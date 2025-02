Jerónimo Cantillo lloró al recordar a su padre asesinado: “Gracias a la música fui por un camino correcto”

El actor reveló que está muy concentrado en la música y que el mundo de la actuación le dio la oportunidad de crecer personalmente - crédito @jeronimocantillo/Instagram

Jerónimo Cantillo es un artista reconocido por su actuación en Los Morales (2017), Rebelde (2022), y Verdad oculta (2020), pero también por cantar. El nacido en Valledupar en la década de 1990, inició desde muy pequeño a entonar sus primeros versos, junto con su acordeón, para recordar a su padre.

Y es que el inicio de su vida no fue el mejor. Su padre, Miliciades Cantillo Costa, fue un reconocido político al que asesinaron el 6 de abril de 1995, cuando Jerónimo tenía dos años de edad. Vivía junto con su madre y hermano mayor cuando decidieron regresar a la cuna de Romualda Saumeth, madre del actor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Sobre este pasaje de su vida, el intérprete de canciones como Huracán (2020), Le pedí a Dios (2024) y ¿Quién me aguanta? (2024) habló en Impresentables. Cantillo confesó que luego de años de vivir en la capital Magdalena, decidió cambiar de residencia y viajar a Bogotá. No obstante, sus interlocutores le preguntaron por qué llegó a Santa Marta.

Jerónimo Cantillo creció entre el mar y la música, luego de que su padre fuera asesinado en 1995 - crédito @jeronimocantillo/Instagram

“A mi papá lo matan... Por la misma vaina de siempre, que el bipartidismo, que los paramilitares, que si pensabas diferente te tenían en la mira. Mi papá era político allá en Cesar y tenía enemigos”, confesó el actor.

También agregó que fue de esos delitos de los que nunca se conoce el verdadero culpable: “Otro crímenes de esos en los que no se sabe quién fue el asesino, en los que los unos culpan a los otros y fin de nunca acabar”.

En medio de la entrevista que concedió al programa citado, Jerónimo Cantillo afirmó que su madre buscó dar con los responsables del hecho, pero que nunca encontraron al culpable: “durante muchos años se obsesionó con eso, pero al final es la hora y Galán, Pizarro; todas estas personas que también pasaron por lo mismo y todavía no se sabe”.

El nacido en Valledupar se crio en Bogotá y Barranquilla luego de huir de la violencia - crédito @jeronimocantillo/Instagram

Y aunque sus primeras letras hablaban desde el rencor y el vacío, fue un ejercicio que le sirvió teniendo cinco años para superar la “rabia” que sentía: “Es algo que me sirvió mucho para perdonar. Crecí sin mi papá, con el resentimiento de que había sido algo trágico y que me lo habían hurtado de manera violenta. Pero, gracias a la música y el arte, lo que siento que me llevó por un camino correcto. Cuando eres un niño y pasas por esto, te preguntas por qué, pero no hay respuestas”.

Sin embargo, recordando una de las canciones que escribió siendo niño, rompió en llanto: “Me acuerdo que hice un viaje a Cesar. Llegué a donde un maestro y compuse algo como ‘Hoy en este pueblo, cerca de mi familia, a la que quiero y a la que amo, quiero componer una canción que diga lo que llevo dentro’...”.

Su voz comenzó a temblar e interrumpió su canto, pero al momento retomó para completar sus versos: “... Por eso yo toco mi acordeón, para homenajear a mi viejo, asesinado sin pudor”.

El cantante y actor afirmó que la violencia armada le quitó a su padre cuando tenía 2 años - crédito @jeronimocantillo/Instagram

Posteriormente, el cantante dijo al programa mencionado que el arte era la forma en la que se podía soportar la vida, “me tocaba aceptarlo, dentro de la superación está la aceptación y que todo eso se vaya. De estas cosas siempre me preguntan, pero eso es lo bonito de la vida, uno aprende más de lo malo que de lo bueno”.

Pese a la realidad del conflicto armado, su infancia fue normal. Según afirmó Cantillo, “no tuvo privilegios”, creció en Santamarta tocando el acordeón y afirmó que su madre los sacó adelante con mucho esfuerzo luego de que asesinaran a su padre.

También recordó que por la importancia de su padre en Cesar, muchas personas creían que ellos tenían dinero, pero que en varias ocasiones no tuvieron para costear muchas cosas.