Sebastián Marroquín fue tajante con críticos de ‘Dear Killer Nannies’: “Esta no es una serie de Pablo Escobar”

El hijo del capo habló sobre los secretos de la serie que se estrenará el 1 de abril - crédito @JaviPonzo/YouTube

Antes del estreno de Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, miniserie en la que se contarán los secretos de la crianza de Juan Pablo Escobar, hoy Sebastián Marroquín, hijo del capo Pablo Escobar, el antioqueño compartió junto a la prensa en París.

En una de las entrevistas, Marroquín y Sebastián Ortega, creador del audiovisual, hablaron con Javier Ponzo sobre algunos aspectos inéditos de la producción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En primer lugar, el hijo del capo indicó que aceptó participar del proyecto al entender que era momento de contar su historia al mundo.

“Yo había pasado por libros, documentales y un montón de historias sobre mi padre y sentí que este era el momento de contar mi historia personal, de Juan Pablo, del niño, del pequeño, del adolescente, de las decisiones y momentos traumáticos por los que pasé. Sentí que tenía la oportunidad de contar una perspectiva muy diferente en la historia de mi padre”.

En la serie se contará cómo fue la infancia de Juan Pablo Escobar - crédito Leo D'Cossio / Disney Plus

Marroquín mencionó que sus niñeros, que eran sicarios del cartel de Medellín, le “enseñaron tantas cosas y buenas”, y que de cierta forma fueron como sus hermanos.

“Le diría que lo amo; lo malo, se lo dije en vida y se lo dije de frente. Tienen que ver la serie para entender cómo se siente y se vive la vida desde estos zapatos. Toda mi vida me dediqué a pedir perdón por crímenes que no cometí... Eso es algo que aprendí de mi papá. Él se relacionaba, no con proximidad, pero era cercano; era el papá de todos ellos”.

El hijo del capo, que se dedica a dictar conferencias en las que habla de las consecuencias del mundo criminal, pidió perdón a las personas en Colombia que se puedan sentir ofendidas con la serie.

“Entiendo que puede despertar dolor y heridas que parecían estar sanadas, pero estamos contando una historia desde un lugar extremo de responsabilidad. Queremos contar una historia de paz sin importar que seamos hijos de quienes seamos”.

El hijo del capo afirmó que él es el protagonistas de la producción - crédito Leo D'Cossio / Disney Plus

Por otra parte, el antioqueño afirmó que no se trata de una producción en la que se hable de narcotráfico, sino en la que se abordará cómo sufren las familias de los capos.

“Esta no es una serie de Pablo Escobar, es una serie de su hijo, de su familia, de lo que se vive al interior de una familia rodeada de violencia, de gente muy mala, y es una mirada única; el resto son burdas imitaciones”.

Por su parte, Sebastián Ortega indicó que lo más importante de la producción es que se alejaron por completo de los estereotipos de las series sobre narcos.

“A lo largo de toda la serie no ves un ladrillo de cocaína nunca, y estamos hablando del narcotraficante más grande de la historia, pero el foco no es ese, es la mirada del niño y esa fue la decisión más importante que nos hizo cambiar el enfoque de una historia contada en exceso”.

La serie podrá ser vista a través de Disney+ - crédito @JaviPonzo/YouTube

Ortega confirmó que el hijo de Pablo Escobar estuvo involucrado en todos los procesos de la producción, llegando al punto de que terminó siendo parte de la serie con su voz.

“No hubo algo, estuvimos en sintonía y no recuerdo diferencias en cuanto a lo que queríamos hacer. Yo era más un oyente; necesitaba toda la información que me pudiera dar. Cuando habíamos terminado, se conservaron un montón de cuestiones, al punto de que lo invité a mostrarle unas cosas y ahí se nos ocurre que sea la voz en off, tener la voz del protagonista narrando su propia historia”.

El productor reveló que le sorprendieron los secretos que sigue guardando Sebastián Marroquín, que no se asustó con las escenas que para otras personas eran demasiado violentas.

“Sebastián era un niño y tuvo que madurar rápidamente, pero que siempre hubo una víctima; él fue una víctima de las malas decisiones del padre. En el final del primer capítulo, que es donde él descubre quién era su padre y de lo que era capaz, yo le pregunté si sentía que nos habíamos excedido, pero él me dijo: ‘Vi cosas peores’”.