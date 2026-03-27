Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Bucaramanga recibirá a Santa Fe en el estadio Americo Montanini. Ambos equipos buscarán mantenerse en la pelea por llegar a los playoffs - crédito Colprensa

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026/I.

A partir de las 8:10 p. m., el estadio Américo Montanini será testigo de un juego fundamental para ambos clubes, que parten con la urgencia de sumar de a tres para mantenerse en la puja por ser uno de los ocho clasificados a los playoffs.

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Con 19 puntos, Bucaramanga sabe que una victoria lo puede dejar en una posición propicia para seguir en la lucha por llegar a la siguiente fase. Como contrapartida, el conjunto Cardenal afronta el partido sabiendo que cualquier resultado distinto a la victoria podría significar el final a sus aspiraciones de clasificar, y hasta el final del ciclo de Pablo Repetto como entrenador.

No se pierda todas las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso en este seguimiento minuto a minuto.