Gabriel García Márquez definió a Shakira en 10 frases

Gabriel García Márquez siempre creyó en el éxito inminente de Shakira con la que creó una amistad - crédito @shakira y @fundaciongabo/TikTok

Tras el paso de Shakira por Colombia, seguidores de la cantante que ya se encuentra en Chile para sus dos conciertos en este país suramericano con su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour, recordaron la amistad que tuvo la artista barranquillera con el escritor Gabriel García Márquez.

Desde que la estrella colombiana era muy joven, el premio nobel de literatura le hizo saber su interés por escribir historias sobre ella fueran o no reales, pero inspiradas en su forma de componer canciones, ya que, para el autor de la obra Cien años de soledad, la barranquillera tenía una forma particular de transmitir sus sentimientos. “Nada que se diga o no se diga de ella podrá ya cambiar su rumbo de artista grande e imparable”, sentenció el escritor.

En diversas entrevistas, la nominada al Premio Óscar de la Academia por su interpretación de Hay amores, tema oficial de la película que adaptó al cine El amor en los tiempos del cólera, una de las novelas más famosas de Gabo, ha recordado cómo nació su amistad con el genio literario y el interés que él tuvo por descifrarla en sus escritos.

“Confiesa que odia la televisión. Dice que su contradicción más grande es creer que existe la vida eterna pero siente el terror insoportable de la muerte, por la pérdida de los sentidos”, fue una de las revelaciones que publicó el nobel de la cantante.

Shakira contó cómo fue su primer encuentro con Gabriel García Márquez con el que sostuvo una bonita amistad y admiración - crédito @fundaciongabo/TikTok

“Quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, mencionó Shakira en diálogo con Dua Lipa en 2023 en el programa Service95, acerca de ese primer encuentro con el periodista de profesión que trabajó varios años para el diario El Espectador en donde publicó un par de artículos dedicados a su prometedora carrera musical.

Los separaban 50 años de diferencia, pues Shakira tenía 22 años y Gabriel García Márquez 72 cuando el nobel sorprendió a la cantante con su interés de ayudar a descubrirla.

“La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad, con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”, relató Gabo acerca de Shakira en la revista Cambio.

Shakira y Gabriel García Márquez se prometieron no halar públicamente el uno del otro para proteger su amistad - crédito @fundaciongabo/Instagram

Muchas de las frases más conocidas con las que el escritor elogio a Shakira aparecieron en un perfil que le hizo para la revista en 1999 y que recopiló hace un tiempo Centro Gabo, entre ellas:

“Los especialistas lo ven como un riesgo improbable, pues su voz tiene una colocación natural capaz de sobrevivir a sus excesos. Ha tenido que cantar agotada por las fiebres, ha perdido el conocimiento por cansancio, pero nunca ha sufrido la mínima alteración de la voz”.

“Habla un inglés de uso diario pero ha tenido que someterlo a prácticas agotadoras para depurar su acento, y está tan obsesionada que veces sigue a hablándolo mientras duerme”.

“Es difícil ser lo que Shakira es hoy en su carrera, no sólo por su genio y su juicio, sino por el milagro de una madurez inconcebible a su edad”.

“Se ve que es como ella quiso ser: inteligente, insegura, recatada, evasiva, intensa. Barranquillera de hueso colorado, desde el mundo entero y desde las nubes de su olimpo añora las huevas de lisa y el bollo de yuca, y una casa de techos muy altos que no ha podido comprar frente al mar, con dos caballos y mucha tranquilidad”.

“Shakira parece haber olvidado demasiado pronto que ese vértigo indomable nació con ella, y quiera Dios que la acompañe hasta su más tierna vejez”.

“La precocidad descomunal de Shakira, su genio creativo, su voluntad de granito y una ciudad natal propensa a la invención artística solo podían ser los gérmenes de un tan raro destino”.

“Con su rostro de niña perfecta y su engañosa fragilidad, tuvo siempre la certeza absoluta de que iba a ser un personaje público de resonancia mundial. No sabía en qué arte o en qué parte, pero no tenía una sombra de duda, como si estuviera condenada al fatalismo de una profecía”.

“Es el caso ejemplar de una fuerza telúrica al servicio de una magia sutil. La mayoría de los cantantes se hace poner las luces de frente para no enfrentarse al fantasma de las muchedumbres. Shakira escogió lo contrario. Ha instruido a sus técnicos para que no instalen las luces fuertes contra su cara, sino que las vuelvan hacia el público, para que ella pueda verlo y vivirlo mientras canta”.

“Su tema más resbaladizo es el amor. Lo exalta, lo idealiza, y es el alma y razón de sus canciones, pero lo elude con humor en la charla personal”.

Shakira y Gabriel García Márquez, una amistad que trascendió generaciones

Ya siendo ambos personajes públicos de talla mundial, la relación entre los dos grandes exponentes de la cultura colombiana se fortaleció por la admiración mutua, ya que, Shakira exaltó la calidez humana del artista más allá de sus obras.

Shakira y Gabriel García Márquez se conocieron en 1999 y fueron amigos hasta 2014, año en el que el escritor falleció - crédito @fundaciongabo/Instagram

“En realidad, quien quedó cautivada en ese encuentro fui yo y sí, quedé cautivada por su sentido del humor, por su calidez, por su humanidad y por su forma de hablar adornada de tantos aires costumbristas que solo a él le pertenecían”.

Si bien ambos artistas pactaron proteger su amistad como una vacuna preventiva en la que no querían que el público opinara sobre ellos, fue Gabo el que primero rompió esa promesa, ya que, aunque quedaron en que ninguno se refería al otro ni para bien, ni para mal, el nobel lo hizo en un perfil que dedicó a la dueña de las caderas que no mienten.

“Ella se ocupa de todo en persona. No sabe leer música, pero en los ensayos está pendiente de cada instrumento, con un sentido crítico severo y un oído privilegiado que le permiten interrumpir un ensayo para coordinar la nota exacta con sus músicos. No solo colabora con ellos en el escenario, sino que se preocupa por la suerte personal de cada uno. Muy pocas veces se deja ver el cansancio, pero no hay que engañarse. En una serie de cuarenta conciertos que hizo en Argentina no dio una mínima muestra de fatiga, pero en los últimos alguien la esperaba entre bambalinas para llevarla cargada hasta la camioneta. En diversas ocasiones ha tenido taquicardias, inflamación en el colon, o alergias de la piel”.

Por su parte, Shakira también lo hizo, pero luego que el escritor falleciera en 2014, debido a Shakira siempre lo recuerda por la disciplina y la perfección que lo caracterizaban.

“Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta nueve veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música. Siempre estaba en búsqueda de la perfección y por eso casi lo consigue”.