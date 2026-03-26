Así está la intención de voto de los colombianos, según las más recientes encuestas: expertos analizaron los resultados

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, son los candidatos con más intención de voto en las más recientes encuestas - crédito Sergio Acero/REUTERS/Lina Guasca/Colprensa/Montaje Jesús Avilés

Durante la segunda mitad de marzo de 2026, se conocieron los resultados de las principales encuestadoras sobre la intención de voto en Colombia.

El Centro Nacional de Consultoría (CNC), en su estudio para Cambio, ubica a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al frente con el 34,5%. Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, aparece en segundo lugar con el 22,2%, mientras que Abelardo de la Espriella obtiene el 15,4%. El voto en blanco se sitúa en 6,5% y el porcentaje de indecisos llega al 8%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La más reciente medición de GAD3 para Noticias RCN muestra también a Cepeda como el favorito, con un 35% de intención de voto. Abelardo de la Espriella figura en el segundo puesto con 21%, seguido por Paloma Valencia, que alcanza el 16%.

El Centro Nacional de Consultoría (CNC), en su estudio para Cambio, ubica a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al frente con el 34,5%. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los candidatos de centro, como Claudia López y Sergio Fajardo, suman 4% y 3%, respectivamente.

Atlas Intel, en su encuesta publicada por Semana, sitúa a Iván Cepeda con el 36,4% de la intención de voto. Abelardo de la Espriella figura con 27,9% y Paloma Valencia con 17,5%. Sergio Fajardo alcanza 7,8% y Claudia López 1,7%. El estudio muestra, además, una importante presencia de voto en blanco y de indecisos en los diferentes escenarios, lo que refleja un alto grado de incertidumbre de cara a la elección presidencial del 31 de mayo.

Paloma Valencia

Diego Baquero, politólogo y fundador de la consultora de asuntos públicos Cauce, afirmó a Infobae Colombia que, tras los resultados de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el panorama político ha empezado a reorganizarse.

“En el caso de Paloma Valencia, su crecimiento ha sido evidente: pasó de marcar entre tres y cinco puntos porcentuales a acercarse al veinte por ciento. Tras su triunfo en la consulta, se consolida como una opción viable para la primera vuelta. El reto principal es evitar el triunfalismo, porque sigue enfrentando una competencia cerrada con Abelardo de la Espriella por un cupo en la segunda vuelta. La campaña debe enfocarse en mantener el impulso y no confiarse”, afirmó Baquero.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, aparece en segundo lugar con el 22,2%, según CNC - crédito Sergio Acero/ REUTERS

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, por su parte, destacó la elección de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. El exdirector del Dane fue la gran sorpresa en la Gran Consulta por Colombia.

“Su decisión de elegir a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial le permitió llegar a audiencias a las que la derecha o el centro derecha normalmente no acceden o lo hacen con dificultad. Esta campaña ha comprendido que no se gana una elección presidencial hablando solo a su electorado habitual. Creemos que estos factores explican el ascenso de Paloma Valencia en las encuestas, posicionándola como una candidata con opciones reales de cara a la primera vuelta presidencial”, afirmó.

Diego Baquero también destacó la elección de Juan Daniel Oviedo como la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, señalando que la campaña de Valencia busca convencer el electorado de centro.

“La campaña de Paloma apunta a captar ese electorado de centro necesario para ganar una eventual segunda vuelta. Del mismo modo, Abelardo de la Espriella ha optado por José Manuel Restrepo como fórmula, buscando también ampliar su base hacia el centro y la centroderecha”, afirmó Baquero.

Abelardo de la Espriella

El candidato Abelardo de la Espriella ha registrado fluctuaciones en su respaldo en las encuestas recientes. Por este motivo, Juan Falkonerth precisó a Infobae Colombia que el candidato presidencial está asumiendo un “riesgo excesivo” al no aceptar el apoyo de partidos tradicionales.

“Considero que Abelardo de la Espriella está asumiendo un riesgo excesivo al rechazar el respaldo de partidos tradicionales. Aunque estos partidos tienen una imagen de poca credibilidad, siguen siendo decisivos en el Congreso y la Cámara. Al cerrarse a esos apoyos, Abelardo limita sus posibilidades en una contienda tan reñida, donde sumar respaldos puede resultar determinante”, afirmó Falkonerth.

Diego Baquero precisó a este medio que uno de los factores del decrecimiento de Abelardo de la Espriella se debe a la consolidación de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

“La tendencia de Abelardo ha sido decreciente. En enero y febrero estaba por encima del veinte por ciento, pero tras el 8 de marzo ha bajado. Esto se debe a varios factores. Por un lado, ha sido uno de los punteros desde hace meses, lo que siempre implica un desgaste. Además, la consolidación de la alternativa de Paloma Valencia ha hecho que parte del electorado busque una opción distinta”, expresó.

Diego Baquero precisó a este medio que uno de los factores del decrecimiento de Abelardo de la Espriella se debe a la consolidación de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito Abelardo de la Espriella

Y agregó: “En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda vence a Abelardo por un margen mayor que frente a Paloma, lo que ha generado un voto útil a favor de Valencia. Abelardo ha mantenido un voto duro, pero la aparición de una nueva opción de centroderecha ha fragmentado ese apoyo”.

Iván Cepeda

Frente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, Diego Baquero señaló a Infobae Colombia que el candidato puedo “haber alcanzado su techo electoral, según las encuestas recientes”.

“Es llamativo que, aunque la favorabilidad del presidente Petro ha subido, eso no se ha traducido en intención de voto para Cepeda. La designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial reafirma su apuesta por el electorado de izquierda, en lugar de buscar ampliar hacia el centro”, expresó.

Frente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, Diego Baquero señaló a Infobae Colombia que el candidato puedo “haber alcanzado su techo electoral, según las encuestas recientes” - crédito Iván Cepeda/Facebook

Baquero afirmó que “esto podría dificultar el crecimiento en segunda vuelta, donde necesitará captar votantes de centro para alcanzar la mayoría”.

Finalmente, Juan Falkonerth señaló a este medio que identifica dos errores puntuales en la campaña de Iván Cepeda.

“El primero es que se ha mantenido entre el 34% y el 35% en intención de voto, gracias a una militancia organizada y con un mensaje claro. Sin embargo, llama la atención que recientemente Cepeda ha planteado la necesidad de ampliar el espectro y buscar el apoyo del centro, algo que debió considerarse antes. Aunque lidera, no muestra crecimiento, parece haber alcanzado un techo. El segundo aspecto es la elección de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, respetando lo que ella significa. Considero que fue un error estratégico, ya que representa sectores que Cepeda ya tenía asegurados“, aseveró