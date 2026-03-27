Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026/I.
A partir de las 8:10 p. m., el estadio Américo Montanini será testigo de un juego fundamental para ambos clubes, que parten con la urgencia de sumar de a tres para mantenerse en la puja por ser uno de los ocho clasificados a los playoffs.
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Con 19 puntos, Bucaramanga sabe que una victoria lo puede dejar en una posición propicia para seguir en la lucha por llegar a la siguiente fase. Como contrapartida, el conjunto Cardenal afronta el partido sabiendo que cualquier resultado distinto a la victoria podría significar el final a sus aspiraciones de clasificar, y hasta el final del ciclo de Pablo Repetto como entrenador.
No se pierda todas las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso en este seguimiento minuto a minuto.
Aunque tomó algo de aire con su victoria sobre Independiente Medellín, el León capitalino no puede confiarse y necesita ganar como visitante para mantener vivas las esperanzas de clasificar.
Por ello, se espera que Repetto cuente con sus hombres de confianza: Andrés Mosquera Marmolejo, Emmanuel Olivera, Christian Mafla, Daniel Torres, Omar Fernández y Hugo Rodallega, con la intención de dejar una buena impresión antes de afrontar el debut en Copa Libertadores ante Peñarol en El Campín.
El conjunto dirigido por Leonel Álvarez tuvo un buen inicio en el campeonato, figurando entre los líderes durante la primera mitad. Pero en las últimas semanas el rendimiento del cuadro Leopardo decayó, cediendo puntos clave ante Internacional de Bogotá y Once Caldas, y perdiendo con Junior de Barranquilla en la pasada fecha.
Las dificultades para crear juego ofensivo y los fallos en defensa generaron cambios recurrentes en la pareja de centrales, sin mucho éxito. “He bajado un poco el nivel, no estoy aportando igual (...) Tenemos que estar más calmados, estamos apresurados. No es fácil, pero hay que pensar mejor para dar ese último paso”, declaró Juan Camilo Mosquera, defensa del Bucaramanga, en rueda de prensa.