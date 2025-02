El cantante Rey Ruiz habló sobre su paternidad en Colombia y desmintió ser un padre ausente

Rey Ruiz confirmó su paternidad en 2005 tras una prueba de ADN y desde entonces asumió su rol como padre de Samuel - crédito Colprensa

El cantante cubano Rey Ruiz es una de las figuras más destacadas de la salsa desde cuando empezó su carrera a los 21 años de edad.

El intérprete compartió detalles íntimos sobre su vida personal y profesional en una entrevista con el programa Lo más viral, de Noticias Caracol en vivo.

Entre los temas abordados, el artista habló sobre su relación con su hijo colombiano, Samuel, nacido en 2005, fruto de una relación extramatrimonial que generó polémica en su momento.

Además, Ruiz reflexionó sobre los desafíos que enfrentó al emigrar de Cuba a Estados Unidos y cómo estos marcaron su carrera.

Según detalló en Noticias Caracol, Ruiz, que actualmente es jurado del programa Yo me llamo, él siempre ha asumido su responsabilidad como padre, a pesar de las críticas que recibió en el pasado.

El cantante destacó que más allá de ser un padre, mantiene una relación de amistad y cercanía con Samuel, su hijo colombiano - crédito Colprensa

“Siempre se me tildó de irresponsable y es todo lo contrario, yo he respondido por él y sigo respondiendo”, afirmó el cantante, que también destacó que, además de ser su padre, se considera un amigo para Samuel.

Estas declaraciones surgen porque el artista busca aclarar las percepciones erróneas que se han generado sobre su vida personal.

El nacimiento de Samuel en 2005 marcó un momento complicado en la vida de Rey Ruiz, que llevaba más de 30 años casado con su esposa, Sonia Machado, cuando se dio a conocer que había tenido una relación extramarital con una mujer caleña llamada Luisa Márquez.

Márquez decidió hacer pública su relación con Ruiz tras acusarlo de no asumir la paternidad de su hijo recién nacido.

En respuesta a estas acusaciones, el cantante viajó a Colombia en abril de 2005 para someterse a una prueba de ADN, la cual confirmó que Samuel era su hijo.

Desde entonces, Ruiz reconoció al niño y asumió su rol como padre. En una entrevista previa con El Tiempo, el salsero explicó que su vínculo con Márquez no fue una relación prolongada, sino algo meramente casual. “Nos vimos pocas veces. No fue una relación de tres años, fue puramente sexual (...) No sé si quiere desacreditarme o crear una mala imagen mía”, declaró.

A pesar de la controversia inicial, Ruiz aseguró que el tiempo le permitió fortalecer su matrimonio con Sonia Machado y, al mismo tiempo, establecer una relación cercana con Samuel.

Según el artista, las críticas que recibió en su momento no lo afectaron profundamente, ya que siempre ha estado seguro de su papel como padre.

“Tiene 20 años y voy a seguir respondiendo, respondiéndole como papá, como su amigo y muchas veces se me tildó de irresponsable. Eso no es que me haya molestado, es que todo el mundo puede tener una visión y quizás equivocada de una persona. Y yo pienso que eso fue lo que pasó, pero me siento sumamente orgulloso de lo que soy y como soy con él.”, , afirmó en la entrevista con Noticias Caracol.

El camino de Rey Ruiz hacia el éxito: de Cuba a Estados Unidos

En su carrera migratoria, Rey Ruiz enfrentó desde trabajos como planchar ropa hasta la venta de seguros sin éxito - crédito @festivalsalsaalparque/Instagram

Además de hablar sobre su vida personal, Rey Ruiz compartió detalles sobre los desafíos que enfrentó al emigrar de Cuba a los Estados Unidos, un paso crucial en su carrera como artista.

Según relató en Lo Más Viral, el cantante dejó su país natal a los 24 años, enfrentándose a una serie de dificultades económicas y laborales antes de alcanzar el éxito en la música. “Tuve que hacer de todo como cualquier migrante que llega a Estados Unidos, desde planchar ropa, hasta repartir pizza, contar medias en una fábrica, tratar de vender un seguro de vida, que nunca lo vendí”, recordó.

El proceso de emigración no fue sencillo. Ruiz explicó que primero llegó a República Dominicana, donde permaneció un mes antes de recibir ayuda de la Fundación Cubanoamericana para obtener residencia en Estados Unidos.

Desde su salida de Cuba, el artista solo ha regresado a la isla en dos ocasiones, siendo la primera en 2010, casi 20 años después de su partida. Durante esa visita, Ruiz se encontró con un país que, según sus palabras, parecía haberse detenido en el tiempo. “Todos los muchachos que vivíamos en la cuadra, todos se fueron, y éramos como 40. (...) Toda la población es vieja, es anciana, con el desconocimiento absoluto de todo lo que hay afuera”, relató.

El salsero expresó que prefiere evitar hablar del estado político y social de Cuba debido a la carga emocional que conlleva - crédito @reyruizsalsa/Instagram

El cantante también expresó su frustración con la situación política y social de Cuba, un tema que prefiere evitar en sus conversaciones debido a la carga emocional que le genera. “La vida en Cuba es muy difícil, es un país completamente cerrado y la verdad hay veces que no me gusta hablar de mi país porque me expreso como con disgusto”, comentó.

A pesar de los retos personales y profesionales que ha enfrentado, Rey Ruiz continúa siendo una figura emblemática en el mundo de la salsa, con éxitos como Amiga, Luna Negra y Mi Media Mitad. Su historia refleja no solo el esfuerzo de un migrante por alcanzar sus sueños, sino también la capacidad de superar las adversidades y asumir responsabilidades en el ámbito personal.

El artista, ahora en su faceta como jurado de Yo Me Llamo, sigue dejando huella en la industria musical mientras comparte su experiencia de vida con el público. Ruiz se muestra orgulloso de su trayectoria y de los valores que ha transmitido a su hijo Samuel, consolidando así un legado que trasciende más allá de los escenarios.