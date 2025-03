Karina García reveló cómo se conoció con Blessd y contó detalles de la primera vez que salieron: “Necesitaba mis servicios”

Así conoció Karina García a Blessd - crédito @karinagarciaofiall y @blessd/IG

En la jornada del 10 de marzo, algunos de los participantes de La casa de los famosos Colombia decidieron jugar el clásico juego de ‘la verdad, se atreve o se deja’ para generar contenido en el reality y como parte de las actividades con las que buscaban salir de la rutina.

La idea de la actividad es que los jugadores elijan entre alguna de las tres posibilidades y, dependiendo de lo que escojan, deberán hacer un reto, permitir que les hagan alguna travesura o en su defecto contar alguna realidad oculta.

Es por esto que a los famosos les tocó hacer retos, confesiones y hasta dejar que les hicieran acciones cómicas con el fin de cumplir con el juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De las actividades que más llamaron la atención del público fue un pico boca a boca que se dieron Karina García y Lady Tabares como parte del reto que aceptaron hacer sin problema, pero también la confesión que hizo la modelo cuando le tocó su turno, ya que reveló detalles de su relación con Blessd.

Karina García confesó cómo se conoció con Blessd - crédito prensa del Canal RCN

“Él sacó una canción y necesitaba mis servicios para una publicidad, le dieron mi número y ya, empezamos a hablar”, dijo Karina García tratando de no dar mucha información al respecto

Sin embargo, ante la brevedad de la historia y los acontecimientos, sus compañeros como La Toxicosteña, Yina Calderón, La Liendra y Jose Rodríguez le pidieron que revelara más detalles, ya que solo había mencionado la manera en la que se habían empezado a hablar, más no cuando se vieron y salieron por primera vez.

“Empezamos a negociar, fue más como un tema de negocios, empezamos a hablar acerca de la publicidad, con él directamente, no con su equipo de trabajo. Entonces empezar a hablar y de un momento a otro fue algo muy raro, porque yo había acabo de salir de una relación, él también estaba soltero y empezamos a conocernos por chat. Empezamos a hablar y hablar, pero yo la verdad en ese momento no pensé que fuera a tener algo con él, para serles muy honesta, pues en ese momento él no era mi tipo de hombre”, contó la modelo colombiana.

Aunque en un principio la cercanía de Blessd y Karina fue por temas netamente profesionales, la paisa confesó que con el tiempo y las conversaciones que iban teniendo les fue llamando la atención conocerse y que pasara algo más entre ellos dos, hasta que llegó el día de verse personalmente, pues la conexión que tuvieron fue la que marcó su relación, según explicó.

Karina García cuenta cómo conoció a Blessd y la manera en la que empezaron a hablar - crédito iamjoseperez_/TikTok

“No sé qué pasó, pero entonces un día quedamos en salir y nos vimos, me recogió en mi casa. No les voy a decir a donde fuimos, pero no fue a un motel. Entonces sí, nos conocimos, empezamos a hablar y cuando nos vimos la primera vez fue un flechazo, fue como así: (entrelazó sus dedos de la mano)“, reveló Karina García.

La relación de Karina y Blessd estuvo empañada por varios conflictos que en la actualidad todavía se mencionan, entre los más importantes está el que ocurrió con su antigua amiga Mariana Zapata, una modelo de 23 años conocida por su trabajando como creadora de contenido en las redes sociales, ya que el vínculo de las dos se deterioró debido a un conflicto relacionado con el reguetonero colombiano.

En su momento, en La casa de los famosos Colombia, García relató que ella estuvo profundamente enamorada de Blessd, pero que Zapata, a quien consideraba su mejor amiga, tuvo una relación con él a pesar de conocer sus sentimientos.

“Yo estaba enamorada de una persona y ella se acostó con él, no le importaban mis lágrimas, lo mucho que yo sufría”, expresó García durante el programa. Además, se conoció que en su momento logró perdonar a su amiga y dejar atrás el incidente, hasta que la situación volvió a salir a la luz cuando Mariana Zapata habló sobre el tema en un pódcast, donde, según García, la dejó en una posición desfavorable.