lo que ha generado aún más indignación.

Viernes 14 de marzo: la captura

La Gobernación de Cundinamarca confirmó que Parra Rodríguez fue capturado el 14 de marzo. La Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos colombianos por información que permitiera su detención.

La comunidad exigió justicia inmediata y mayores medidas de protección para evitar que este tipo de hechos se repitan.

El coronel Serna Bustamante detalló que Marco Antonio Parra Rodríguez no es un desconocido para las autoridades. Según explicó, el sospechoso tiene registros judiciales previos por delitos como homicidio y hurto.

Estas revelaciones han generado aún más indignación entre los habitantes de Chocontá, quienes cuestionan cómo alguien con antecedentes tan graves pudo permanecer en libertad.

Emily Villalba era una joven talentosa y comprometida con sus estudios. Integraba la Banda Sinfónica de Chocontá y era conocida por su amor por la música, la literatura y el arte.

Captura del presunto asesino de Emily Villalba - crédito Carlos Fernando Triana

Según declaró Johana Garzón Farfán, profesora de Emily, la joven era una persona alegre y solidaria, que además ayudaba a su madre en el cuidado de sus hermanos menores. “Siempre se reconocía por su sonrisa, por su alegría”, expresó la docente, quien lamentó profundamente la pérdida.

La madre de Emily, que trabaja con flores y vive sola con sus hijos, enfrenta ahora una tragedia que ha dejado a toda la comunidad consternada.

Su padre, Milton Villalba, expresó su dolor y frustración desde la funeraria San José Apóstol, donde se lleva a cabo el velorio de su hija bajo una ceremonia cristiana.

En declaraciones recogidas por los medios, el padre de la joven manifestó su incomprensión ante la tragedia y cuestionó cómo alguien pudo arrebatarle la vida a su hija, una adolescente llena de sueños y vitalidad.

“Es tremendo que una criaturita de 15 años… aparezca una persona de no sé dónde y la asesine, y es la hora que no se sabe nada de él. No veo nada, absolutamente nadie da razón”, expresó Milton Villalba, reflejando la incertidumbre y el dolor que lo embargan.

A pesar de la captura del presunto responsable, el padre de Emily considera que la justicia aún está lejos de ser alcanzada. “Mientras mi hija está adentro en un cajón, esa otra persona como si nada, como si fuera tan fácil venir y matar a una criatura”, añadió.

La comunidad de Chocontá no ha permanecido indiferente ante esta tragedia. En un acto de solidaridad y duelo, los habitantes del municipio han salido a las calles para exigir justicia y acompañar a la familia de Emily en este difícil momento.

Las autoridades analizan todas las pruebas posibles - crédito redes sociales

Según informaron los medios regionales, el último adiós a la joven se llevará a cabo el 15 de marzo, a la una de la tarde, en la institución educativa donde estudiaba.

Compañeros, profesores y amigos se reunirán para rendirle homenaje y recordar a la adolescente que, según quienes la conocieron, era una persona llena de vida y con un futuro prometedor.

El padre de Emily, visiblemente afectado, expresó lo devastador que ha sido este momento para él y su familia. “Es algo muy duro, muy tremendo, algo que no esperaba nunca en la vida. Esperaba que ella me hubiera enterrado a mí y no yo enterrarla a ella”, declaró, dejando en evidencia el impacto emocional que ha causado este crimen.

En honor a la joven, sus compañeros de colegio y habitantes de Chocontá organizaron una velatón, exigiendo justicia y recordando su legado como una persona llena de vida y sueños.