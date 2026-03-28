Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

Westcol confirmó la fecha y hora de su 'stream' con Álvaro Uribe Vélez - crédito Westcol/Instagram

Con más de un millón de visualizaciones en las más de dos horas de transmisión por la plataforma Kick, el encuentro entre Luis Fernando Villa, mejor conocido como Westcol y el presidente de la República, Gustavo Petro, se convirtió en uno de los más exitosos del streamer antioqueño.

La cita cumplida en la Casa de Nariño captó la atención nacional y puso en primer plano la interacción entre el mandatario y el creador de contenido, que es considerado un fenómeno en dicha red social.

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El encuentro entre Petro y el streamer se caracterizó por un tono fresco y espontáneo; recorrieron juntos el Palacio de Nariño, intercambiaron impresiones sobre los cuadros de expresidentes y bromearon sobre la espera previa a la entrevista.

Luego del éxito del stream con el presidente Petro, Westcol confirmó fecha para el encuentro con el expresidente Uribe - crédito Fotomontaje Infobae (@Westcol/Instagram/Reuters)

El mandatario, por ejemplo, comentó: “Está frío”, mientras el streamer respondió: “Es que me dejó esperando afuera como hora y media”. Durante el diálogo, Westcol prometió en tono jocoso “un subsidio” para los jóvenes conectados y compartió su experiencia personal con ayudas estatales.

El próximo ‘stream’ de Westcol con otro “peso pesado” de la política

Después del fenómeno digital generado por la charla con Petro, la atención se ha centrado en la próxima transmisión entre Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, programada para el 10 de mayo a las 4:00 p. m.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del streamer, ha incrementado la expectativa entre los internautas al tratarse de un encuentro “poco convencional” con dos de las figuras políticas más reconocidas del país.

Aunque los detalles sobre la dinámica de la conversación aún no han sido revelados, el material promocional del evento sugiere que incluiría un recorrido por la gastronomía tradicional antioqueña y los paseos a caballo típicos de las haciendas y veredas de la región.

El nuevo diálogo entre Westcol y Uribe incluiría recorridos por la gastronomía antioqueña y paseos a caballo, según la promoción publicada en plataformas digitales - crédito Sergio Acero/Reuters

Momentos destacados del ‘stream’ entre Westcol y Gustavo Petro

Durante la entrevista, se vivieron cinco momentos clave. Westcol relató las dificultades que enfrentó para acceder a la educación y el presidente respondió con datos sobre la ampliación de cupos gratuitos en universidades públicas, al afirmar: “Casi 400.000 estudiantes jóvenes, por primera vez, ingresen a nuevos cupos... en universidades públicas gratuitas”.

En otro pasaje, abordaron el tema de la seguridad juvenil cuando Petro mencionó que “muchos jóvenes están a punto de entrar en pandillas y la delincuencia, les hicimos la encuesta; fue la primera vez que el Estado pudo saber qué era ese mundo”.

“O sea, los jóvenes después de las pandillas aceptaron hacer encuestas y toda la vuelta (...) No, esos maricas están robando en este momento (...) Siento que una de las cosas que haría que cambiara la seguridad realmente es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”, replicó el influencer antioqueño.

Petro no estuvo de acuerdo con la propuesta y aseguró: “Esa es una visión que yo llamo de la venganza”.

La conversación en el stream incluyó debates sobre seguridad juvenil, con Westcol pidiendo mano dura y el presidente abogando por enfoques preventivos - crédito @westcol/IG

Pero Westcol agregó: “No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un… o sea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar, yo trabajé por lo mío, si me entiendes, yo tuve que trabajar por lo mío. Esa tiene que ser la mentalidad de toda persona. Si tú decides robar, si tú decides agredir a una persona, estás fallando tú y tú ya estás pasando por encima de alguien más”.

De otro lado, también hubo espacio para el intercambio de regalos: Westcol entregó una gorra y una camiseta, mientras que el presidente le obsequió un sombrero vueltiao y una gorra con la frase: “Ni un peso atrás en el salario vital”. El diálogo también incluyó un momento de humor sobre el baile de porro, cuando Westcol respondió: “Sé hacer otras cosas con los porros, no bailarlos”.

Finalmente, Westcol planteó un escenario hipotético: “¿Usted está en una isla abandonada con Álvaro Uribe, y tienen que construir un barco para salir de ahí, trabajaría con él?”. Petro respondió de manera afirmativa y recordó que le había dicho a Uribe que no tenía motivos para temerle.