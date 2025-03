Norma Nivia le dio un ultimátum a ‘Peluche’ y lo puso a elegir entre ella y Yaya Muñoz: “Suerte es que te digo”

Norma Nivia y Mateo Varela son la pareja más querida en la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos' - crédito cortesía del Canal RCN

Desde su estreno, la segunda temporada de La casa de los Famosos ha captado la atención del público, consolidándose como uno de los programas más comentados en redes sociales.

Los participantes comenzaron a tener una conexión especial en la competencia, como es el caso de la actriz Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, que está intentando conquistar el corazón de la tolimense de 45 años.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La atracción que hay entre los dos participantes del reality es evidente. Sin embargo, en los últimos capítulos han protagonizado varias discusiones. La más reciente generó un momento tenso, ya que la actriz expresó su frustración hacia Varela, al que lanzó un ultimátum sobre su relación.

La actriz sostuvo que si continúa siendo receptivo a los acercamientos de la presentadora, puede olvidarse de cualquier tipo de vínculo con ella - crédito canal RCN

La situación se desató luego de que Norma notara un acercamiento entre Mateo y Yaya Muñoz, con quien ha tenido conflictos desde hace semanas. Este episodio refleja las crecientes tensiones en la convivencia dentro del programa, que ha captado la atención de los televidentes.

Por el vínculo que se ha forjado entre ambos, Norma decidió hablar directamente con Mateo sobre su incomodidad al verlo interactuar con Yaya. Durante la conversación, la actriz expresó su molestia por los comentarios que Muñoz ha hecho sobre ella, asegurando que no ha recibido el mismo respeto que ha mostrado hacia la influencer.

“Este es el momento en el que yo a esa señora no le he dicho ni negros tienes los ojos, ni para bien, ni para mal, pero ella a mí sí van dos veces que trapea el piso conmigo”, afirmó Norma, dejando claro su descontento.

Norma le exigió a 'Peluche' elegir entre ella o Yaya - crédito @casadelosfamososcol21/TikTok

Los roces entre Norma Nivia y Yaya Muñoz no son nuevos. Desde hace semanas, Yaya ha enfrentado críticas dentro de la casa, especialmente tras ser señalada por La Jesuu, que la calificó como “hipócrita, falsa y cizañera” luego de su eliminación del programa. Yaya también mantiene una disputa con Melissa Gate, y su relación con Norma ha sido particularmente conflictiva, lo que ha generado un ambiente tenso en la convivencia.

Norma, que ya ha demostrado tener un carácter fuerte, no fue capaz de ocultar su desagrado hacia Yaya. Según la actriz de Nuevo Rico Nuevo pobre, Chica vampiro o Un bandido honrado, Muñoz no tiene derecho a emitir juicios sobre ella sin conocerla realmente.

Norma le dijo a 'Peluche' que lo deja si sigue hablando con Yaya - crédito @iamjoseperez_/TikTok

“A mí me importa un cul... el juego, yo estoy hablando de verdad de que una persona que no lo conoce a uno no tiene derecho a decir esas mierd...”, expresó Norma durante su conversación con Mateo, dejando en claro que su molestia trasciende el contexto del reality.

De igual manera, la también modelo le dijo que el motivo de su enojo es porque ha visto a Yaya acercándose a Peluche, por lo que le dio un ultimátum para que escoja entre su relación con ella o su naciente amistad con la presentadora.

“Te lo digo solamente por qué como veo que ahí se está acercando otra vez y todo, entonces tú te tienes que decidir también, así como yo decidí creerle a alguien, tú tienes que decidir y tomar bandos”, añadió Norma Nivia.

Así las cosas, la tolimense aseguró que en caso de que continúe su amistad con Muñoz, puede olvidarse de su relación o de cualquier tipo de vínculo con ella dentro de la competencia o fuera de ella.

“Yo no voy a casar una pelea y no pido que tú cases peleas, ni que tú digas nada ni más faltaba, obvio no, pero serías muy pende... de volver a caer ahí y ser amiguitos otra vez, porque ahí sí es que suerte es que te digo”, concluyó.