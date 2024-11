Incremento salarial para el alcalde de Medellín fue aprobado: esta es la cifra que recibirá Fico Gutiérrez en 2025

El salario del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se fijó para más de 20 millones de pesos para 2025 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El Concejo Distrital de Medellín aprobó, en segunda discusión, el 20 de noviembre, el Proyecto de Acuerdo que establece el salario para el alcalde, el personero y el contralor General de la ciudad para el año fiscal 2025. La propuesta fue respaldada por 20 votos a favor y solo uno en contra, lo que asegura un aumento salarial para los tres funcionarios en cuestión.

La medida establece que el salario del alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez para 2025 será de 23.836.104 millones de pesos, cantidad que también se asignará al personero, Mefi Boset Rave Gómez, y al contralor General, Pablo Andrés Garcés. Este aumento representa un 10,3% más en comparación con los ingresos que el mandatario local percibió en el 2023.

El aumento salarial del alcalde también está vinculado a la categoría especial de Medellín como distrito. Natalia Ramírez, secretaria de Gestión Humana, explicó que el ajuste salarial se justifica dado el estatus del distrito en términos administrativos, y destacó que el incremento será ligeramente inferior al que se implementó en 2024 para otros servidores públicos del distrito.

El ajuste salarial aprobado en Medellín tiene como objetivo garantizar que los funcionarios puedan enfrentar los efectos de la inflación sin perder poder adquisitivo - crédito Luisa González/Reuters

Además de este ajuste, el Concejo también aprobó el aumento salarial para los empleados públicos del Distrito de Medellín, los concejales y los docentes territoriales, que, al igual que los demás servidores públicos, verán reflejada la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en sus remuneraciones. En este caso, el incremento se fijó en 2,1%, una cifra que se considera necesaria para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación.

Alejandro de Bedout, concejal y coordinador de la iniciativa, justificó el aumento al señalar que se encuentra alineado con la normatividad nacional y el Decreto 0293 de 2024 emitido por el presidente de la República, que establece un límite salarial para los alcaldes de los distritos de categoría especial. En este contexto, la subida salarial de Gutiérrez responde tanto al IPC como a las negociaciones nacionales entre el Gobierno y los sindicatos de empleados públicos.

El incremento salarial para el alcalde de Medellín fue aprobado sin el respaldo de un bono adicional, que no contó con la aprobación técnica del gobierno local - crédito Colprensa

Por su parte, el concejal Alejandro Arias, coordinador de ponentes de la propuesta, destacó que, aunque hubo intentos de lograr un aumento del 2,5%, finalmente se alcanzó un consenso que establece el 2,1% para los empleados públicos. También se discutió la posibilidad de implementar un bono adicional que no sería considerado salario, pero que finalmente no fue aprobado debido a que las enmiendas fueron presentadas fuera de tiempo y no contaban con el respaldo técnico y financiero de la Secretaría de Hacienda.

“Con ello se espera que el poder adquisitivo de los funcionarios no se vea afectado por los fenómenos económicos que impactan las finanzas del país”, expresó el político para el diario El Tiempo.

El sueldo de Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en 2024

Los mandatarios que asumieron el liderazgo de las principales ciudades del país en enero de 2024 no solo enfrentaron los desafíos propios de sus funciones, sino un significativo aumento en sus ingresos mensuales. Según el decreto 896 de 2023, que regula las remuneraciones para los alcaldes electos, los Concejos Municipales y Distritales deberán considerar el límite máximo salarial basado en la categoría del municipio que administrarán.

Alcaldes en las ciudades emblemáticas: Bogotá (Luis Carlos Galán), Medellín (Fico Gutiérrez), Cali (Alejandro Eder) y Barranquilla (Alex Char) - crédito Colprensa - redes sociales

Este decreto establece que los sueldos de los alcaldes variarán según la categoría asignada a cada municipio, las cuales son: especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. De acuerdo con la normativa, las ciudades y municipios con mayor relevancia económica y poblacional, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se ubican en la categoría especial, lo que implica un salario considerablemente alto para los alcaldes que lideren estas zonas.

En el caso de la capital del país, Bogotá, la cifra máxima establecida para el salario mensual del alcalde fue de $21.497.207. Este monto corresponde al límite máximo de remuneración para aquellos en funciones en ciudades con un estatus especial, y, como consecuencia, Carlos Fernando Galán, recibió esta cifra como sueldo.

Lo mismo se aplicó a las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla, que también poseen la categoría especial. En consecuencia, Fico Gutiérrez, Alejandro Éder y Alejandro Char, recibieron un sueldo idéntico al de su homólogo en Bogotá, es decir, $21.497.207 mensuales.