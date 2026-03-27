Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

La motocicleta iba a ser detonada en una zona con alta afluencia de civiles - crédito Ejército Nacional

Debido a que se trata de una zona en la que hay presencia de varios grupos armados, es necesario que los uniformados hagan recorridos constantes en las zonas aledañas al municipio de Argelia, en el Cauca, debido a los constantes ataques que las estructuras criminales realizan en contra de las unidades y la población civil.

Precisamente, el Ejército Nacional informó que en la tarde del 27 de marzo se registró el hallazgo de una motocicleta que había sido abandonada, presuntamente por el Estado Mayor Central de las disidencias de “Iván Mordisco”, y que tenía un cargamento explosivo capaz de afectar 200 metros a la redonda.

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En el comunicado oficial, la institución confirmó que el automotor fue identificado por miembros de la tercera división, que por fortuna lograron evitar el atentado que podría haber afectado directamente a los pobladores de la zona.

“Tropas de la tercera división neutralizaron una amenaza terrorista atribuida a la estructura de alias Mordisco, evitando una afectación de gran magnitud contra la población civil y la fuerza pública”.

El artefacto fue desactivado por el Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Luego de identificar el objeto extraño, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número cuatro lograron neutralizar la carga explosiva que estaba en el sector de La Marranera, en el corregimiento de El Plateado.

“Este resultado se produjo gracias al desarrollo de labores de inteligencia y al despliegue oportuno de las tropas en el área, lo que permitió ubicar una motocicleta acondicionada con explosivos, la cual, al parecer, sería empleada por integrantes del grupo armado organizado residual de la estructura Carlos Patiño para atentar en el casco urbano de esta población”, informó el Ejército Nacional.

La institución confirmó que en el hecho se registró la captura de alias Barbas, presunto integrante de las disidencias de “Iván Mordisco”, que estaría vinculado en la muerte del soldado profesional Carlos Arbei Asprilla Alomia, registrada el 23 de marzo de 2026 durante combates en el suroccidente del país.

Un hombre fue capturado en el lugar de los hechos - crédito Ejército Nacional

Sobre cómo fue neutralizada la emergencia, el Ejército informó que se adoptaron las medidas de seguridad en el sector y se coordinó la intervención del Equipo de Detección de Artefactos Explosivos (EOD) para la neutralización del artefacto, evitando riesgos para la población civil y las tropas en la zona.

“El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, para el desarrollo de los actos urgentes y el proceso judicial correspondientes”, se lee en el comunicado con el que la institución alertó a los pobladores de la región y reafirmó que seguirán las misiones militares para debilitar a las estructuras armadas organizadas.

Se estima que los explosivos podrían haber afectado 200 metros a la redonda - crédito Ejército Nacional

Autoridades consideran que este tipo de atentados serían represalias por parte de las disidencias tras el bombardeo registrado en Vaupés en el que fue abatida alias Lorena, pareja sentimental de “Iván Mordisco”.

Luego de los exámenes forenses, se confirmó que en el sitio fallecieron seis disidentes que eran parte del círculo más cercano al cabecilla principal del Estado Mayor Central, que no se encontraba en el campamento durante el bombardeo.

Fuentes de Infobae Colombia informaron que la presencia de la pareja de “Iván Mordisco” en el lugar hizo sospechar que en el lugar también se encontraba el criminal por el que se ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

Las Fuerzas Militares seguirán llevando a cabo operativos de esta índole, que tiene como objetivo la caída de “Iván Mordisco”, que se alejó de cualquier tipo de diálogo de paz con el Gobierno Petro y en estos momentos sostiene disputas con las disidencias lideradas por alias Calarcá.