Cómo se preparó Laura Barjum para el papel de Fernanda Sanmiguel en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

El 10 de febrero, Caracol Televisión traerá de regreso a las pantallas colombianas una nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, una telenovela que marcó a toda una generación hace casi dos décadas. En esta renovada producción, Laura Barjum asume el desafiante papel de Fernanda Sanmiguel, la icónica antagonista de la historia.

En entrevista exclusiva con la revista Vea, la actriz y exreina de belleza compartió detalles sobre su proceso de preparación para este papel, los retos que enfrentó y lo que los televidentes pueden esperar de su interpretación en esta esperada versión.

El desafío de revivir a Fernanda Sanmiguel

Para Laura Barjum, este personaje representa un punto de inflexión en su carrera. Aunque ha trabajado en diversas producciones y se ha desempeñado como presentadora, esta es la primera vez que encarna a una villana, lo que supuso un reto emocionante y exigente. Además, la sombra del éxito de la versión original, en la que Andrea Noceti dio vida a Fernanda, hizo que Barjum se sintiera aún más comprometida con el papel.

La primera versión dejó muchos seguidores y una historia que muchos quieren retomar - crédito Caracol Televisión

“Antes de ser reina de belleza estudié teatro y ser actriz es para lo que más me he preparado, aunque es en lo que menos me han visto. Por eso, cuando me dieron la responsabilidad de encarnar a Fernanda, pensé en ser lo más creativa y auténtica posible. Creo que esa resultó ser la razón por la que me disfruté tanto este proyecto”, señaló Barjum.

La actriz caleña explicó que, a pesar de tratarse de una comedia, su objetivo no fue forzar situaciones humorísticas, sino abordar el personaje con seriedad, permitiendo que el dramatismo natural de Fernanda genere la risa de los espectadores de manera orgánica. Su enfoque se basó en explorar la desesperación y frustraciones de la villana, elementos que, paradójicamente, podrían hacer que el público empatice con ella en algunos momentos.

Un nuevo enfoque para una villana clásica

Fernanda Sanmiguel es un personaje clave dentro de la historia, y Barjum quiso darle una identidad propia sin desdibujar la esencia que la convirtió en un ícono de la telenovela original. Para lograrlo, trabajó intensamente en construir una versión de la villana que, si bien mantiene su carácter manipulador y ambicioso, también muestra nuevas capas de profundidad emocional.

En la entrevista con Vea, Barjum destacó que su formación actoral fue clave en este proceso. Aunque su carrera pública comenzó en el mundo de los certámenes de belleza, su preparación como actriz ha sido constante, y este proyecto le permitió demostrar su talento en un rol de gran exigencia.

“Mi mayor premisa con el personaje de Fernanda Sanmiguel, a pesar de estar en una comedia, fue tomármela en serio y eso es lo que los hará reír al final del día. En ningún momento traté ser graciosa o de meter humor a la fuerza, sino de adentrarme en el personaje e interpretar toda la desesperación que experimenta por tantas cosas negativas que enfrenta”, añadió la vallecaucana.

Expectativas del público y el impacto de la nueva versión

Laura Barjum busca no solo sorprender al público, sino también consolidarse en la industria televisiva como una actriz versátil y capaz de asumir grandes desafíos - crédito laurabarjum / Instagram

El regreso de Nuevo Rico, Nuevo Pobre genera gran expectativa entre los televidentes, tanto aquellos que disfrutaron de la versión original como una nueva generación que descubrirá la historia por primera vez. La producción ha prometido una narrativa fresca, adaptada a los tiempos actuales, sin perder la esencia que la convirtió en un éxito.

Con su interpretación de Fernanda Sanmiguel, Laura Barjum busca no solo sorprender al público, sino también consolidarse en la industria televisiva como una actriz versátil y capaz de asumir grandes desafíos. Su dedicación y enfoque en este papel podrían convertir a esta nueva versión de la villana en un hito dentro de su carrera.