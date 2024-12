Hijo de Daniela Ospina enternece las redes sociales jugando con un buñuelo en la Noche de Velitas

Lorenzo enterneció las redes al mostrarse confundido por un buñuelo -crédito @daniela_ospina5 / Instagram

En la noche del 7 de diciembre se celebró el Colombia la tradicional noche de velitas en la que varios famosos compartieron sus postajes junto a sus familias y seres queridos mientras prendían las famosas velas de colores.

Una de las que presumió su noche, su la exdeportista y creadora de contenido Daniela Ospina, que compartió varias post junto a sus seres queridos, sin embargo, hubo uno que enterneció y llamo la atención con respecto al resto.

En un corto video, Daniela compartió como fue la experiencia de su hijo Lorenzo, que tiene un poco más de un año con un buñuelo que decidió convertir en su juguete, esto teniendo en cuanta que es la segunda Navidad del menor.

En el video se ve que Daniela la da un buñuelo a su hijo, pero en lugar de comerlo, lo arroja al suelo para patearlo, por la forma redonda que esta tiene.

“Mamá, estoy un poco confundido con el buñuelo”, escribió ella en la descripción.

Durante los segundos que dura el video, se puede ver que el menor toma la comida en su mano tratando de interpretarla hasta que decide rodarlo en el suelo y moverlo con sus pies, esto sumado a que Lorenzo estaba usando un tierno traje de Papa Noel que enterneció aún más.

El mensaje de Daniela para celebrar la noche de velitas

Aparte de las postales compartió en sus historias de Instagram, también compartió un carrusel de fotos de la noche junto a su familia que adornó con un sentido mensaje en el que dio gracias por lo que ha recibido en el último año.

“La palabra GRACIAS se puede quedar corta para lo que hoy estoy viviendo y sintiendo hoy , solo pido que la luz se encuentre en todas las familias y que sea eterna 🕯️ llena de mucha salud y sobre todo amor en nuestros corazones”, escribió Daniela en la descripción.

Esposo de Daniela habló de cómo fue llegar a una familia ya conformada

El modelo venezolano Gabriel Coronel estuvo en una entrevista para el pódcast de Rodner Figueroa, en donde confesó como fue iniciar la relación con Daniela Ospina siendo una madre soltera.

“Es muy loco porque toda mi vida pensé que esto no iba a pasar, siempre decir que no me iba a meter con una mujer que tuviera hijos, para mí era un no, pero conseguí en Dani un ser humano lleno de valores y de principios, y en un mes y medio me llevo por el camino que estaba buscando, por eso se hizo más fuerte la admiración”, dijo Gabriel.

Incluso, confesó que fue un reto de entrar a un hogar y ser figura paterna de Salomé, esto son quitarle el papel inicial que le pertenece James Rodríguez.

“Hay muchos puntos delicados en este tipo de conversaciones, pero hay una admiración por parte de los niños para que puedan crecer en un hogar donde hay una persona que hace una figura, y la final tú entiendes que todas tus acciones dentro del hogar van a influenciar”, dijo refiriéndose al cuidado que mantiene con la crianza de los niños en su hogar.

Sin embargo, aclaró que junto a Daniela han llegado a acuerdos en los que ella lo liberó de las responsabilidades de sus hijos, pero si lo considera como una figura que la puede ayudar a dar un buen ejemplo.

“Soy una pieza que llega a sumar, y con la llegada del bebé ha sido muy bonito, porque todo engrana, pero le admiro mucho a Daniela que no me ha hecho responsable de la situación, porque Salomé al final del día tiene a sus padres”, dijo el venezolano.

El bebé, que ya tiene un poco más de un año, si es hijo del modelo venezolano, por lo que el mismo confesó que Salomé fue muy consiente de la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Lorenzo es el bebé de Salomé, ella lo ama. Y la verdad por eso si hemos pensado en tener más bebés, y Daniela también quiere”, añadió.