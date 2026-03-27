Técnico de Millonarios reveló el plan para recuperar a Falcao García: tendría fecha para volver a jugar

El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, sigue de cerca la recuperación de Falcao para lo que queda de la Liga BetPlay y la fase de grupos en Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Millonarios ha tenido una semana larga para recuperar jugadores, corregir errores y alistar el esquema para enfrentar a Fortaleza el lunes 30 de marzo, en el estadio El Campín y el objetivo es ganar para acercarse a la clasificación a los playoffs de manera anticipada.

El técnico Fabián Bustos también aprovecha estos días para recuperar a Falcao García, delantero que no aparece en cancha hace mes y medio, primero por una lesión muscular y después se resintió de otra molestia que lo mantiene bajo trabajo diferenciado, aunque avanza de buena manera.

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Pensando en los retos que se vienen en abril y mayo, el entrenador dio detalles de cómo quiere usar al “Tigre”, pues se viene la recta final del Todos contra Todos en la Liga BetPlay y la fase de grupos en la Copa Sudamericana, y necesita una nómina amplia y en buenas condiciones.

“Falcao trabajó muy bien”

Aunque el samario es una pieza clave para la plantilla en 2026 por su motivación, experiencia y trayectoria, la realidad es que es poco su aporte en la temporada 2026, con cinco partidos y un gol, todo eso previo a la lesión sufrida el 14 de febrero ante Llaneros en Bogotá.

Fabián Bustos señaló que su deseo es tener a Falcao listo para la Copa Sudamericana, entendiendo que la jerarquía del “Tigre” y talento pueden ser importantes para los seis encuentros frente a O’Higgins de Chile, Boston River de Uruguay y Sao Paulo de Brasil, este último es el rival a vencer para ser líder del grupo C.

Falcao García sigue trabajando para volver en las mejores condiciones a Millonarios en 2026 - crédito Millonarios FC

Durante la rueda de prensa para presentar un nuevo patrocinador en Millonarios, el argentino reveló que el delantero de 40 años se encuentra a punto de recibir el alta médica, hace trabajos físicos de manera constante y con sus compañeros, pero aún no puede dar una fecha exacta para su regreso a las canchas.

“Radamel está entrenando muy bien, siempre digo que el próximo ya lo vamos a tener, pero la realidad es que hoy trabajó muy bien y en Copa lo vamos a tener seguro. Ya pasé la lista de los que van a viajar y lo quiero tener ahí”, fueron las palabras de Fabián Bustos a los medios.

Falcao García estaría al 100% físicamente para debutar en la Copa Sudamericana el 7 de abril, ante O'Higgins en Chile - crédito Millonarios FC

De esta manera, Falcao viajará con la plantilla a Rancagua, donde será el debut de los azules por la Copa Sudamericana el martes 7 de abril, visitando a O’Higgins y con la esperanza de sacar un buen resultado para acercarse a los octavos de final del certamen de la Conmebol.

La actualidad del equipo

Por otro lado, el entrenador de los azules habló sobre cómo está el equipo, en especial tras el fallecimiento de Santiago Castrillón por una falla cardíaca el 22 de marzo: “Hemos pasado situaciones muy difíciles por lo de nuestro compañero, estuvimos con la familia y los chicos, es algo muy difícil. Nunca estamos preparados para este tipo de situaciones, pero los chicos lo han hecho muy bien. Queremos seguir intentando mantenernos en este lote, pero para eso debemos hacer un buen partido ante Fortaleza”.

Con respecto a su próximo rival, Fabián Bustos explicó que se debe encarar “a todos los equipos de la misma manera, la motivación de un clásico lo entiendo claramente, fui jugador, es natural que esa semana la motivación esté alta. Tenemos que lograr que no nos pase lo que nos pasó en Tunja, hemos hecho mucha autocrítica sobre eso. Ese partido en el que regalamos 45 minutos, no nos puede volver a pasar”.

Millonarios pasa por un buen momento en la Liga BetPlay, al entrar al grupo de los ocho primeros - crédito Millonarios FC

El técnico señaló que tiene dos bajas en defensa, empezando por la de Sergio Mosquera porque su desgarro muscular lo sacó por el resto del semestre, “pero también tengo a Moreno Paz. Por ahora vamos a mirar, tenemos dos meses sin descanso, Banguero también nos puede ayudar en defensa en esa línea de 3. Cuando aseguremos la clasificación a los ocho, podríamos variar más, pero soy de variar poco. Trato de que todos jueguen y todos quieran estar acá. Se abrió una ventana para uno y la debe aprovechar”.

“Sarabia está con una molestia y seguramente no lo tendremos contra Fortaleza. Tengo una idea de quién va a jugar”, terminó de decir el argentino que, aunque no dio el nombre, todo indica que Samuel Martín sería el carrilero derecho para mantener la línea de tres centrales.