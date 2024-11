Creador de contenido visitó el mercado de bicicletas robadas en Bogotá para vender la suya por partes: esto le ofrecieron

Para la venta no le exigieron factura o tarjeta de propiedad - crédito El Cristian Gonzalez / Facebook

El creador de contenido bogotano conocido en redes como El Cristian González se adentró en su moto en el mercado de bicicletas robadas del centro de Bogotá para ofertar entre cambuches y puestos de venta ambulante el marco de sus cicla, por el que pedía treinta mil pesos.

Al llegar al sitio, le ofreció el repuesto a uno de los vendedores, pero tan pronto como rechazó el trato, otros vendedores se le acercaron con una propuesta de negocio.

De treinta mil pesos pasaron a ofrecerle quince mil pesos, a pesar de que trató de mantenerse por encima de los veinte mil; pero después de cerrar la venta, el comprador se retractó y bajo hasta los diez mil pesos, por recomendación de una colega.

Durante la filmación, Gonzales admitió haberse sentido en peligro - crédito El Cristian Gonzalez / Facebook

González aceptó, una vez le explicaron que sería difícil venderlo por más de veinte mil y salió del lugar que, según dijo, era bastante pesado, a pesar de encontrarse a contados metros de la estación Bicentenario de Transmilenio.

Su conclusión: “No hay manera de que esto sea aun negocio si el producto no es robado, porque fueron 100 barras, mi hermano, 10 barras. No lo puedo negar, hubo nervios. Eso sí, afortunadamente, no nos pidieron ningún documento, ni tarjeta de propiedad o factura”.

En las grabaciones estuvo pensando qué podría evitar la comercialización de bicicletas y repuestos robados, pero “la verdad, después de darle muchas vueltas al asunto no se me ocurrió nada. Todas son vulnerables, aunque eso sí: no deberíamos comprar cosas de las que no estemos seguros cuál sea su procedencia. Algunas cosas podrían tener una procedencia legal, pero es imposible saberlo”.

TikToker estuvo cazando tesoros en el mercado de las pulgas de Bogotá:

El creador de contenido José Ramírez se adentró en el mercado de las pulgas de Bogotá, conocido por su variada oferta de objetos inusuales y precios bajos, para buscar tesoros escondidos con los que poder hacer una ganancia. Acompañado de un guía experimentado en el arte de “cazar tesoros”, Ramírez recorrió los puestos situados sobre la Séptima para descubrir una serie de artículos sorprendentes, que iban desde ropa de muerto hasta discos originales y juguetes coleccionables.

En este mercado de segunda mano, es posible encontrar objetos cuyo valor real supera con creces el precio de venta, como algunas piezas de Disney en formato VHS, que pueden alcanzar hasta un millón de pesos en el mercado de coleccionistas. Ramírez, guiado por su compañero, también descubrió productos únicos, como un yoyo de Coca-Cola de los años 70, que adquirió por tan solo 5.000 pesos, pero cuyo precio de reventa en buen estado es de 135.000 pesos, generando una ganancia de 130.000 pesos.

Ramirez también encontró que había objetos por el doble del precio real - crédito Jose Ramirez R1 / Facebook

El mercado es también un lugar propenso para encontrar tazos de Angry Birds por apenas 500 pesos, que en el mundo de los coleccionistas pueden llegar a valer hasta 7.000 pesos por unidad. Estos hallazgos, aunque rentables, requieren un buen ojo para el regateo, algo en lo que Ramírez confesó no estar tan entrenado, por lo que dejó las negociaciones más complicadas a su acompañante experto. A pesar de esto, lograron asegurar varias compras con márgenes de ganancia interesantes.

Sin embargo, no todo en el pulguero es un buen negocio. También se encontraron productos cuya revalorización no es tan favorable, como trompos gigantes, que en el mercado informal se venden a 40.000 pesos, mientras que en tiendas convencionales su precio ronda los 20.000. Además, despertadores coleccionables de los Looney Tunes y productos similares a menudo se venden a precios superiores a los que pueden alcanzarse en mercados oficiales, lo que puede generar pérdidas para los compradores poco informados.

El recorrido se extendió por más de un par de horas, y entre los objetos más sorprendentes estaban armas de fogueo, máquinas de escribir antiguas y hasta monedas viejas, todos vendidos a precios considerablemente más bajos que en plataformas de venta en línea. Pero lo que realmente dejó a Ramírez impresionado fueron hallazgos como una bola de boliche que se encontraba a solo 20.000 pesos, cuando en el mercado podría llegar a venderse por 800.000.

Su recorrido, lo hizo acompañado de un experto en cazar ofertas - crédito Jose Ramirez R1 / Facebook

Uno de los aspectos más sorprendentes de las pulgas es la existencia de artículos con un pasado trágico. Se mencionó la ropa de muerto, que, según el guía de Ramírez, proviene de personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico. Esto añadió una capa de morbo a la experiencia, aunque también destacó la importancia de contar con un buen conocedor para evitar ser víctima de trampas y precios inflados.

Este tipo de mercados, que en principio pueden parecer un caos, ofrecen una interesante oportunidad para quienes tienen el conocimiento y el ojo para identificar verdaderos tesoros ocultos entre el monton de objetos.